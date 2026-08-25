À retenir Deux dispositifs permettent de former de futurs agents de sécurité en alternance : le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation .

Toute entrée en formation nécessite une autorisation préalable du CNAPS (Conseil national des activités privées de sécurité), valable 6 mois.

La carte professionnelle CNAPS , valable 5 ans, reste indispensable pour exercer une fois le diplôme obtenu.

En 2026, les employeurs peuvent percevoir jusqu'à 5 000 € d'aide à l'embauche d'un apprenti, et 6 000 € pour un apprenti en situation de handicap.

L'OPCO (opérateur de compétences) qui finance ces formations dans la sécurité privée est AKTO.

Quelle différence entre le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation dans la sécurité privée ?

Les deux contrats visent à former des agents de sécurité, mais ils diffèrent sur l'âge des candidats, la durée et l'objectif poursuivi. Voici un comparatif pour choisir le dispositif adapté à votre situation.

Critère Contrat d’apprentissage Contrat de professionnalisation Âge 16 à 29 ans (dérogations possibles) 16 à 25 ans, ou demandeurs d’emploi de 26 ans et plus Objectif diplôme ou titre professionnel (RNCP) qualification professionnelle Durée 6 mois à 3 ans 6 à 12 mois (jusqu’à 36 mois pour certains publics) Rémunération (18-20 ans, 1re année) 43 % du SMIC 55 % du SMIC Temps de formation au moins 25 % du temps de travail 15 à 25 % du temps (150 heures minimum) Aide à l’embauche 2026 (moins de 250 salariés, niveau bac) jusqu’à 5 000 € pas d’aide spécifique Autorisation CNAPS obligatoire obligatoire OPCO AKTO AKTO

La convention collective des entreprises de prévention et de sécurité encadre environ 4 000 entreprises, actives dans la surveillance humaine, le gardiennage, la sûreté aéroportuaire ou la télésurveillance. Elle renvoie au droit commun du Code du travail pour l'alternance, tout en intégrant les exigences propres à la sécurité privée fixées par le livre VI du Code de la sécurité intérieure.

Qui peut signer un contrat d'apprentissage dans la sécurité privée ?

Le contrat d'apprentissage s'adresse aux jeunes de 16 à 29 ans révolus. Des dérogations permettent d'y accéder dès 15 ans, à l'issue de la classe de 3e, sans limite d'âge pour les personnes en situation de handicap, les créateurs d'entreprise ou les sportifs de haut niveau, et jusqu'à 35 ans en cas de poursuite vers un diplôme supérieur ou de rupture de contrat indépendante de la volonté de l'apprenti.

La durée du contrat va de 6 mois à 3 ans, selon la certification visée.

Quels diplômes peut-on préparer en apprentissage dans la sécurité privée ?

Plusieurs diplômes et titres permettent d'accéder aux métiers de la sécurité privée par la voie de l'apprentissage, du CAP au BTS :

TFP APS (titre à finalité professionnelle d'agent de prévention et de sécurité) : il remplace le CQP APS depuis le 1er mars 2021 ;

TFP ASC (agent de sécurité cynophile) ;

CAP agent de sécurité , diplôme de niveau 3 ;

bac pro métiers de la sécurité , diplôme de niveau 4 ;

TP agent de sûreté et de sécurité privée , titre de niveau 4 ;

BTS management opérationnel de la sécurité , diplôme de niveau 5 ;

SSIAP 1, 2 et 3, pour les métiers de la sécurité incendie.

Le choix du diplôme conditionne la durée du contrat et le niveau de qualification visé à la sortie. Un apprenti peut par exemple débuter par un CAP agent de sécurité avant d'enchaîner sur un BTS management opérationnel de la sécurité, dans le cadre d'une poursuite d'études qui autorise l'apprentissage au-delà de 29 ans.

Quelle est la rémunération d'un apprenti en sécurité privée ?

La rémunération d'un apprenti dépend de son âge et de son année de contrat, avec un montant plancher calculé sur le SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance) en vigueur au 1er juin 2026, soit 1 867 € brut mensuel.

