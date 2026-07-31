À retenir

La convention collective prévention et sécurité (IDCC 1351) prévoit une indemnité de panier pour les agents contraints de se restaurer sur leur lieu de travail.

En 2026, son montant est de 4,48 € pour le personnel classique et de 6,87 € pour le personnel de sûreté aéroportuaire.

Elle est due dès que la vacation atteint 6 heures de travail effectif , continues ou discontinues, une seule fois même pour une vacation de 12 heures.

Elle est exonérée de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu , les montants conventionnels restant sous le plafond Urssaf.

En cas de transfert de marché, le nouvel employeur verse la prime sans délai de carence.

Quel est le montant de l'indemnité de panier repas en 2025 et 2026 ?

Le montant de l'indemnité de panier dépend du type de poste occupé et évolue chaque année selon l'accord triennal du 25 septembre 2023. Voici les montants applicables pour 2024, 2025 et 2026 :

Bénéficiaires 2024 2025 2026 Personnel classique (Annexe IV) 4,22 € 4,36 € 4,48 € Personnel de sûreté aéroportuaire (Annexe VIII) 6,47 € 6,68 € 6,87 €

💡 Bon à savoir : le plafond d'exonération Urssaf pour l'indemnité de repas sur le lieu de travail est de 7,40 € en 2025 et 7,50 € en 2026. Les montants conventionnels restent donc intégralement exonérés de cotisations sociales.

Vous employez des agents de sécurité, de surveillance ou de télésurveillance ?

La convention collective prévention et sécurité (IDCC 1351, brochure 3196) fixe une indemnité de panier pour compenser les repas pris sur le lieu de travail. Cette prime est prévue à l'article 6 de l'Annexe IV pour les agents d'exploitation et à l'article 3.02 de l'Annexe VIII pour le personnel de sûreté aéroportuaire.

Qui a droit à l'indemnité de panier dans la sécurité privée ?

Tout agent effectuant une vacation d'au moins 6 heures de travail effectif, continues ou discontinues, a droit à l'indemnité de panier, quelle que soit sa catégorie professionnelle. Depuis l'avenant n° 2 du 3 septembre 2025, les heures réalisées en deux séquences sur une même journée comptent désormais pour atteindre ce seuil, alors que seules les heures continues étaient prises en compte auparavant.

En cas de vacation de 12 heures, une seule indemnité est due, même si le salarié prend deux repas. Cette règle s'applique aussi bien au personnel classique qu'au personnel de l'Annexe VIII.

Quelle différence entre la prime de panier classique et celle de l'Annexe VIII (sûreté aéroportuaire) ?

La prime de panier classique couvre les agents d'exploitation et agents de maîtrise, tandis que celle de l'Annexe VIII s'applique uniquement au personnel de sûreté aérienne et aéroportuaire, avec un montant plus élevé :

prime de panier classique (Annexe IV, article 6) : elle concerne les agents d'exploitation (catégorie I, coefficients 120 à 250) et les agents de maîtrise (catégorie II, coefficients 150 à 275), soit la majorité des postes de surveillance, gardiennage et sécurité incendie ;

prime de panier Annexe VIII (sûreté aéroportuaire) : elle concerne le personnel affecté aux missions de sûreté aérienne et aéroportuaire, avec un montant supérieur en raison de contraintes spécifiques : horaires décalés, éloignement des zones de restauration, impossibilité de quitter la zone sécurisée.

L'indemnité de panier est-elle exonérée de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu ?

Oui, l'indemnité de panier est exonérée de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu, car son montant reste sous le plafond fixé par l'Urssaf.

Cette exonération s'applique lorsque le salarié est contraint de prendre son repas sur son lieu de travail en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires : travail posté, vacations longues ou horaires décalés.Vous devez pouvoir justifier ces conditions et l'absence de restaurant d'entreprise sur le site pour sécuriser l'exonération.

⚠️ Attention : si l'entreprise fournit gratuitement le repas, l'indemnité de panier ne peut pas être cumulée avec cet avantage en nature, la convention excluant tout cumul avec un avantage de même objet.

Peut-on cumuler l'indemnité de panier avec des titres-restaurant ?

Non, l'indemnité de panier et le titre-restaurant ne se cumulent pas pour un même repas : ce sont deux dispositifs distincts qui répondent au même objectif :

indemnité de panier : remboursement forfaitaire de frais professionnels, versé sur le bulletin de paie, dont le montant est fixé par la convention collective ;

titre-restaurant : cofinancé par l'employeur et le salarié, avec une valeur faciale librement fixée par l'entreprise.

Dans la sécurité privée, l'indemnité de panier reste le dispositif conventionnel de référence. Vous pouvez proposer des titres-restaurant à la place, à condition que votre participation patronale soit au moins égale au montant conventionnel.

L'indemnité de panier est-elle majorée pour le travail de nuit, du dimanche ou des jours fériés ?

Non, le montant de l'indemnité de panier reste identique quelle que soit la plage horaire travaillée. Les majorations pour travail de nuit, dimanche et jours fériés portent uniquement sur le taux horaire du salarié, jamais sur l'indemnité de panier.

Un salarié à temps partiel a-t-il droit à l'indemnité de panier ?

Oui, un salarié à temps partiel a droit à l'indemnité de panier dès que sa vacation atteint 6 heures de travail effectif, comme un salarié à temps complet.

La condition d'attribution repose uniquement sur la durée de la vacation, pas sur la durée contractuelle de travail.

Le salarié transféré lors d'un changement de prestataire garde-t-il son indemnité de panier ?

Oui, le salarié transféré lors d'un changement de prestataire continue de percevoir l'indemnité de panier au barème conventionnel en vigueur. Ce principe est prévu par l'accord du 5 mars 2002, modifié par l'avenant du 28 janvier 2011, sans délai de carence ni condition d'ancienneté.

Si le salarié bénéficiait d'un montant supérieur par accord d'entreprise, cet avantage n'est pas automatiquement transféré, sauf clause contraire.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 2026-07-31.