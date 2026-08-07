Première paie ? Votre 1er mois offert sans engagement
Convention collective Blanchisserie, laverie, pressing et teinturerie (IDCC 2002)
Quelles sont les règles applicables dans la convention collective blanchisserie ?
La convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie (IDCC 2002) encadre les conditions de travail de près de 35 000 salariés en France. Cette page présente son champ d'application, la classification, les salaires, les congés et les principales obligations des employeurs.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 12 000 entreprises
Champ d'application
Blanchisserie industrielle, Laverie, Location de linge, Pressing, Nettoyage à sec, Teinturerie
Tout savoir sur cette convention collective
Arrêt maladie
L'indemnisation d'un arrêt maladie dans la branche blanchisserie, laverie, pressing et teinturerie dépend de la catégorie professionnelle du salarié. Le maintien de salaire, le délai de carence et la durée d'indemnisation varient selon que le salarié est ouvrier, employé, technicien-agent de maîtrise ou cadre. Cette page détaille les droits applicables, les obligations de chaque partie et les spécificités liées aux accidents du travail.
Calcul de salaire
Le calcul du salaire repose sur les minima conventionnels, la prime d'ancienneté obligatoire et les majorations liées aux conditions de travail. Guide complet avec exemple chiffré.
Coefficient
Le coefficient détermine le positionnement d'un salarié dans la grille de classification de la convention collective de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie. Il conditionne le salaire minimum applicable, la prime d'ancienneté et les conditions de période d'essai. Cette page détaille le système issu de l'accord du 20 octobre 2025, étendu en février 2026.
Congés payés
La convention collective de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie (IDCC 2002) prévoit des dispositions spécifiques en matière de congés payés. Congés d'ancienneté, congés pour événements familiaux, fractionnement et indemnisation : cette page détaille l'ensemble des droits applicables aux quelque 35 000 salariés couverts par cette CCN.
Cotisations
Les entreprises de la CCN Blanchisserie appliquent les cotisations de droit commun. Taux patronaux, salariaux, AGIRC-ARRCO, mutuelle, prévoyance cadres et RGDU en 2026.
Durée du travail
Heures supplémentaires, modulation, travail de nuit, temps partiel et forfait jours : les règles applicables et les limites à respecter.
Grille de salaire
La convention collective de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie (IDCC 2002) fixe des minima de rémunération pour chaque coefficient et catégorie professionnelle. Cette page détaille la grille applicable au 1er janvier 2026, le fonctionnement de la prime d'ancienneté et les obligations de l'employeur.
Indemnité repas
La CCN de la blanchisserie (IDCC 2002) ne prévoit pas d'indemnité repas générale. Seule une prime de panier de nuit est prévue pour les travailleurs de nuit. Conditions, montant, régime URSSAF et obligations employeur.
Mutuelle
La convention collective nationale de la blanchisserie impose une complémentaire santé obligatoire à tous les employeurs du secteur. Cette page présente les garanties minimales, la répartition des cotisations, les cas de dispense et les obligations de l'employeur.
Période d'essai
La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié et au salarié de vérifier que le poste lui convient. Dans la branche de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie, l'article 5.1.2 de la convention collective fixe des durées spécifiques selon la catégorie professionnelle, avec des conditions encadrées de renouvellement.
Prévoyance
La CCN de la blanchisserie (IDCC 2002) ne prévoit pas de régime de prévoyance complémentaire au niveau de la branche. Toutefois, des obligations légales et interprofessionnelles s'imposent, notamment pour les cadres.
RTT
La convention collective de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie prévoit un dispositif complet de réduction du temps de travail. L'accord de branche du 29 juin 1999 organise quatre modalités d'aménagement, avec des droits à jours de repos spécifiques selon l'horaire hebdomadaire pratiqué.
Préavis de démission
Durées de préavis selon la catégorie (ouvriers, ETAM, cadres) et l'ancienneté. Points de vigilance pendant la démission, dont les heures de recherche d'emploi.
