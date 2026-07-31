Convention collective prévention et sécurité (IDCC 1351)

À retenir

La convention collective prévention et sécurité correspond à l' IDCC 1351 et à la brochure n° 3196.

La période d'essai varie de 2 à 4 mois selon la catégorie professionnelle.

La durée quotidienne de travail peut atteindre 12 heures pour les services avec présence vigilante.

Depuis le 1er janvier 2026, les salaires minima sont revalorisés de +2,8 % , dernière étape de l'accord triennal 2023.

La reprise du personnel en cas de changement de prestataire est encadrée par l'accord du 5 mars 2002, modifié en 2011 et 2021.

La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité encadre les conditions de travail des salariés de la sécurité privée en France.

Cette page présente ses principales dispositions : classification, salaires, temps de travail, congés, protection sociale et rupture du contrat.

Quelle est la convention collective prévention et sécurité ?

La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité correspond à la brochure n° 3196 et à l'IDCC 1351. Elle a été signée le 15 février 1985 et étendue par arrêté du 25 juillet 1985, publié au Journal officiel du 30 juillet 1985.

Elle s'applique aux entreprises relevant du secteur de la prévention, de la surveillance, du gardiennage et plus largement de la sécurité privée, sous réserve de l'activité réellement exercée par l'entreprise.

Quelles entreprises sont concernées par la CCN 1351 ?

La CCN prévention et sécurité concerne les entreprises dont l'activité principale relève de la sécurité privée, de la surveillance humaine, du gardiennage, de la sécurité mobile ou de prestations connexes.

Le code NAF 8010Z peut constituer un indice, mais l'application de la convention collective dépend avant tout de l'activité réellement exercée par l'entreprise.

La classification de la convention collective prévention et sécurité repose sur des catégories professionnelles, niveaux, échelons et coefficients. Elle distingue les agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens, les agents de maîtrise, ainsi que les ingénieurs et cadres.

Les coefficients conventionnels servent à déterminer les salaires minimums applicables, les primes calculées sur une base conventionnelle et certains droits liés à la catégorie professionnelle.

Quels sont les salaires minimums de la CCN prévention et sécurité ?

Les salaires minima de la CCN prévention et sécurité résultent de l'accord collectif triennal du 25 septembre 2023, qui prévoit trois revalorisations successives sur 2024, 2025 et 2026. Au 1er janvier 2025, la revalorisation a été de +3,2 %, et depuis le 1er janvier 2026, elle atteint +2,8 %, pour une hausse cumulée d'environ +11,4 % sur trois ans.

💡 Bon à savoir : la grille 2026 est la dernière étape de l'accord triennal du 25 septembre 2023, étendu par arrêté du 20 décembre 2023. Vérifiez toujours le coefficient et la catégorie exacts de vos salariés, car un même numéro de coefficient ne correspond pas au même salaire selon la catégorie.

Catégorie Coefficients (exemples) Salaire minimum brut mensuel au 1er janvier 2026 Agents d’exploitation, employés, techniciens 120 à 250 à partir de 1 883,85 € (coefficient 120, base 151,67 h) Agents de maîtrise 150 à 275 grille spécifique agents de maîtrise Ingénieurs et cadres 300 à 800 grille spécifique cadres

Quelle est la durée du travail dans la sécurité privée ?

La durée du travail dans la CCN prévention et sécurité est encadrée par l'article 7 de la convention. La durée quotidienne de travail effectif ne peut pas dépasser 12 heures pour les services comportant une présence vigilante.

La semaine de travail ne peut pas excéder 4 fois 12 heures, soit 48 heures, et sur 12 semaines consécutives, la durée hebdomadaire moyenne ne peut pas dépasser 46 heures. Le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires est fixé à 329 heures, sans autorisation de l'inspection du travail. L'aménagement du temps de travail peut également donner lieu à des RTT selon les modalités retenues par l'entreprise.

Le travail de nuit, le travail le dimanche et les jours fériés peuvent constituer des modalités normales d'exercice de l'activité de sécurité privée, avec les contreparties et limites prévues par la convention collective et par le Code du travail.

Quels congés sont prévus par la convention collective ?

Les salariés relevant de l'IDCC 1351 bénéficient des congés payés dans les conditions légales, soit 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, sauf disposition plus favorable applicable.

👉 À noter : les congés exceptionnels pour événements familiaux (mariage, naissance, décès) sont accordés aux salariés justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, sur présentation d'un justificatif.

Quelle est la durée de la période d'essai dans la sécurité privée ?

La période d'essai dans la convention collective prévention et sécurité est de 2 mois pour les agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens, 3 mois pour les agents de maîtrise et 4 mois pour les cadres.

Ces durées doivent être articulées avec les règles légales applicables, notamment en cas de renouvellement, qui suppose une base conventionnelle et l'accord du salarié.

Quelle protection sociale prévoit la CCN prévention et sécurité ?

La convention collective prévoit un régime de prévoyance obligatoire pour les salariés, notamment en matière de décès, incapacité temporaire et invalidité, selon les garanties prévues par l'article 14 et ses avenants.

Le régime de frais de santé (mutuelle) relève de l'accord du 3 juin 2013. L'employeur doit financer au minimum 50 % de la cotisation de complémentaire santé obligatoire, sous réserve des règles légales et conventionnelles applicables.

Quel maintien de salaire s'applique en cas d'arrêt maladie ?

En cas d'arrêt maladie, les règles de maintien de salaire dépendent de l'ancienneté, de la catégorie professionnelle et des dispositions des annexes applicables.

Une condition d'ancienneté d'un an peut s'appliquer selon les situations, mais les durées d'indemnisation et les éventuels délais de carence doivent être vérifiés dans les textes conventionnels correspondant à la catégorie du salarié.

⚠️ Attention : cette information est une synthèse et non un calcul exhaustif des droits individuels. Vérifiez toujours l'annexe catégorielle applicable au salarié concerné.

Quelles primes sont prévues dans la sécurité privée ?

La CCN prévention et sécurité prévoit plusieurs éléments de rémunération conventionnels. La prime d'ancienneté, prévue par l'article 9, varie selon l'ancienneté du salarié : 2 % à partir de 4 ans, 5 % à partir de 7 ans, 8 % à partir de 10 ans, 10 % à partir de 12 ans et 12 % à partir de 15 ans.

L'accord collectif triennal du 25 septembre 2023 mentionne également des montants conventionnels tels que la prime de panier (indemnité repas), l'indemnité chien et la prime d'habillage. Le calcul du salaire doit intégrer l'ensemble de ces éléments.

Quelles règles s'appliquent en cas de rupture ou de transfert de marché ?

Les règles de préavis et de rupture du contrat dépendent de la catégorie professionnelle, de l'ancienneté et du motif de rupture. Elles doivent être vérifiées dans les annexes applicables et au regard du Code du travail.

En cas de changement de prestataire sur un marché de sécurité privée, la reprise du personnel est encadrée par l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel. Ce dispositif a été modifié par l'avenant n° 3 du 18 janvier 2021, étendu par arrêté du 2 juillet 2021.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 2026-07-31.