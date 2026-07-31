À retenir L'âge légal de départ à la retraite atteint 64 ans pour les salariés nés à partir de 1968, avec 172 trimestres requis pour le taux plein.

La retraite progressive est accessible dès 60 ans, sous réserve de 150 trimestres et d'un temps partiel compris entre 40 % et 80 %.

Un départ volontaire à la retraite ouvre droit à une indemnité conventionnelle , variable selon la catégorie professionnelle et l'ancienneté, dès 5 ans de service.

L'employeur ne peut mettre un salarié à la retraite d'office qu'à partir de 70 ans , sauf accord du salarié entre 67 et 69 ans.

Le travail de nuit, très répandu dans ce secteur, ouvre droit à des points au titre du compte professionnel de prévention (C2P), utilisables pour anticiper le départ.

À quel âge partez-vous à la retraite selon votre année de naissance ?

L'âge légal de départ à la retraite dépend de votre année de naissance. Depuis la réforme du 14 avril 2023, il augmente progressivement pour atteindre 64 ans.

Année de naissance Âge légal de départ Trimestres requis pour le taux plein Avant septembre 1961 62 ans 168 Septembre à décembre 1961 62 ans et 3 mois 169 1962 62 ans et 6 mois 169 1963 62 ans et 9 mois 170 1964 63 ans 171 1965 63 ans et 3 mois 172 1966 63 ans et 6 mois 172 1967 63 ans et 9 mois 172 1968 et après 64 ans 172

À noter Ces âges concernent les départs à la retraite prenant effet avant le 1er septembre 2026. Un ajustement est prévu pour les générations 1963 à 1968 à compter de cette date.



Vous travaillez dans la sécurité privée et vous préparez votre retraite ? La convention collective Prévention et sécurité (IDCC 1351) complète les règles générales de la Sécurité sociale sur plusieurs points : indemnités de départ, mise à la retraite et prise en compte du travail de nuit. Nous détaillons ici l'ensemble de ces règles, catégorie professionnelle par catégorie professionnelle.

Quel est le cadre légal de la retraite dans la sécurité privée ?

Les salariés de la sécurité privée relèvent du régime général de la Sécurité sociale pour leur retraite de base. Ils cotisent aussi à la retraite complémentaire Agirc-Arrco, obligatoire pour tous les salariés du privé.

La convention collective Prévention et sécurité ne crée pas de régime de retraite spécifique. Elle prévoit en revanche des règles propres sur les indemnités de départ et de mise à la retraite, qui varient selon la catégorie professionnelle : agents d'exploitation, agents de maîtrise ou cadres.

Combien de trimestres faut-il pour partir à taux plein ?

Le taux plein correspond à 50 % du salaire annuel moyen pour la retraite de base. Il faut réunir 172 trimestres (43 annuités) si vous êtes né à partir de 1966 pour l'obtenir dès l'âge légal.

Si vous n'avez pas tous vos trimestres à l'âge légal, deux options s'offrent à vous :

partir quand même, avec une décote de 1,25 % par trimestre manquant, dans la limite de 20 trimestres ;

continuer à travailler pour compléter votre durée d'assurance.

À l'inverse, travailler au-delà de la durée requise vous fait bénéficier d'une surcote de 1,25 % par trimestre supplémentaire. Le taux plein s'applique automatiquement à partir de 67 ans, même sans avoir tous vos trimestres.

Bon à savoir Dans la sécurité privée, les carrières longues sont fréquentes. Si vous avez commencé à travailler avant 20 ans, vous pouvez, sous conditions, partir avant l'âge légal grâce au dispositif carrière longue.

La retraite progressive vous permet de toucher une partie de votre pension tout en travaillant à temps partiel. Elle est accessible dès 60 ans, quelle que soit votre année de naissance, sous réserve de justifier d'au moins 150 trimestres d'assurance.

Votre activité à temps partiel doit représenter entre 40 % et 80 % de la durée légale ou conventionnelle. Dans la sécurité privée, la mise en place de ce temps partiel en fin de carrière se négocie directement avec votre employeur.

Quelle indemnité prévoit la convention collective pour un départ volontaire à la retraite ?

Si vous décidez de partir volontairement à la retraite, la convention collective Prévention et sécurité vous garantit une indemnité. Son montant dépend de votre catégorie professionnelle et de votre ancienneté, à partir de 5 ans de service.

Ancienneté Agents d’exploitation, employés et techniciens Agents de maîtrise Cadres Moins de 5 ans Pas d’indemnité conventionnelle Pas d’indemnité conventionnelle Indemnité légale 5 à 10 ans 0,5 mois 0,5 mois 1 mois 10 à 15 ans 1 mois 1,5 mois 2 mois 15 à 20 ans 2 mois 2,5 mois 3 mois Plus de 20 ans 3 mois 4 mois 4 mois

Cette indemnité ne se cumule pas avec une autre indemnité de même nature.

Le salaire de référence retient la formule la plus avantageuse pour vous :

1/12 de votre rémunération brute des 12 derniers mois ;

1/3 de votre rémunération brute des 3 derniers mois, primes annuelles recalculées au prorata.

Votre employeur peut vous mettre d'office à la retraite à partir de 70 ans. Entre 67 et 69 ans, cette mise à la retraite nécessite votre accord.

Quelle procédure l'employeur doit-il respecter ?

Chaque année, jusqu'à vos 69 ans, votre employeur doit vous interroger par écrit sur votre intention de partir, au moins 3 mois avant votre anniversaire. Si vous ne répondez pas ou refusez, la mise à la retraite ne peut pas avoir lieu avant l'année suivante :

votre employeur doit renouveler sa demande chaque année ;

à partir de vos 70 ans, il retrouve toute liberté et peut vous mettre à la retraite sans vous interroger au préalable.

Quel montant pour l'indemnité de mise à la retraite ?

L'indemnité de mise à la retraite ne peut pas être inférieure à l'indemnité légale de licenciement. Selon votre catégorie professionnelle, un préavis réciproque s'applique aussi : 2 mois pour les agents d'exploitation et de maîtrise, 3 mois pour les cadres.

Le travail de nuit dans la sécurité privée donne-t-il droit à une retraite anticipée ?

Oui, le travail de nuit est un facteur de pénibilité reconnu par le compte professionnel de prévention (C2P). Ce dispositif vous permet d'acquérir des points utilisables pour partir plus tôt à la retraite, financer une formation ou passer à temps partiel sans perte de salaire.

Pour être pris en compte, vous devez effectuer au moins 1 heure de travail entre minuit et 5 heures, pendant au moins 100 nuits par an. D'autres facteurs comme le travail répétitif ou les postures pénibles peuvent aussi ouvrir des droits si les seuils réglementaires sont atteints :

chaque tranche de 10 points C2P donne droit à un trimestre de majoration de durée d'assurance ;

cette majoration est plafonnée à 8 trimestres, soit 2 ans d'anticipation possible.

Peut-on cumuler un emploi et une retraite dans la sécurité privée ?

Oui, le cumul emploi-retraite vous permet de reprendre une activité après votre départ à la retraite, y compris dans la sécurité privée. Depuis la réforme de 2023, si vous partez avec le taux plein, le cumul est intégral et les cotisations versées créent de nouveaux droits à la retraite.

Si vous ne remplissez pas les conditions du taux plein, le cumul reste possible mais plafonné : vos revenus totaux (pension et salaire) ne doivent pas dépasser votre dernier salaire d'activité ou 160 % du Smic.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-07-27.