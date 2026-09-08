Vue d'ensemble des cotisations dans la CCN Prévention et sécurité

La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351, brochure 3196) s'applique aux entreprises dont l'activité principale relève des codes APE 7490B, 8010Z, 8020Z et 8030Z. Les cotisations sociales prélevées sur le bulletin de paie se décomposent en deux grandes catégories : les cotisations légales, communes à toutes les branches, et les cotisations conventionnelles, propres à la CCN.

Les cotisations légales obligatoires

Sécurité sociale : assurance maladie, maternité, invalidité, décès (taux employeur 13 % sur totalité) et assurance vieillesse (plafonné et déplafonné).

CSG et CRDS : 9,20 % de CSG (dont 6,80 % déductibles) et 0,50 % de CRDS, calculés sur 98,25 % du salaire brut.

Assurance chômage : 4,05 % à la charge exclusive de l'employeur.

Retraite complémentaire AGIRC-ARRCO : taux appelé de 7,87 % sur tranche 1 et 21,59 % sur tranche 2, répartition 60 % employeur / 40 % salarié.

CEG et CET : contributions complémentaires au régime de retraite.

Bon à savoir Le plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) 2026 sert de référence pour les tranches de cotisation. Tranche 1 (T1) = jusqu'au PASS. Tranche 2 (T2) = entre 1 et 4 PASS.

Les cotisations conventionnelles de prévoyance

Prévoyance des salariés non-cadres

Le régime de prévoyance non-cadres est défini par l'Annexe VII de la CCN. Le taux global s'élève à 1,06 % du salaire brut :

0,73 % au titre des garanties décès, invalidité permanente, rente éducation et rente handicap

0,33 % au titre de la garantie incapacité temporaire de travail, à la charge exclusive du salarié

La répartition globale est de 0,53 % employeur et 0,53 % salarié (hors incapacité temporaire qui est intégralement salariale).

Prévoyance des salariés cadres

Pour les cadres, l'employeur doit financer une cotisation minimale de 1,50 % de la tranche A (obligation ANI). Le régime conventionnel prévoit :

1,54 % de la tranche A , intégralement à la charge de l'employeur

1,04 % de la tranche B, réparti à parts égales : 0,52 % employeur + 0,52 % salarié

Garantie Catégorie Assiette Employeur Salarié Total Prévoyance (hors IT) Non-cadres Salaire brut 0,365 % 0,365 % 0,73 % Incapacité temporaire Non-cadres Salaire brut — 0,33 % 0,33 % Total non-cadres Non-cadres Salaire brut 0,53 % 0,53 % 1,06 % Prévoyance Cadres Tranche A 1,54 % — 1,54 % Prévoyance Cadres Tranche B 0,52 % 0,52 % 1,04 %

Complémentaire santé (mutuelle)

La complémentaire santé obligatoire impose un financement employeur d'au minimum 50 % de la cotisation individuelle (article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale). Les garanties doivent respecter le cahier des charges du contrat responsable et le panier de soins 100 % Santé.

Contribution au dialogue social

Les entreprises versent une contribution au financement du dialogue social et du paritarisme, prélevée sur la masse salariale brute.

À noter Les entreprises peuvent choisir un organisme assureur différent de l'organisme recommandé par la branche (AG2R La Mondiale), à condition que le contrat respecte au minimum les garanties et taux conventionnels.

Les assiettes de cotisation

Tranche A (T1) : fraction du salaire brut ≤ au plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS)

Tranche B (T2) : fraction du salaire brut entre 1 et 4 PMSS

Salaire total : rémunération brute intégrale

Pour les non-cadres, la prévoyance est assise sur le salaire brut total. Pour les cadres, elle se répartit entre tranche A et tranche B avec des taux distincts.

Impact des cotisations sur le salaire net

Les cotisations salariales conventionnelles (prévoyance + mutuelle) s'ajoutent aux cotisations légales. Pour un salarié non-cadre au minimum conventionnel, la part salariale de prévoyance représente 0,53 % + 0,33 % = 0,86 % du salaire brut, à laquelle s'ajoute la part salariale de la mutuelle.

Sur le bulletin de paie simplifié, ces cotisations apparaissent dans les rubriques « Santé – Complémentaire / Incapacité, invalidité, décès » et « Santé – Complémentaire santé obligatoire ». Pour le détail : calcul de salaire CCN Prévention et sécurité.

Les exonérations applicables

Réduction générale (ex-Fillon) : sur rémunérations ≤ 1,6 SMIC, cotisations sécurité sociale, FNAL, CSA et retraite complémentaire. Ne s'applique PAS aux cotisations conventionnelles de prévoyance et mutuelle.

Exonérations ZFU-TE : exonération partielle pour les entreprises en zone franche urbaine.

Contrats en alternance : cotisations réduites pour apprentissage et professionnalisation.

Déduction forfaitaire HS : 0,50 €/h supplémentaire (< 20 salariés) ou 1,50 €/h (20-249 salariés).

Les contributions patronales de prévoyance et mutuelle bénéficient d'une exonération de cotisations sociales dans la limite de 6 % du PASS + 1,5 % de la rémunération brute, plafonnée à 12 % du PASS. Le contrat doit être collectif, obligatoire et responsable.