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Comment calculer le salaire d'un agent de sécurité privée ?

Le calcul du salaire dans la CCN prévention et sécurité repose sur le salaire minimum hiérarchique, les majorations horaires et plusieurs primes conventionnelles obligatoires. Cette page détaille chaque composante de la rémunération, de la grille de coefficients aux indemnités spécifiques du secteur.

Nombre d'entreprises concernées par la CCN

Nombre d'entreprises concernées par la CCN

Environ 4 000 entreprises

Champ d'application

Champ d'application

Sécurité privée, Surveillance humaine, Gardiennage, Sûreté aéroportuaire, Télésurveillance

Quels éléments composent le salaire dans la CCN Prévention et sécurité ?

La rémunération d'un salarié relevant de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351, brochure 3196) se compose de plusieurs éléments distincts :

  • Le salaire de base : salaire minimum hiérarchique (SMH) déterminé par la grille conventionnelle

  • Les majorations horaires : heures supplémentaires, travail de nuit, dimanche, jours fériés

  • Les primes et indemnités : ancienneté, panier, entretien des tenues, indemnité chien

  • Les cotisations : prévoyance, mutuelle, retraite

La base mensuelle de calcul est fixée à 151,67 heures, correspondant à la durée légale de 35 heures hebdomadaires.

Le salaire de base : coefficient et grille conventionnelle

Le salaire de base dépend de la catégorie professionnelle, du niveau, de l'échelon et du coefficient du salarié. L'accord triennal du 25 septembre 2023 prévoit une revalorisation de +2,8 % au 1er janvier 2026.

Niveau Échelon Coefficient SMH brut mensuel (151,67 h) Taux horaire
II 1 120 1 801,80 € 11,88 €
III 1 130 1 852,16 € 12,21 €
III 2 140 1 902,52 € 12,54 €
III 3 150 1 952,88 € 12,87 €
IV 1 160 2 003,24 € 13,21 €
IV 2 175 2 078,78 € 13,70 €

Bon à savoir

Le taux horaire s'obtient en divisant le SMH par 151,67. Ce taux sert de base au calcul des majorations et heures supplémentaires.

Heures supplémentaires

La CCN renvoie aux dispositions de droit commun :

  • De la 36e à la 43e heure hebdomadaire : majoration de 25 %

  • À partir de la 44e heure hebdomadaire : majoration de 50 %

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 329 heures par salarié. Au-delà, une contrepartie obligatoire en repos s'ajoute à la majoration salariale.

Majorations pour travail de nuit, dimanche et jours fériés

Les majorations sont calculées sur le taux horaire minimal conventionnel :

Type de majoration Taux Conditions
Travail de nuit (21h–6h) +10 % Sur le taux horaire conventionnel
Travail le dimanche +10 % Sur le taux horaire conventionnel
Travail un jour férié +100 % Doublement du salaire
Heures supplémentaires (36e–43e h) +25 % Au-delà de 35 h hebdomadaires
Heures supplémentaires (44e h+) +50 % Au-delà de 43 h hebdomadaires

La prime d'ancienneté (article 9.03)

La prime d'ancienneté est réservée aux salariés non cadres (agents d'exploitation, employés, techniciens et agents de maîtrise). Elle est calculée en pourcentage du salaire minimum conventionnel correspondant au coefficient du salarié.

Ancienneté dans la branche Taux de la prime
Après 4 ans 2 %
Après 7 ans 5 %
Après 10 ans 8 %
Après 12 ans 10 %
Après 15 ans 12 %

Primes et indemnités spécifiques

Prime / Indemnité Montant 2026 Conditions
Prime de panier (Annexe IV, art. 6) 4,48 € par vacation Vacation ≥ 6h continues
Prime de panier Annexe VIII (sûreté aéroportuaire) 6,87 € par vacation Personnel sûreté aérienne
Indemnité chien 1,41 €/heure Agents cynophiles
Prime d’entretien des tenues 8,78 €/mois net Salarié assurant l’entretien

Exemple concret de bulletin de paie

Prenons l'exemple d'un agent de sécurité, coefficient 140, travaillant depuis 7 ans dans la branche, effectuant 160 heures dans le mois dont 20 heures de nuit et 8 heures un jour férié, avec 18 vacations de 6 heures ou plus.

Ligne de paie Calcul Montant brut
Salaire de base (151,67 h) 151,67 × 12,54 € 1 901,94 €
Heures supplémentaires 25 % (8,33 h) 8,33 × 12,54 € × 1,25 130,50 €
Majoration nuit 10 % (20 h) 20 × 12,54 € × 0,10 25,08 €
Majoration jour férié 100 % (8 h) 8 × 12,54 € × 1,00 100,32 €
Prime d’ancienneté 5 % 1 901,94 € × 5 % 95,10 €
Prime de panier (18 vacations) 18 × 4,48 € 80,64 €
Prime d’entretien tenues forfait net 8,78 €
Total brut estimé ≈ 2 342,36 €

À noter

La prime d'entretien des tenues (8,78 €/mois) est versée nette de charges, car elle constitue un remboursement de frais professionnels. La prime de panier est également exonérée de cotisations sociales (montant inférieur au plafond URSSAF de 7,50 € en 2026).

Cotisations salariales

Les cotisations salariales réduisent le salaire brut pour obtenir le salaire net. Dans la CCN Prévention et sécurité, s'ajoutent aux cotisations légales (sécurité sociale, CSG/CRDS, retraite complémentaire) :

  • Prévoyance non-cadres : 0,53 % (part salariale) + 0,33 % incapacité temporaire

  • Mutuelle : part salariale (50 % de la cotisation individuelle)

Pour le détail complet : cotisations de la CCN Prévention et sécurité.

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FAQ — Calcul de salaire dans la CCN Prévention et sécurité (IDCC 1351)

Comment calculer le taux horaire d'un agent de sécurité ?

Le taux horaire s'obtient en divisant le salaire minimum hiérarchique (SMH) mensuel par 151,67 heures. Par exemple, pour un coefficient 140 en 2026 : 1 902,52 € ÷ 151,67 = 12,54 €/h.

Les majorations nuit et dimanche sont-elles cumulables ?

Oui. Un agent travaillant un dimanche de nuit cumule la majoration dimanche (10 %) et la majoration nuit (10 %), soit 20 % de majoration totale sur les heures concernées.

La prime d'ancienneté s'applique-t-elle aux cadres ?

Non. La prime d'ancienneté (article 9.03) est réservée aux salariés non cadres : agents d'exploitation, employés, techniciens et agents de maîtrise.

Combien d'heures supplémentaires un agent peut-il faire par an ?

Le contingent annuel est de 329 heures, sensiblement supérieur au contingent légal de 220 heures. Au-delà, une contrepartie obligatoire en repos s'applique.

La prime de panier est-elle soumise à cotisations ?

Non, la prime de panier (4,48 € en 2026) est exonérée car inférieure au plafond URSSAF (7,50 €). Elle constitue un remboursement de frais professionnels.

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