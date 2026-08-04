À retenir La convention collective prévention et sécurité (IDCC 1351) fixe trois grilles de salaires minima selon la catégorie professionnelle : agents d'exploitation, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres ;

L' accord triennal du 25 septembre 2023 prévoit des revalorisations de +5 % au 1er janvier 2024, +3,2 % au 1er janvier 2025 et +2,8 % au 1er janvier 2026 ;

Le salaire minimum d'un agent de sécurité qualifié (coefficient 120) atteint 1 883,85 € bruts par mois en 2026 ;

Une prime d'ancienneté progressive de 2 % à 12 % s'applique aux agents et agents de maîtrise, mais pas aux cadres ;

Des primes complémentaires (panier, indemnité chien, entretien des tenues) s'ajoutent au salaire de base minimum.

Quel est le salaire minimum d'un agent de sécurité en 2026 ?

Le salaire minimum d'un agent de sécurité dépend de son niveau, de son échelon et de son coefficient dans la grille de la catégorie I. Ces montants correspondent à une durée de travail de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois.

Niveau Échelon Coefficient Salaire brut 2025 Salaire brut 2026 2 2 120 1 832,54 € 1 883,85 € 3 1 130 1 856,56 € 1 908,54 € 3 2 140 1 912,24 € 1 965,78 € 3 3 150 1 983,78 € 2 039,33 € 4 1 160 2 093,47 € 2 152,09 € 4 2 175 2 263,66 € 2 327,04 € 4 3 190 2 433,91 € 2 502,06 € 5 1 210 2 661,47 € 2 735,99 € 5 2 230 2 888,48 € 2 969,36 € 5 3 250 3 115,53 € 3 202,76 €

💡 Bon à savoir : le Smic mensuel brut s'établit à 1 867,02 € au 1er juin 2026. Tous les coefficients de la catégorie I restent supérieurs à ce seuil, vous appliquez donc directement les minima conventionnels.

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Qu'est-ce que la convention collective prévention et sécurité ?

La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351, brochure JO n° 3196) encadre la rémunération des salariés du secteur de la sécurité privée en France. Elle couvre environ 180 000 salariés répartis dans près de 5 000 entreprises.

Cette convention s'applique aux entreprises exerçant une activité de surveillance, de sécurité incendie, de sûreté aéroportuaire, de télésurveillance ou de protection rapprochée. Le code NAF de référence est le 8010Z.

⚠️ Attention : les entreprises dont l'activité principale est le transport de fonds, la recherche privée, la médiation ou la garde d'immeubles sont exclues du champ de cette convention.La grille actuellement en vigueur résulte de l'accord collectif triennal du 25 septembre 2023, étendu par arrêté du 20 décembre 2023 et publié au Journal officiel le 22 décembre 2023.

La grille de salaire distingue trois catégories professionnelles, chacune avec ses propres niveaux et coefficients :

catégorie I : agent d'exploitation, employé, administratif, technicien, niveaux 1 à 5, échelons 1 à 3, coefficients 120 à 250 ;

catégorie II : agents de maîtrise, niveaux 1 à 3, échelons 1 à 3, coefficients 150 à 275 ;

catégorie III : ingénieurs et cadres, positions I à III-C, coefficients 300 à 800.

Le positionnement d'un salarié dans la grille dépend de ses qualifications, de ses certifications (CQP, TFP APS, SSIAP) et de ses responsabilités effectives.

👉 À noter : vous devez indiquer le coefficient applicable sur le bulletin de paie de chaque salarié.

Quel est le salaire minimum d'un agent de maîtrise en 2026 ?

Le salaire minimum d'un agent de maîtrise varie selon son niveau et son échelon dans la catégorie II.

Niveau Échelon Coefficient Salaire brut 2025 Salaire brut 2026 1 1 150 2 173,44 € 2 234,30 € 1 2 160 2 293,55 € 2 357,77 € 1 3 170 2 413,36 € 2 480,93 € 2 1 185 2 593,67 € 2 666,29 € 2 2 200 2 773,54 € 2 851,20 € 2 3 215 2 953,46 € 3 036,16 € 3 1 235 3 193,46 € 3 282,88 € 3 2 255 3 433,44 € 3 529,58 € 3 3 275 3 673,43 € 3 776,29 €

Quel est le salaire minimum d'un ingénieur ou cadre en 2026 ?

Le salaire minimum d'un ingénieur ou cadre repose sur un système de positions, et non de niveaux et d'échelons.

Position Coefficient Salaire brut 2025 Salaire brut 2026 I 300 2 887,62 € 2 968,47 € II-A 400 3 654,31 € 3 756,63 € II-B 470 4 190,58 € 4 307,92 € III-A 530 4 650,64 € 4 780,86 € III-B 620 5 340,40 € 5 489,93 € III-C 800 6 720,31 € 6 908,48 €

La prime d'ancienneté est prévue par l'article 9.03 de la convention collective et s'applique aux agents d'exploitation, employés, techniciens et agents de maîtrise. Les cadres ne sont pas concernés par ce dispositif.Les taux applicables progressent avec l'ancienneté du salarié dans l'entreprise :

2 % à partir de 4 ans d'ancienneté ;

5 % à partir de 7 ans ;

8 % à partir de 10 ans ;

10 % à partir de 12 ans ;

12 % à partir de 15 ans.

L'assiette de calcul correspond au salaire minimal conventionnel de la qualification du salarié, hors primes et indemnités.

Quelles autres primes s'appliquent dans la sécurité privée ?

Plusieurs primes et indemnités conventionnelles complètent le salaire de base des salariés de la sécurité privée.

Prime / indemnité Montant 2025 Montant 2026 Prime de panier (classique) 4,36 € 4,48 € Prime de panier (annexe VIII) 6,68 € 6,87 € Indemnité chien (par heure) 1,37 € 1,41 € Prime d’entretien des tenues (par mois, net) 8,54 € 8,78 €

Ces montants sont fixés par l'accord triennal du 25 septembre 2023. Les majorations pour travail de nuit, dimanche et jours fériés restent régies par les textes conventionnels et le Code du travail.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 2026-07-31.