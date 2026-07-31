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Préavis de licenciement – Convention collective Prévention et sécurité (IDCC 1351)

Quel est le préavis de licenciement dans la convention collective Prévention et sécurité ?

Durées de préavis applicables aux agents d'exploitation, agents de maîtrise et cadres selon l'ancienneté. Règles sur les heures de recherche d'emploi et l'indemnité de licenciement.

Nombre d'entreprises concernées par la CCN

Nombre d'entreprises concernées par la CCN

Environ 4 000 entreprises

Champ d'application

Champ d'application

Sécurité privée, Surveillance humaine, Gardiennage, Sûreté aéroportuaire, Télésurveillance

À retenir :

  • La convention collective Prévention et sécurité (IDCC 1351) fixe des durées de préavis qui varient selon la catégorie professionnelle, le niveau et l'ancienneté du salarié.

  • Les niveaux I à III et les niveaux IV et V n'ont pas toujours le même préavis, notamment entre 2 et 6 mois d'ancienneté.

  • Le préavis des cadres atteint au maximum 3 mois au-delà d'un an d'ancienneté.

  • En cas de licenciement, le salarié bénéficie de 2 heures rémunérées par jour ouvré pour rechercher un emploi.

  • En l'absence de disposition conventionnelle spécifique, c'est l'indemnité légale de licenciement qui s'applique.

La convention collective Prévention et sécurité fixe des grilles de préavis distinctes pour les agents d'exploitation, les agents de maîtrise et les cadres.

Quel préavis de licenciement appliquer aux agents d'exploitation ?

Le préavis de licenciement des agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens dépend de leur ancienneté et de leur niveau de classification. L'annexe IV, article 9 distingue les niveaux I à III des niveaux IV et V, avec un écart notable entre 2 et 6 mois d'ancienneté.

Ancienneté Niveaux I à III Niveaux IV et V
Moins de 15 jours Aucun préavis Aucun préavis
15 jours à 1 mois 1 jour ouvré 1 jour ouvré
Plus de 1 mois à 2 mois 2 jours ouvrés 2 jours ouvrés
Plus de 2 mois à 6 mois 7 jours calendaires 14 jours calendaires
Plus de 6 mois à 2 ans 1 mois 1 mois
Plus de 2 ans 2 mois 2 mois

Au-delà de 2 ans d'ancienneté, le préavis atteint 2 mois, quel que soit le niveau du salarié.

Quel préavis de licenciement appliquer aux agents de maîtrise ?

Le préavis de licenciement des agents de maîtrise est fixé par l'annexe V, article 8, avec une grille distincte de celle des agents d'exploitation. Les niveaux IV et V bénéficient de durées plus longues à partir de 2 mois d'ancienneté

Ancienneté Niveaux I à III Niveaux IV et V
Moins de 15 jours Aucun préavis Aucun préavis
Plus de 15 jours à 2 mois 1 semaine 1 semaine
Plus de 2 mois à 3 mois 1 semaine 2 semaines
Plus de 3 mois à 6 mois 2 semaines 2 semaines
Plus de 6 mois à 2 ans 1 mois 2 mois
Plus de 2 ans 2 mois 3 mois

Un agent de maîtrise niveau IV ou V avec plus de 2 ans d'ancienneté a droit à 3 mois de préavis, contre 2 mois pour un niveau I à III.

Quel préavis de licenciement appliquer aux cadres ?

Le préavis de licenciement des cadres est fixé par l'annexe VI, article 9, selon une grille unique sans distinction de niveau. Il atteint son maximum de 3 mois dès que le salarié cadre dépasse un an d'ancienneté.

Ancienneté Durée du préavis
Moins de 15 jours Aucun préavis
15 jours à 1 mois 7 jours calendaires
Plus de 1 mois à 3 mois 14 jours calendaires
Plus de 3 mois à 6 mois 1 mois
Plus de 6 mois à 1 an 2 mois
Plus de 1 an 3 mois

⚠️ Attention : en cas de faute grave ou de faute lourde, le salarié n'exécute pas de préavis et ne perçoit aucune indemnité compensatrice de préavis.

Le salarié a-t-il droit à des heures pour rechercher un emploi pendant son préavis ?

En cas de licenciement, le salarié bénéficie de 2 heures d'absence par jour ouvré pour rechercher un emploi, rémunérées au même titre que son temps de travail. Ce droit ne s'applique pas en cas de démission, ni en cas de licenciement pour faute.

Les modalités d'utilisation de ces heures sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. À défaut d'accord, elles alternent : un jour fixé par l'employeur, le suivant par le salarié. Un accord écrit permet aussi de les regrouper.

💡 Bon à savoir : dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le salarié qui en fait la demande a droit à un « délai raisonnable » pour rechercher un emploi, en application du droit local.

Quel est le montant de l'indemnité de licenciement dans cette convention ?

La convention collective Prévention et sécurité ne prévoit pas de grille d'indemnité de licenciement propre : c'est donc l'indemnité légale de licenciement qui s'applique, conformément aux articles L.1234-9 et R.1234-2 du Code du travail.

Son montant est de 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années, puis 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 2026-07-31.

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FAQ – Préavis de licenciement dans la convention collective Prévention et sécurité

La durée maximale du préavis de licenciement est de 3 mois, pour les cadres ayant plus d'un an d'ancienneté et pour les agents de maîtrise niveaux IV et V ayant plus de 2 ans d'ancienneté. Les agents d'exploitation ne dépassent jamais 2 mois, quelle que soit leur ancienneté.

Non, le préavis n'est pas dû en cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde. Le salarié est dispensé d'exécuter son préavis et ne perçoit aucune indemnité compensatrice.

Le salarié qui a retrouvé un emploi pendant son préavis ne peut plus utiliser les heures de recherche d'emploi restantes. Il reste toutefois tenu d'exécuter la durée de préavis restante, sauf accord de dispense avec son employeur.

L'indemnité de licenciement est due dès que le salarié compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue chez le même employeur, conformément à l'article L.1234-9 du Code du travail. Elle n'est pas due en cas de faute grave ou lourde.

En cas de transfert de marché, le nouveau prestataire reprend les salariés affectés au contrat, dans le cadre de l'accord de reprise du personnel propre à la branche de la sécurité privée. Un préavis en cours se poursuit normalement auprès du nouvel employeur.

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