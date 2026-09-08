Quels éléments composent le salaire dans la CCN Prévention et sécurité ?

La rémunération d'un salarié relevant de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351, brochure 3196) se compose de plusieurs éléments distincts :

Le salaire de base : salaire minimum hiérarchique (SMH) déterminé par la grille conventionnelle

Les majorations horaires : heures supplémentaires, travail de nuit, dimanche, jours fériés

Les primes et indemnités : ancienneté, panier, entretien des tenues, indemnité chien

Les cotisations : prévoyance, mutuelle, retraite

La base mensuelle de calcul est fixée à 151,67 heures, correspondant à la durée légale de 35 heures hebdomadaires.

Le salaire de base : coefficient et grille conventionnelle

Le salaire de base dépend de la catégorie professionnelle, du niveau, de l'échelon et du coefficient du salarié. L'accord triennal du 25 septembre 2023 prévoit une revalorisation de +2,8 % au 1er janvier 2026.

Niveau Échelon Coefficient SMH brut mensuel (151,67 h) Taux horaire II 1 120 1 801,80 € 11,88 € III 1 130 1 852,16 € 12,21 € III 2 140 1 902,52 € 12,54 € III 3 150 1 952,88 € 12,87 € IV 1 160 2 003,24 € 13,21 € IV 2 175 2 078,78 € 13,70 €

Bon à savoir Le taux horaire s'obtient en divisant le SMH par 151,67. Ce taux sert de base au calcul des majorations et heures supplémentaires.

Heures supplémentaires

La CCN renvoie aux dispositions de droit commun :

De la 36e à la 43e heure hebdomadaire : majoration de 25 %

À partir de la 44e heure hebdomadaire : majoration de 50 %

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 329 heures par salarié. Au-delà, une contrepartie obligatoire en repos s'ajoute à la majoration salariale.

Majorations pour travail de nuit, dimanche et jours fériés

Les majorations sont calculées sur le taux horaire minimal conventionnel :

Type de majoration Taux Conditions Travail de nuit (21h–6h) +10 % Sur le taux horaire conventionnel Travail le dimanche +10 % Sur le taux horaire conventionnel Travail un jour férié +100 % Doublement du salaire Heures supplémentaires (36e–43e h) +25 % Au-delà de 35 h hebdomadaires Heures supplémentaires (44e h+) +50 % Au-delà de 43 h hebdomadaires

La prime d'ancienneté (article 9.03)

La prime d'ancienneté est réservée aux salariés non cadres (agents d'exploitation, employés, techniciens et agents de maîtrise). Elle est calculée en pourcentage du salaire minimum conventionnel correspondant au coefficient du salarié.

Ancienneté dans la branche Taux de la prime Après 4 ans 2 % Après 7 ans 5 % Après 10 ans 8 % Après 12 ans 10 % Après 15 ans 12 %

Primes et indemnités spécifiques

Prime / Indemnité Montant 2026 Conditions Prime de panier (Annexe IV, art. 6) 4,48 € par vacation Vacation ≥ 6h continues Prime de panier Annexe VIII (sûreté aéroportuaire) 6,87 € par vacation Personnel sûreté aérienne Indemnité chien 1,41 €/heure Agents cynophiles Prime d’entretien des tenues 8,78 €/mois net Salarié assurant l’entretien

Exemple concret de bulletin de paie

Prenons l'exemple d'un agent de sécurité, coefficient 140, travaillant depuis 7 ans dans la branche, effectuant 160 heures dans le mois dont 20 heures de nuit et 8 heures un jour férié, avec 18 vacations de 6 heures ou plus.

Ligne de paie Calcul Montant brut Salaire de base (151,67 h) 151,67 × 12,54 € 1 901,94 € Heures supplémentaires 25 % (8,33 h) 8,33 × 12,54 € × 1,25 130,50 € Majoration nuit 10 % (20 h) 20 × 12,54 € × 0,10 25,08 € Majoration jour férié 100 % (8 h) 8 × 12,54 € × 1,00 100,32 € Prime d’ancienneté 5 % 1 901,94 € × 5 % 95,10 € Prime de panier (18 vacations) 18 × 4,48 € 80,64 € Prime d’entretien tenues forfait net 8,78 € Total brut estimé ≈ 2 342,36 €

À noter La prime d'entretien des tenues (8,78 €/mois) est versée nette de charges, car elle constitue un remboursement de frais professionnels. La prime de panier est également exonérée de cotisations sociales (montant inférieur au plafond URSSAF de 7,50 € en 2026).

Cotisations salariales

Les cotisations salariales réduisent le salaire brut pour obtenir le salaire net. Dans la CCN Prévention et sécurité, s'ajoutent aux cotisations légales (sécurité sociale, CSG/CRDS, retraite complémentaire) :

Prévoyance non-cadres : 0,53 % (part salariale) + 0,33 % incapacité temporaire

Mutuelle : part salariale (50 % de la cotisation individuelle)

Pour le détail complet : cotisations de la CCN Prévention et sécurité.