Préavis de licenciement
Le préavis de licenciement dans la convention collective de la blanchisserie varie selon la catégorie professionnelle et l'ancienneté du salarié. Cette page détaille les durées applicables, les heures de recherche d'emploi rémunérées et les cas de dispense prévus par l'article 5.3.1 de la CCN.
Préavis rupture conventionnelle
La rupture conventionnelle permet de mettre fin à un CDI d'un commun accord, sans obligation de préavis. La date de fin de contrat est librement négociée entre l'employeur et le salarié. Cette page détaille la procédure, les délais, l'indemnité spécifique et les particularités de la CCN Blanchisserie.
Congés exceptionnels
La convention collective blanchisserie (IDCC 2002) accorde des congés pour événements familiaux marquants, comme le mariage, la naissance ou le décès d'un proche. Nous détaillons ici les durées prévues par l'article 9.3, leur comparaison avec les minimums légaux du Code du travail, et les règles à appliquer en paie.
Indemnité de licenciement
Alternance et apprentissage
Le secteur de la blanchisserie peut recourir au contrat d'apprentissage et au contrat de professionnalisation. Cette page présente les conditions, la rémunération et les aides en 2026.
Avantage en nature
Les avantages en nature sont des biens ou services fournis par l'employeur. Dans la blanchisserie, ils concernent principalement les repas, le logement, le véhicule et les outils informatiques. Cette page détaille les règles d'évaluation et les barèmes 2026.
Accord d'entreprise
Depuis les ordonnances Macron de 2017, l'accord d'entreprise prime sur la convention collective dans la plupart des domaines. Cette page détaille la répartition en trois blocs, les spécificités de la CCN Blanchisserie (IDCC 2002) et les modalités de négociation.
Jours fériés
L'article 9.2 de la convention collective Blanchisserie (IDCC 2002) encadre le chômage des jours fériés et le maintien de rémunération associé. Cette page détaille les dispositions conventionnelles spécifiques, le cadre légal issu du Code du travail et les règles applicables au 1er mai.
Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire constitue un droit fondamental pour les salariés de la branche blanchisserie, laverie et pressing. Cette page détaille les règles issues du Code du travail et les dispositions spécifiques de l'article 6.1 de la CCN IDCC 2002, en distinguant clairement ce qui relève de la loi et ce qui relève de la convention collective.
IDCC
L'IDCC 2002 identifie la convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie. Cette page explique ce que recouvre cet identifiant, quelles entreprises sont concernées et comment le retrouver sur un bulletin de paie ou un contrat de travail.
Code NAF/APE
Trois codes NAF permettent de rattacher une entreprise à la convention collective de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie (IDCC 2002, brochure 3074). Cette page détaille chaque code, les activités couvertes et la manière dont le code NAF interagit avec la détermination de la convention applicable.
Maternité
La convention collective de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie (IDCC 2002) prévoit des dispositions spécifiques en matière de maternité, qui varient fortement selon la catégorie professionnelle. Cette page détaille les droits conventionnels des ouvrières, des ETAM et des cadres, en distinguant clairement ce qui relève du Code du travail et ce qui est propre à la CCN.
Paternité
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est encadré par le Code du travail, mais la convention collective Blanchisserie (IDCC 2002) prévoit des dispositions complémentaires variables selon la catégorie professionnelle. Cette page détaille la durée du congé, l'indemnisation, le maintien de salaire et la protection du salarié.
Accident du travail
La convention collective Blanchisserie s'applique aux entreprises de blanchisserie industrielle, laverie, location de linge, pressing, nettoyage à sec et teinturerie. Le secteur expose les salariés à des risques spécifiques : produits chimiques, machines industrielles, brûlures ou troubles musculosquelettiques. Cette page détaille les obligations de l'employeur, l'indemnisation prévue par l'article 9.4 de la convention et ses annexes catégorielles, ainsi que les règles de protection du contrat de travail.
