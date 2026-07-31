À retenir Les salariés de la convention collective sécurité privée sont affiliés au régime Agirc-Arrco , obligatoire dès le premier jour de travail ;

Les cotisations sont calculées sur deux tranches de salaire (T1 et T2) et converties en points de retraite ;

La convention collective ne prévoit pas de régime de retraite supplémentaire propre à la branche ;

Le coefficient de solidarité (bonus-malus) est définitivement supprimé depuis avril 2024 ;

La pension de réversion Agirc-Arrco correspond à 60 % des droits du défunt, sans condition de ressources.

Quels sont les chiffres clés de la retraite complémentaire en 2026 ?

Ces montants s'appliquent à tous les salariés relevant du régime Agirc-Arrco en 2026, y compris dans la sécurité privée. Retrouvez-les en un coup d'œil :

Paramètre Valeur 2026 PMSS (plafond mensuel de la Sécurité sociale) 4 005 € PASS (plafond annuel de la Sécurité sociale) 48 060 € Taux tranche 1 (T1, jusqu’à 4 005 €/mois) 7,87 % (3,15 % salarié + 4,72 % employeur) Taux tranche 2 (T2, de 4 005 € à 32 040 €/mois) 21,59 % (8,64 % salarié + 12,95 % employeur) Plafond annuel tranche 2 (8 PASS) 384 480 € Prix d’achat du point 20,1877 € Valeur de service du point (depuis le 01/11/2025) 1,4386 €

Bon à savoir L'employeur prend en charge environ 60 % du total des cotisations en tranche 1 comme en tranche 2. La répartition est fixée par l'accord national interprofessionnel.

La convention collective sécurité privée (IDCC 1351) s'applique à environ 4 000 entreprises : sécurité privée, surveillance humaine, gardiennage, sûreté aéroportuaire et télésurveillance. Ce secteur combine travail posté, forte rotation du personnel et transferts de marché fréquents entre entreprises, des éléments qui peuvent influencer l'accumulation des points de retraite.

Quel régime de retraite complémentaire s'applique dans la sécurité privée ?

Le régime Agirc-Arrco s'applique à tous les salariés de la convention collective sécurité privée, cadres et non-cadres confondus, depuis l'unification du régime au 1er janvier 2019. L'affiliation est obligatoire dès le premier jour de travail. Chaque mois, des cotisations de retraite complémentaire sont prélevées sur le salaire brut et converties en points de retraite.

La branche présente des spécificités propres au secteur : travail posté, forte rotation du personnel et transferts de marché entre entreprises encadrés par l'annexe VII de la convention collective. En cas de transfert de contrat, vos points Agirc-Arrco restent acquis et suivent votre carrière, quel que soit le nouvel employeur.

Vos cotisations versées au taux contractuel sont divisées par le prix d'achat du point, fixé à 20,1877 € en 2026. Au moment du départ à la retraite, le nombre total de points est multiplié par la valeur de service du point, maintenue à 1,4386 € par point et par an depuis le 1er novembre 2025.

Exemple concret : un salarié ayant accumulé 5 000 points perçoit une pension complémentaire annuelle brute de 5 000 × 1,4386 € = 7 193 €, soit environ 599 € brut par mois.

La convention collective sécurité privée prévoit-elle une retraite supplémentaire ?

Non, la convention collective sécurité privée ne prévoit pas de régime de retraite supplémentaire spécifique à la branche. Ses obligations conventionnelles portent sur la prévoyance (décès, incapacité, invalidité) et la complémentaire santé.

Le régime de prévoyance de la branche, géré par AG2R Prévoyance et l'OCIRP, prévoit pour les cadres des cotisations de 1,54 % sur la tranche A et 1,04 % sur la tranche B (annexe VII de la convention collective). Ce régime ne comporte aucun volet retraite supplémentaire.Vous pouvez toutefois, en tant qu'employeur, mettre en place volontairement un plan d'épargne retraite collectif (PERECO) ou un plan d'épargne retraite obligatoire (PERO) au bénéfice de vos salariés.

À noter L'article 12 de la convention collective porte sur la modification de la situation juridique de l'employeur (transfert de contrats), et non sur la retraite. Les salariés transférés conservent leurs droits Agirc-Arrco acquis, quel que soit le nouvel employeur.

Qu'est devenu le coefficient de solidarité (bonus-malus) ?

Le coefficient de solidarité Agirc-Arrco, instauré en 2019, prévoyait une minoration temporaire de 10 % pendant 3 ans pour les assurés partant dès l'obtention du taux plein, et un bonus pour ceux qui décalaient leur départ. Ce dispositif a été supprimé en deux temps :

au 1er décembre 2023 pour les retraites prenant effet à compter de cette date ;

au 1er avril 2024 pour les pensions déjà en cours qui restaient soumises au coefficient de minoration.

Depuis avril 2024, aucun coefficient de minoration ou de majoration temporaire ne s'applique aux pensions Agirc-Arrco.

Qu'est-ce que la pension de réversion Agirc-Arrco ?

La pension de réversion Agirc-Arrco correspond à 60 % des droits de retraite complémentaire du défunt, versée au conjoint survivant marié ou à l'ex-conjoint non remarié. Ce taux est fixe et ne dépend pas des revenus du bénéficiaire, contrairement à la réversion du régime de base.

La demande de réversion doit être adressée à la caisse Agirc-Arrco dont relevait le défunt, généralement à partir de 55 ans pour le bénéficiaire.

Le cumul emploi-retraite génère-t-il de nouveaux droits Agirc-Arrco ?

Depuis la réforme des retraites de 2023, le cumul emploi-retraite intégral permet aux assurés partis en retraite à taux plein à compter du 1er septembre 2023 de reprendre une activité et de se constituer de nouveaux droits à pension. Vos points Agirc-Arrco s'acquièrent sans délai dès une activité reprise depuis le 1er janvier 2023, dans la limite d'un plafond de Sécurité sociale.

Vous pouvez demander la liquidation de cette seconde retraite complémentaire depuis le 1er janvier 2024. Le cumul emploi-retraite plafonné reste quant à lui soumis à un plafond de revenus (dernier salaire ou 160 % du SMIC).

Vous pouvez consulter votre relevé de points et simuler votre pension complémentaire via votre espace personnel Agirc-Arrco (agirc-arrco.fr). Le relevé de situation individuelle (RIS) récapitule l'ensemble de vos droits acquis auprès de tous les régimes de retraite.

Dans la sécurité privée, où les changements d'employeur sont fréquents en raison des transferts de marché, nous vous recommandons de vérifier régulièrement que tous vos trimestres et points ont bien été enregistrés.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-07-27.