Année 16-17 ans 18-20 ans 21-25 ans 26 ans et + 1re année 27 % (504 €) 43 % (803 €) 53 % (990 €) 100 % (1 867 €) 2e année 39 % (728 €) 51 % (952 €) 61 % (1 139 €) 100 % (1 867 €) 3e année 55 % (1 027 €) 67 % (1 251 €) 78 % (1 456 €) 100 % (1 867 €)

Bon à savoir Les majorations liées au passage d'une tranche d'âge prennent effet à compter du 1er jour du mois suivant l'anniversaire.

Qui peut signer un contrat de professionnalisation dans la sécurité privée ?

Le contrat de professionnalisation est ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans révolus, aux demandeurs d'emploi de 26 ans et plus, ainsi qu'aux bénéficiaires du RSA (revenu de solidarité active), de l'ASS (allocation de solidarité spécifique), de l'AAH (allocation aux adultes handicapés), et aux sortants d'un contrat unique d'insertion (CUI).

Sa durée varie de 6 à 12 mois, portée à 24 mois par accord de branche, voire à 36 mois pour certains publics prioritaires.

Quelle est la rémunération en contrat de professionnalisation dans la sécurité privée ?

La rémunération minimale d'un salarié en contrat de professionnalisation varie selon son âge et son niveau de diplôme :

moins de 21 ans : 55 % du SMIC, porté à 65 % avec un bac ou un diplôme supérieur ;

21 à 25 ans : 70 % du SMIC, porté à 80 % avec un bac ou un diplôme supérieur ;

26 ans et plus : 100 % du SMIC, ou 85 % du salaire minimum conventionnel si ce dernier est plus élevé.

Ce contrat permet notamment de préparer un TFP APS ou une autre qualification reconnue dans la sécurité privée, avec une entrée directe sur le terrain dès le début de la formation.

Quelles sont les spécificités liées au CNAPS pour l'alternance en sécurité privée ?

Toute entrée en formation dans la sécurité privée nécessite une autorisation préalable du CNAPS (Conseil national des activités privées de sécurité), valable 6 mois. Cette autorisation est délivrée après vérification du bulletin n° 2 du casier judiciaire, qui permet de contrôler les conditions de moralité du candidat.Une fois le diplôme obtenu, l'exercice du métier nécessite une carte professionnelle, valable 5 ans et renouvelable, également délivrée par le CNAPS.

⚠️ Attention : sans cette carte professionnelle, aucun agent ne peut exercer une activité de sécurité privée, alternant compris.

Quelles sont les obligations du maître d'apprentissage en sécurité privée ?

Le maître d'apprentissage doit justifier d'un diplôme ou d'un titre en sécurité assorti d'un an d'expérience, ou de deux ans d'expérience sans diplôme. Il doit également détenir une carte professionnelle CNAPS en cours de validité pour encadrer un apprenti.Un même maître d'apprentissage peut encadrer au maximum 2 apprentis simultanément, plus un apprenti redoublant.

Quelles aides financières pouvez-vous obtenir en 2026 pour recruter un apprenti en sécurité privée ?

En 2026, deux aides à l'embauche d'un apprenti coexistent selon la taille de l'entreprise et le niveau de diplôme préparé : l'aide unique et l'aide exceptionnelle, créée par le décret n° 2026-168 du 6 mars 2026. Leur montant varie de 750 € à 5 000 €, et grimpe à 6 000 € pour l'embauche d'un apprenti en situation de handicap, quels que soient la taille de l'entreprise et le niveau de diplôme.

Niveau de diplôme préparé Moins de 250 salariés 250 salariés et plus Niveaux 3-4 (CAP, bac pro) 5 000 € (aide unique) 2 000 € (aide exceptionnelle) Niveau 5 (BTS) 4 500 € (aide exceptionnelle) 1 500 € (aide exceptionnelle) Niveaux 6-7 (licence, master) 2 000 € (aide exceptionnelle) 750 € (aide exceptionnelle) Apprenti en situation de handicap 6 000 € 6 000 €

À noter | Niveau de diplôme préparé | Moins de 250 salariés | 250 salariés et plus | |---|---|---| | Niveaux 3-4 (CAP, bac pro) | 5 000 € (aide unique) | 2 000 € (aide exceptionnelle) | | Niveau 5 (BTS) | 4 500 € (aide exceptionnelle) | 1 500 € (aide exceptionnelle) | | Niveaux 6-7 (licence, master) | 2 000 € (aide exceptionnelle) | 750 € (aide exceptionnelle) | | Apprenti en situation de handicap | 6 000 € | 6 000 € |

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-07-27.