Retraite
Le montant de l'indemnité de départ à la retraite dépend de l'ancienneté et de la catégorie professionnelle du salarié. La convention collective Blanchisserie prévoit un barème nettement plus favorable que le minimum légal, aussi bien pour les ouvriers et ETAM que pour les cadres.
Retraite complémentaire
La retraite complémentaire Agirc-Arrco concerne tous les salariés du secteur de la blanchisserie. La convention collective IDCC 2002, dans son article 8.3 actuel, renvoie aux dispositions de droit commun sans prévoir de taux conventionnel supérieur. Cette page détaille les cotisations 2026, le fonctionnement par points et les obligations de l'employeur.
À retenir :
La convention collective blanchisserie (IDCC 2002) s'applique aux entreprises de blanchisserie, pressing, teinturerie et location de linge (codes NAF 96.01A, 96.01B, 77.29Z) ;
la classification repose depuis 2022 sur un système de niveaux et d'échelons, et non plus sur les anciens coefficients ;
les salaires minima sont revalorisés par l'avenant du 11 février 2026, les premiers niveaux étant relevés au SMIC ;
la convention ne prévoit pas de prime d'ancienneté obligatoire au niveau de la branche ;
les congés pour événements familiaux vont de 2 jours (mariage d'un enfant) à 7 jours (décès d'un enfant).
La convention collective nationale de la blanchisserie (IDCC 2002) encadre les conditions de travail de près de 35 000 salariés en France. Nous vous présentons son champ d'application, la classification, les salaires, les congés et les principales obligations des employeurs.
Quel est le champ d'application de la convention collective blanchisserie ?
La convention collective blanchisserie (brochure n° 3074, IDCC 2002) couvre toutes les entreprises dont l'activité principale relève des codes NAF :
96.01A (blanchisserie-teinturerie de gros) ;
96.01B (blanchisserie-teinturerie de détail) ;
et 77.29Z (location de linge).
Elle a été signée le 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998, puis actualisée par un accord du 21 juin 2022, étendu par arrêté du 10 novembre 2023.Côté employeurs, les organisations signataires sont le GEIST (Groupement des Entrepreneurs de la Blanchisserie Industrielle et de Service Textile) et la FFPB (Fédération Française des Pressings et Blanchisseries).
Les activités couvertes incluent le lavage, le repassage, le nettoyage à sec, la teinturerie, la location et l'entretien de linge, le ramassage et la livraison de linge, ainsi que le nettoyage de tapis, moquettes et rideaux.
Deux univers professionnels distincts
La convention regroupe des réalités de travail très différentes. La blanchisserie industrielle traite le linge d'hôpitaux, d'hôtels et de professionnels sur de grands sites employant parfois plus de 200 salariés. Les pressings de proximité fonctionnent comme des TPE de 1 à 5 personnes, avec des minima conventionnels et des règles identiques pour toute la branche.
💡 Bon à savoir : la convention collective IDCC 2002 s'applique sur l'ensemble du territoire national, y compris les DOM, à toutes les entreprises relevant des codes NAF 96.01A, 96.01B et 77.29Z, quelle que soit leur taille.
Comment fonctionne la classification dans la convention collective blanchisserie ?
Depuis l'accord du 21 juin 2022, la classification repose sur un système de niveaux et d'échelons, et non plus sur les anciens coefficients numériques désormais obsolètes. Deux filières distinctes coexistent selon l'activité de l'entreprise. Le classement d'un salarié dépend de la nature des tâches, du niveau d'autonomie, de la technicité requise et de l'expérience professionnelle.
