Comment calculer le salaire d'un agent de sécurité privée ?
Le calcul du salaire dans la CCN prévention et sécurité repose sur le salaire minimum hiérarchique, les majorations horaires et plusieurs primes conventionnelles obligatoires. Cette page détaille chaque composante de la rémunération, de la grille de coefficients aux indemnités spécifiques du secteur.
Le taux horaire s'obtient en divisant le SMH par 151,67. Ce taux sert de base au calcul des majorations et heures supplémentaires.
Heures supplémentaires
La CCN renvoie aux dispositions de droit commun :
De la 36e à la 43e heure hebdomadaire : majoration de 25 %
À partir de la 44e heure hebdomadaire : majoration de 50 %
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 329 heures par salarié. Au-delà, une contrepartie obligatoire en repos s'ajoute à la majoration salariale.
Majorations pour travail de nuit, dimanche et jours fériés
Les majorations sont calculées sur le taux horaire minimal conventionnel :
Type de majoration
Taux
Conditions
Travail de nuit (21h–6h)
+10 %
Sur le taux horaire conventionnel
Travail le dimanche
+10 %
Sur le taux horaire conventionnel
Travail un jour férié
+100 %
Doublement du salaire
Heures supplémentaires (36e–43e h)
+25 %
Au-delà de 35 h hebdomadaires
Heures supplémentaires (44e h+)
+50 %
Au-delà de 43 h hebdomadaires
La prime d'ancienneté (article 9.03)
La prime d'ancienneté est réservée aux salariés non cadres (agents d'exploitation, employés, techniciens et agents de maîtrise). Elle est calculée en pourcentage du salaire minimum conventionnel correspondant au coefficient du salarié.
Ancienneté dans la branche
Taux de la prime
Après 4 ans
2 %
Après 7 ans
5 %
Après 10 ans
8 %
Après 12 ans
10 %
Après 15 ans
12 %
Primes et indemnités spécifiques
Prime / Indemnité
Montant 2026
Conditions
Prime de panier (Annexe IV, art. 6)
4,48 € par vacation
Vacation ≥ 6h continues
Prime de panier Annexe VIII (sûreté aéroportuaire)
6,87 € par vacation
Personnel sûreté aérienne
Indemnité chien
1,41 €/heure
Agents cynophiles
Prime d’entretien des tenues
8,78 €/mois net
Salarié assurant l’entretien
Exemple concret de bulletin de paie
Prenons l'exemple d'un agent de sécurité, coefficient 140, travaillant depuis 7 ans dans la branche, effectuant 160 heures dans le mois dont 20 heures de nuit et 8 heures un jour férié, avec 18 vacations de 6 heures ou plus.
Ligne de paie
Calcul
Montant brut
Salaire de base (151,67 h)
151,67 × 12,54 €
1 901,94 €
Heures supplémentaires 25 % (8,33 h)
8,33 × 12,54 € × 1,25
130,50 €
Majoration nuit 10 % (20 h)
20 × 12,54 € × 0,10
25,08 €
Majoration jour férié 100 % (8 h)
8 × 12,54 € × 1,00
100,32 €
Prime d’ancienneté 5 %
1 901,94 € × 5 %
95,10 €
Prime de panier (18 vacations)
18 × 4,48 €
80,64 €
Prime d’entretien tenues
forfait net
8,78 €
Total brut estimé
≈ 2 342,36 €
À noter
La prime d'entretien des tenues (8,78 €/mois) est versée nette de charges, car elle constitue un remboursement de frais professionnels. La prime de panier est également exonérée de cotisations sociales (montant inférieur au plafond URSSAF de 7,50 € en 2026).
Cotisations salariales
Les cotisations salariales réduisent le salaire brut pour obtenir le salaire net. Dans la CCN Prévention et sécurité, s'ajoutent aux cotisations légales (sécurité sociale, CSG/CRDS, retraite complémentaire) :