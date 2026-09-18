À retenir : la convention collective Publicité (IDCC 86) n'impose aucun taux de cotisation retraite complémentaire spécifique : les salariés relèvent des taux Agirc-Arrco de droit commun ;

en 2026, le taux appelé s'élève à 7,87 % sur la tranche 1 et 21,59 % sur la tranche 2 ;

la répartition légale est de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié , sur toutes les cotisations Agirc-Arrco, CEG et CET ;

les cadres et non-cadres cotisent depuis 2019 dans un régime unique , la fusion Agirc-Arrco ayant supprimé la distinction entre les deux anciens régimes ;

une entreprise de la publicité peut appliquer des taux supérieurs par accord d'entreprise, mais jamais des taux inférieurs aux minimums légaux.

Quels sont les taux de cotisation retraite complémentaire Agirc-Arrco en 2026 ?

Les taux de cotisation retraite complémentaire Agirc-Arrco en 2026 s'élèvent à 7,87 % sur la tranche 1 et 21,59 % sur la tranche 2, taux identiques pour toutes les branches professionnelles, y compris la publicité. Ils se répartissent entre la cotisation principale, la contribution d'équilibre général (CEG) et la contribution d'équilibre technique (CET).

Cotisation Tranche Total Part employeur Part salarié Agirc-Arrco T1 (jusqu’à 1 PMSS) 7,87 % 4,72 % 3,15 % Agirc-Arrco T2 (de 1 à 8 PMSS) 21,59 % 12,95 % 8,64 % CEG T1 (jusqu’à 1 PMSS) 2,15 % 1,29 % 0,86 % CEG T2 (de 1 à 8 PMSS) 2,70 % 1,62 % 1,08 % CET Totalité du salaire 0,35 % 0,21 % 0,14 %

💡 Bon à savoir : le plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) s'établit à 4 005 € en 2026, ce qui fixe la tranche 1 jusqu'à ce montant et la tranche 2 jusqu'à 32 040 €.

La convention collective Publicité couvre environ 6 000 entreprises des secteurs de la publicité, des régies publicitaires et de la communication, sous l'IDCC 86. Comme pour toutes les branches, la retraite complémentaire y suit le régime interprofessionnel Agirc-Arrco, sans dérogation propre à la convention. Cette page détaille les taux 2026, leur répartition et les règles de calcul des points et de la pension.

La retraite complémentaire forme le deuxième pilier du système de retraite français, obligatoire pour tous les salariés du privé, y compris ceux couverts par la convention collective Publicité. Depuis le 1er janvier 2019, les anciens régimes Agirc (cadres) et Arrco (non-cadres) ont fusionné en un régime unique, avec deux tranches de cotisation communes à toutes les catégories de salariés. La convention collective Publicité impose l'affiliation à ce régime mais renvoie entièrement aux règles générales, sans prévoir de taux dérogatoires propres à la branche.

💡 Bon à savoir : avant 2019, les cadres dont le salaire ne dépassait pas le plafond de la Sécurité sociale bénéficiaient de la garantie minimale de points (GMP), supprimée lors de la fusion. Les points acquis avant cette date restent comptabilisés dans les droits à retraite.

Que sont la CEG et la CET dans le calcul de la retraite complémentaire ?

La contribution d'équilibre général (CEG) finance l'équilibre financier du régime Agirc-Arrco sans générer de points de retraite. Son taux s'élève à 2,15 % sur la tranche 1 et 2,70 % sur la tranche 2 en 2026.

La contribution d'équilibre technique (CET) s'applique uniquement aux salariés dont la rémunération dépasse le plafond mensuel de la Sécurité sociale. Son taux de 0,35 % porte sur la totalité du salaire, tranche 1 et tranche 2 confondues, et remplace en partie l'ancienne contribution exceptionnelle et temporaire de l'Agirc.

Quelles sont les spécificités de la convention collective Publicité en matière de retraite complémentaire ?

La convention collective Publicité (brochure 3073) impose une obligation d'affiliation au régime interprofessionnel de retraite complémentaire pour l'ensemble des salariés. Les cadres relevaient historiquement de l'Agirc en application de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, une distinction sans incidence sur les taux depuis la fusion de 2019.

La convention collective Publicité ne prévoit aucun taux supérieur aux minimums Agirc-Arrco. Les entreprises du secteur appliquent donc les taux de droit commun, sauf accord d'entreprise ou décision unilatérale de l'employeur prévoyant des taux plus favorables.

👉 À noter : le certificat d'adhésion délivré par la caisse de retraite complémentaire précise les taux réellement applicables dans chaque entreprise, notamment lorsqu'un accord prévoit des cotisations supérieures.

Le nombre de points s'obtient en divisant le salaire brut soumis à cotisation multiplié par le taux contractuel, par le prix d'achat du point. Seule la part correspondant au taux contractuel (6,20 % en tranche 1, 17 % en tranche 2) génère des points : la part restante, liée au coefficient d'appel de 127 %, finance l'équilibre du régime sans ouvrir de droits.

Prenons un salarié non-cadre payé 3 000 € brut par mois, entièrement sur la tranche 1 :

salaire soumis à cotisation : 3 000 € ;

taux contractuel applicable : 6,20 % ;

cotisation générant des points : 186 € par mois ;

nombre de points obtenus : ce montant divisé par le prix d'achat du point en vigueur.

Ce calcul se répète chaque mois et s'additionne sur toute la carrière, tranche 1 et tranche 2 confondues.

La pension annuelle brute correspond au nombre total de points accumulés, multiplié par la valeur de service du point. Cette valeur s'établit à 1,4386 € depuis le 1er novembre 2025, un montant gelé qui reste inchangé jusqu'à la prochaine revalorisation.

Un salarié ayant cumulé 5 000 points sur sa carrière perçoit ainsi :

calcul de base : 5 000 points × 1,4386 € ;

pension annuelle brute : 7 193 € ;

ajustement possible : une décote s'applique en cas de départ avant l'âge du taux plein, une surcote en cas de départ différé.

Le coefficient de minoration ou de majoration dépend de l'âge de départ et du nombre de trimestres validés au régime général.

Quels changements la fusion Agirc-Arrco de 2019 a-t-elle entraînés ?

La fusion des régimes Agirc et Arrco au 1er janvier 2019 a modifié plusieurs aspects du calcul de la retraite complémentaire pour tous les salariés, y compris ceux de la publicité :

régime unique : cadres et non-cadres cotisent désormais sur les mêmes tranches et aux mêmes taux ;

suppression de la GMP : la garantie minimale de points pour les cadres a disparu, sans effet sur les points déjà acquis ;

création de la CEG : cette contribution remplace l'AGFF et d'autres contributions antérieures au financement du régime ;

conversion des points : les points Agirc accumulés avant 2019 ont été convertis en points Agirc-Arrco selon un coefficient dédié.

Pour les salariés de la convention collective Publicité, qui appliquait déjà les taux interprofessionnels, ces changements n'ont entraîné aucune modification de taux propre à la branche.



Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-11.