Filière blanchisseurs et location de linge (ouvriers)
|Niveau
|Profil type
|Exemples de postes
|1-1
|Manœuvre débutant
|Tri du linge, manutention, conditionnement
|2-1
|Opérateur exécution
|Calandre, plieuse, séchoir industriel
|2-2
|Opérateur exécution
|Idem, avec polyvalence
|2-3
|Opérateur exécution confirmé
|Idem, avec autonomie
|3-1
|Opérateur qualifié
|Repassage technique, finition
|3-2
|Opérateur qualifié confirmé
|Traitement de taches complexes
|4-1
|Ouvrier hautement qualifié
|Réglage machines, contrôle qualité
Filière pressings et laveries (ouvriers)
|Niveau
|Profil type
|A1
|Employé débutant
|A2
|Employé
|A3
|Employé confirmé
|B1
|Employé qualifié
|B2
|Employé qualifié confirmé
|B3
|Employé hautement qualifié
|C1
|Technicien
Les ETAM (niveaux 5 et 6) et les cadres (niveaux 7 à 9) complètent la grille, avec des salaires minima allant de 1 986,35 € à 3 837,85 € brut mensuel (avenant du 11 février 2026).
Quel est le salaire minimum dans la convention collective blanchisserie ?
Les salaires minima conventionnels de la branche blanchisserie sont fixés par l'avenant du 11 février 2026, étendu par arrêté du 4 mai 2026 (JORF du 10 mai 2026), applicable depuis le 1er janvier 2026. Les montants correspondent à un temps plein de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.
La grille de salaire de la convention collective blanchisserie permet de comparer les minima applicables selon la filière, le niveau et l'échelon.
Grille de salaires 2026 par filière
|Niveau
|Filière blanchisseurs / location de linge
|Filière pressings / laveries
|1-1 / A1
|1 823,03 € (relevé au SMIC)
|1 823,03 € (relevé au SMIC)
|2-1 / A2
|1 839,07 € (relevé au SMIC)
|1 827,86 € (relevé au SMIC)
|2-2 / A3
|1 855,37 € (relevé au SMIC)
|1 838,63 € (relevé au SMIC)
|2-3 / B1
|1 880,87 €
|1 856,08 € (relevé au SMIC)
|3-1 / B2
|1 886,65 €
|1 865,57 € (relevé au SMIC)
|3-2 / B3
|1 912,71 €
|1 881,95 €
|4-1 / C1
|1 967,22 €
|1 898,37 €
⚠️ Attention : le SMIC mensuel s'élève à 1 867,02 € au 1er juin 2026. Lorsque le minimum conventionnel d'un niveau est inférieur au SMIC, vous devez appliquer ce dernier, plus favorable au salarié.
Salaires ETAM et cadres
Les techniciens et agents de maîtrise (niveaux 5 et 6) perçoivent un minimum compris entre 1 986,35 € et 2 216,81 € brut mensuel. Les cadres (niveaux 7 à 9), communs aux deux filières, sont rémunérés entre 2 614,28 € et 3 837,85 € brut mensuel selon leur niveau de responsabilité.
Le calcul de salaire dans la convention collective blanchisserie doit notamment tenir compte du niveau de classification, de la durée du travail, des éventuelles primes et des majorations applicables.
Existe-t-il une prime d'ancienneté dans la convention collective blanchisserie ?
Non, la convention collective blanchisserie ne prévoit pas de prime d'ancienneté obligatoire au niveau de la branche. Aucun taux ni palier n'est fixé par un texte conventionnel national sur ce point. Une prime d'ancienneté peut néanmoins exister dans une entreprise par accord collectif ou par usage, et doit alors figurer sur une ligne distincte du bulletin de paie.
La convention prévoit tout de même plusieurs droits liés à l'ancienneté :
un maintien de salaire renforcé en cas de maladie ;
des congés payés supplémentaires pour les ingénieurs et cadres ;
une indemnité de départ à la retraite progressive selon les années de présence ;
un préavis et une indemnité de licenciement renforcés.
Quelle est la durée de la période d'essai dans la convention collective blanchisserie ?
La période d'essai dans la convention collective blanchisserie varie selon la catégorie professionnelle du salarié. Elle est fixée à 2 mois pour les ouvriers et les employés, à 3 mois pour les agents de maîtrise et techniciens, et à 4 mois pour les cadres.
|Catégorie
|Durée
|Renouvellement
|Ouvriers
|2 mois
|Oui, sous conditions
|Employés
|2 mois
|Oui, sous conditions
|Agents de maîtrise / techniciens
|3 mois
|Oui, sous conditions
|Cadres
|4 mois
|Oui, sous conditions
⚠️ Attention : le renouvellement de la période d'essai nécessite l'accord écrit du salarié et une mention expresse dans le contrat de travail. Vous ne pouvez jamais l'imposer unilatéralement.
