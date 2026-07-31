À retenir

La durée légale reste fixée à 35 heures par semaine (1 607 heures par an), mais la convention collective prévoit des plafonds dérogatoires adaptés à la continuité de service.

Le repos entre deux vacations est fixé à 12 heures minimum, contre 11 heures en droit commun.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires atteint 329 heures , l'un des plus élevés parmi les conventions collectives françaises.

La durée minimale d'une vacation passe à 6 heures pour tous les salariés , temps partiel inclus, à compter du 1er juillet 2026.

Les heures de nuit, du dimanche et des jours fériés ouvrent droit à des majorations spécifiques, cumulables entre elles.

Quels sont les plafonds horaires applicables dans la sécurité privée ?

Les entreprises de prévention et de sécurité appliquent des durées maximales de travail supérieures au droit commun, fixées par l'accord du 18 mai 1993. Ce tableau récapitule les principaux seuils applicables aux salariés :

Seuil CCN Prévention et sécurité Droit commun Durée maximale quotidienne 12 heures 10 heures Durée maximale hebdomadaire (semaine isolée) 48 heures 48 heures Durée moyenne sur 12 semaines 46 heures 44 heures Durée moyenne travailleurs de nuit (12 semaines) 44 heures 40 heures Repos entre deux services 12 heures 11 heures Repos après 48 heures de travail 24 heures minimum — Contingent annuel d’heures supplémentaires 329 heures 220 heures

La convention collective Prévention et sécurité (IDCC 1351, brochure 3196) régit environ 4 000 entreprises de la sécurité privée : surveillance humaine, gardiennage, sûreté aéroportuaire et télésurveillance. Elle encadre une organisation du temps de travail pensée pour répondre à la continuité de service propre au secteur.

Quelle est la durée légale du travail applicable dans la sécurité privée ?

La durée légale du travail applicable aux salariés de la convention collective Prévention et sécurité est de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois et 1 607 heures par an, journée de solidarité incluse.

L'accord du 18 mai 1993 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail, étendu par arrêté du 3 mars 1994, reste le texte fondateur de l'organisation du temps de travail dans la branche. Il prévoit des plafonds horaires dérogatoires et une organisation par cycles, adaptés aux contraintes opérationnelles du secteur.

Quel est le repos minimum entre deux services dans la sécurité privée ?

Le repos entre deux prises de poste est fixé à 12 heures, soit une heure de plus que le minimum légal. Après 48 heures de travail, un repos de 24 heures minimum est obligatoire.

Chaque salarié bénéficie d'au moins un jour de repos hebdomadaire par semaine et de deux dimanches de repos par mois en moyenne sur 3 mois consécutifs. Ces dimanches doivent précéder ou suivre un autre jour de repos.

Le travail s'organise par cycles d'une durée maximale de 4 semaines. À l'intérieur du cycle, la durée hebdomadaire varie dans la limite de 48 heures, à condition que la moyenne ne dépasse pas 35 heures sur l'ensemble du cycle.

Les plannings prévisionnels sont communiqués aux salariés au moins 1 semaine avant leur entrée en vigueur. Les heures supplémentaires correspondent à celles qui dépassent la moyenne de 35 heures calculée sur la durée du cycle.

Quel est le contingent annuel d'heures supplémentaires dans la sécurité privée ?

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 329 heures par salarié et par an, un des plus élevés parmi les CCN françaises. Les majorations s'appliquent ainsi :

de la 36e à la 43e heure : majoration de 25 % ;

à partir de la 44e heure : majoration de 50 %.

Au-delà du contingent, une contrepartie obligatoire en repos s'ajoute à la majoration salariale.

Quelle est la durée minimale d'une vacation dans la sécurité privée ?

La durée minimale d'une vacation est encadrée par l'accord du 1er avril 2021 relatif à la durée minimale d'une période de travail :

salariés à temps complet : 6 heures continues minimum ;

salariés à temps partiel : 4 heures continues minimum.

⚠️ Attention : à compter du 1er juillet 2026, la durée minimale de vacation passe à 6 heures pour tous les salariés, temps partiel inclus, conformément à l'avenant n° 2 du 3 septembre 2025 étendu par arrêté du 27 mai 2026.

Quelles sont les règles applicables au travail de nuit dans la sécurité privée ?

Le travail de nuit est défini comme le travail effectué entre 21 heures et 6 heures, en application de l'avenant du 25 septembre 2001. La majoration est de 10 % du taux horaire conventionnel pour chaque heure de nuit, cumulable avec les éventuelles heures supplémentaires.

Les travailleurs de nuit bénéficient de protections renforcées :

une durée moyenne maximale de 44 heures sur 12 semaines, contre 46 heures pour les travailleurs de jour ;

une surveillance médicale renforcée ;

une priorité d'accès à un poste de jour équivalent en cas de problème de santé.

💡 Bon à savoir : pour les salariés de la sûreté aérienne et aéroportuaire, la majoration de nuit est portée à 25 % du taux horaire de base, contre 10 % pour les autres activités.

Le travail du dimanche et des jours fériés est-il majoré dans la sécurité privée ?

Le travail du dimanche ouvre droit à une majoration de 10 % du taux horaire conventionnel. Le travail des jours fériés ouvre droit à une majoration de 100 %, soit un doublement du salaire. Ces majorations sont cumulables entre elles et avec la majoration de nuit.

💡 Bon à savoir : pour les salariés de la sûreté aérienne et aéroportuaire, la majoration du dimanche est portée à 50 % du taux horaire de base.

Les temps de pause sont-ils rémunérés dans la sécurité privée ?

Oui, la branche prévoit une disposition plus favorable que le droit commun : une pause de 30 minutes continues, rémunérée et assimilée à du temps de travail effectif, pour toute vacation d'au moins 6 heures. Le droit commun ne prévoit qu'une pause minimale de 20 minutes non rémunérée après 6 heures de travail.

Les cadres sont-ils soumis au forfait jours dans la sécurité privée ?

Les cadres peuvent être soumis à un forfait annuel de 218 jours travaillés par an, dans le cadre légal prévu par l'article L. 3121-64 du Code du travail. La convention collective Prévention et sécurité ne comporte pas de disposition conventionnelle autonome sur le forfait jours : ce sont les conditions légales qui s'appliquent.

Quelle est l'amplitude maximale de la journée de travail dans la sécurité privée ?

L'amplitude correspond à la durée comprise entre le début et la fin de la journée de travail, pauses incluses. Avec une vacation maximale de 12 heures et un repos de 12 heures, l'amplitude ne peut excéder 12 heures, sauf dérogations pour les postes incluant des temps de présence.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 2026-07-31.