Combien de jours de congés payés prévoit la convention collective blanchisserie ?
Tout salarié relevant de la CCN blanchisserie acquiert 2,5 jours ouvrables de congé par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables (5 semaines) par an. Ce droit correspond au minimum légal, la convention ne prévoyant pas de majoration pour l'ensemble des salariés.
Les règles détaillées figurent dans l'article consacré aux congés payés de la convention collective blanchisserie.
Seuls les ingénieurs et cadres bénéficient de jours de congés supplémentaires liés à l'ancienneté :
3 jours ouvrés après 5 ans d'ancienneté ;
6 jours ouvrés après 10 ans d'ancienneté.
Quels congés pour événements familiaux prévoit la convention collective blanchisserie ?
L'article 9.3 de la convention accorde des congés exceptionnels dans la convention collective blanchisserie rémunérés pour certains événements familiaux, en plus des congés payés. Ces jours sont des jours ouvrés qui n'entraînent aucune réduction de rémunération.
|Événement
|Durée
|Naissance ou adoption
|3 jours
|Mariage du salarié
|5 jours (+ 1 jour non rémunéré sur demande)
|Conclusion d’un PACS
|5 jours
|Mariage d’un enfant
|2 jours
|Décès du conjoint
|5 jours
|Décès d’un enfant
|7 jours
|Décès du père ou de la mère
|4 jours
|Décès du beau-père ou de la belle-mère
|3 jours
|Décès d’un frère ou d’une sœur
|4 jours
|Annonce d’un handicap chez un enfant
|2 jours
Quelle est la durée du travail applicable dans la convention collective blanchisserie ?
La durée du travail dans la convention collective blanchisserie est fixée à 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles. Les blanchisseries industrielles fonctionnent souvent en équipes successives (2x8 ou 3x8), ce qui entraîne des majorations spécifiques.
Pour les cadres autonomes, un forfait annuel de 218 jours peut être mis en place. Ce forfait est calculé pour un salarié bénéficiant de l'intégralité de ses congés payés et tenant compte des jours fériés chômés.
Le travail de nuit et le dimanche sont-ils majorés dans la convention collective blanchisserie ?
Oui, le travail de nuit (entre 21 h et 6 h) est majoré de 25 % du taux horaire et ouvre droit à un repos compensateur. Le travail du dimanche et les jours fériés dans la convention collective blanchisserie sont majorés de 100 %, avec un repos compensateur équivalent pour les jours fériés.
|Situation
|Majoration
|Travail en équipe 2x8
|+ 8 à 12 % selon accord d’entreprise
|Travail en équipe 3x8 incluant la nuit
|+ 15 à 20 %
|Heures de nuit (21 h - 6 h)
|+ 25 % + repos compensateur
|Dimanche travaillé
|+ 100 % du taux horaire
|Jour férié travaillé
|+ 100 % + repos compensateur
Une indemnité de panier de nuit d'environ 7,40 € par poste est également prévue pour les travailleurs de nuit.
Quelles sont les obligations de mutuelle et de prévoyance dans la convention collective blanchisserie ?
La convention impose la mise en place d'un régime de complémentaire santé et d'un régime de prévoyance de la convention collective blanchisserie pour l'ensemble des salariés de la branche. Vous devez prendre en charge au moins 50 % de la cotisation mutuelle, conformément aux dispositions légales.
Le régime de prévoyance couvre les risques d'incapacité de travail, d'invalidité et de décès, avec des garanties minimales fixées par accord de branche.
Quel est le maintien de salaire en cas d'arrêt maladie ?
Après un an d'ancienneté, le salarié en arrêt maladie dans la convention collective blanchisserie bénéficie d'un complément de rémunération versé par l'employeur, en complément des indemnités journalières de la Sécurité sociale (IJSS). La durée et le montant du maintien varient selon l'ancienneté et la catégorie professionnelle du salarié. Un délai de carence de 7 jours s'applique généralement avant le déclenchement de ce maintien.
👉 À noter : les entreprises de la branche blanchisserie doivent affilier leurs salariés à un organisme de prévoyance et à une mutuelle dès le premier jour du contrat de travail.
Quels sont les délais de préavis et les indemnités de rupture dans la convention collective blanchisserie ?
Les délais de préavis dépendent de la catégorie du salarié et de son ancienneté. Il est d'1 mois pour les ouvriers et employés (2 mois après 2 ans d'ancienneté), de 2 mois pour les agents de maîtrise et de 3 mois pour les cadres.
En cas de licenciement, l'indemnité de licenciement dans la convention collective blanchisserie peut être plus favorable que l'indemnité légale, calculée selon l'ancienneté et le salaire de référence du salarié. Une indemnité de départ à la retraite est également prévue, variable selon les années de présence dans l'entreprise.
Le préavis de licenciement dans la convention collective blanchisserie doit être respecté en fonction de la catégorie professionnelle et de l'ancienneté du salarié, sauf dispense ou cas particulier prévu par la loi ou la convention.
Quels sont les facteurs de pénibilité reconnus dans la convention collective blanchisserie ?
Le secteur expose les salariés à plusieurs facteurs de pénibilité reconnus par le Code du travail, ouvrant droit au Compte professionnel de prévention (C2P). Les principaux risques identifiés sont :
les températures extrêmes à proximité des calandres, séchoirs et tunnels de finition (exposition à plus de 30 °C en continu) ;
l'utilisation d'agents chimiques dangereux comme le perchloroéthylène, les lessives industrielles et les solvants ;
le travail répétitif lié aux cadences sur plieuse, engageuse ou sécheuse ;
le travail de nuit et les équipes successives alternantes dans les blanchisseries industrielles.
Vous devez déclarer chaque année les expositions via la déclaration sociale nominative (DSN). Les points C2P accumulés permettent de financer des formations, un passage à temps partiel sans perte de salaire ou un départ anticipé à la retraite.
Information à caractère informatif, sans conseil juridique.
Dernière vérification le 2026-08-04.
Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie (IDCC 2002) — Legifrance
Convention collective nationale du 21 juin 2022 — actualisation, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 — Legifrance
Avenant du 11 février 2026 relatif aux salaires minima — Legifrance
Simplifiez la gestion de votre paie avec PayFit
Découvrez notre solution RH et Paie 100% conforme aux conventions collectives.
FAQ — Convention collective Blanchisserie IDCC 2002
La convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie (IDCC 2002, brochure n° 3074) s'applique à toutes les entreprises dont l'activité principale relève des codes NAF 96.01A, 96.01B ou 77.29Z.
Non, le 13e mois n'est pas obligatoire dans la convention collective blanchisserie. Il peut néanmoins être mis en place par accord d'entreprise ou par décision unilatérale de l'employeur, et devient alors un usage à respecter.
Les heures supplémentaires sont majorées de 25 % de la 36e à la 43e heure, puis de 50 % à partir de la 44e heure. Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 130 heures, réduit à 110 ou 90 heures en cas de modulation selon le secteur d'activité. Les règles générales relatives aux heures supplémentaires précisent les modalités de calcul, de paiement et de repos compensateur.
Les anciens coefficients numériques (130, 140, 150...) ont été remplacés en 2022 par un système de niveaux et d'échelons (1-1, 2-1, 3-1...), propre à chacune des deux filières de la branche. Cette nouvelle grille précise davantage les compétences et l'autonomie attendues à chaque échelon.
Oui, les minima conventionnels et les règles de congés s'appliquent de la même façon à tous les salariés de la branche, qu'ils travaillent dans un pressing de proximité ou une blanchisserie industrielle. Seule la taille de l'entreprise diffère, pas les droits garantis par la convention.