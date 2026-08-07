À retenir :

La convention collective blanchisserie (IDCC 2002) s'applique aux entreprises de blanchisserie, pressing, teinturerie et location de linge (codes NAF 96.01A, 96.01B, 77.29Z) ;

la classification repose depuis 2022 sur un système de niveaux et d'échelons, et non plus sur les anciens coefficients ;

les salaires minima sont revalorisés par l'avenant du 11 février 2026, les premiers niveaux étant relevés au SMIC ;

la convention ne prévoit pas de prime d'ancienneté obligatoire au niveau de la branche ;

les congés pour événements familiaux vont de 2 jours (mariage d'un enfant) à 7 jours (décès d'un enfant).

La convention collective nationale de la blanchisserie (IDCC 2002) encadre les conditions de travail de près de 35 000 salariés en France. Nous vous présentons son champ d'application, la classification, les salaires, les congés et les principales obligations des employeurs.

Quel est le champ d'application de la convention collective blanchisserie ?

La convention collective blanchisserie (brochure n° 3074, IDCC 2002) couvre toutes les entreprises dont l'activité principale relève des codes NAF :

96.01A (blanchisserie-teinturerie de gros) ;

96.01B (blanchisserie-teinturerie de détail) ;

et 77.29Z (location de linge).

Elle a été signée le 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998, puis actualisée par un accord du 21 juin 2022, étendu par arrêté du 10 novembre 2023.Côté employeurs, les organisations signataires sont le GEIST (Groupement des Entrepreneurs de la Blanchisserie Industrielle et de Service Textile) et la FFPB (Fédération Française des Pressings et Blanchisseries).

Les activités couvertes incluent le lavage, le repassage, le nettoyage à sec, la teinturerie, la location et l'entretien de linge, le ramassage et la livraison de linge, ainsi que le nettoyage de tapis, moquettes et rideaux.

Deux univers professionnels distincts

La convention regroupe des réalités de travail très différentes. La blanchisserie industrielle traite le linge d'hôpitaux, d'hôtels et de professionnels sur de grands sites employant parfois plus de 200 salariés. Les pressings de proximité fonctionnent comme des TPE de 1 à 5 personnes, avec des minima conventionnels et des règles identiques pour toute la branche.

💡 Bon à savoir : la convention collective IDCC 2002 s'applique sur l'ensemble du territoire national, y compris les DOM, à toutes les entreprises relevant des codes NAF 96.01A, 96.01B et 77.29Z, quelle que soit leur taille.

Depuis l'accord du 21 juin 2022, la classification repose sur un système de niveaux et d'échelons, et non plus sur les anciens coefficients numériques désormais obsolètes. Deux filières distinctes coexistent selon l'activité de l'entreprise. Le classement d'un salarié dépend de la nature des tâches, du niveau d'autonomie, de la technicité requise et de l'expérience professionnelle.

Filière blanchisseurs et location de linge (ouvriers)

Niveau Profil type Exemples de postes 1-1 Manœuvre débutant Tri du linge, manutention, conditionnement 2-1 Opérateur exécution Calandre, plieuse, séchoir industriel 2-2 Opérateur exécution Idem, avec polyvalence 2-3 Opérateur exécution confirmé Idem, avec autonomie 3-1 Opérateur qualifié Repassage technique, finition 3-2 Opérateur qualifié confirmé Traitement de taches complexes 4-1 Ouvrier hautement qualifié Réglage machines, contrôle qualité

Filière pressings et laveries (ouvriers)

Niveau Profil type A1 Employé débutant A2 Employé A3 Employé confirmé B1 Employé qualifié B2 Employé qualifié confirmé B3 Employé hautement qualifié C1 Technicien

Les ETAM (niveaux 5 et 6) et les cadres (niveaux 7 à 9) complètent la grille, avec des salaires minima allant de 1 986,35 € à 3 837,85 € brut mensuel (avenant du 11 février 2026).

Quel est le salaire minimum dans la convention collective blanchisserie ?

Les salaires minima conventionnels de la branche blanchisserie sont fixés par l'avenant du 11 février 2026, étendu par arrêté du 4 mai 2026 (JORF du 10 mai 2026), applicable depuis le 1er janvier 2026. Les montants correspondent à un temps plein de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.

La grille de salaire de la convention collective blanchisserie permet de comparer les minima applicables selon la filière, le niveau et l'échelon.

Grille de salaires 2026 par filière

Niveau Filière blanchisseurs / location de linge Filière pressings / laveries 1-1 / A1 1 823,03 € (relevé au SMIC) 1 823,03 € (relevé au SMIC) 2-1 / A2 1 839,07 € (relevé au SMIC) 1 827,86 € (relevé au SMIC) 2-2 / A3 1 855,37 € (relevé au SMIC) 1 838,63 € (relevé au SMIC) 2-3 / B1 1 880,87 € 1 856,08 € (relevé au SMIC) 3-1 / B2 1 886,65 € 1 865,57 € (relevé au SMIC) 3-2 / B3 1 912,71 € 1 881,95 € 4-1 / C1 1 967,22 € 1 898,37 €

⚠️ Attention : le SMIC mensuel s'élève à 1 867,02 € au 1er juin 2026. Lorsque le minimum conventionnel d'un niveau est inférieur au SMIC, vous devez appliquer ce dernier, plus favorable au salarié.

Salaires ETAM et cadres

Les techniciens et agents de maîtrise (niveaux 5 et 6) perçoivent un minimum compris entre 1 986,35 € et 2 216,81 € brut mensuel. Les cadres (niveaux 7 à 9), communs aux deux filières, sont rémunérés entre 2 614,28 € et 3 837,85 € brut mensuel selon leur niveau de responsabilité.

Le calcul de salaire dans la convention collective blanchisserie doit notamment tenir compte du niveau de classification, de la durée du travail, des éventuelles primes et des majorations applicables.

Existe-t-il une prime d'ancienneté dans la convention collective blanchisserie ?

Non, la convention collective blanchisserie ne prévoit pas de prime d'ancienneté obligatoire au niveau de la branche. Aucun taux ni palier n'est fixé par un texte conventionnel national sur ce point. Une prime d'ancienneté peut néanmoins exister dans une entreprise par accord collectif ou par usage, et doit alors figurer sur une ligne distincte du bulletin de paie.

La convention prévoit tout de même plusieurs droits liés à l'ancienneté :

un maintien de salaire renforcé en cas de maladie ;

des congés payés supplémentaires pour les ingénieurs et cadres ;

une indemnité de départ à la retraite progressive selon les années de présence ;

un préavis et une indemnité de licenciement renforcés.

Quelle est la durée de la période d'essai dans la convention collective blanchisserie ?

La période d'essai dans la convention collective blanchisserie varie selon la catégorie professionnelle du salarié. Elle est fixée à 2 mois pour les ouvriers et les employés, à 3 mois pour les agents de maîtrise et techniciens, et à 4 mois pour les cadres.

Catégorie Durée Renouvellement Ouvriers 2 mois Oui, sous conditions Employés 2 mois Oui, sous conditions Agents de maîtrise / techniciens 3 mois Oui, sous conditions Cadres 4 mois Oui, sous conditions

⚠️ Attention : le renouvellement de la période d'essai nécessite l'accord écrit du salarié et une mention expresse dans le contrat de travail. Vous ne pouvez jamais l'imposer unilatéralement.

Combien de jours de congés payés prévoit la convention collective blanchisserie ?

Tout salarié relevant de la CCN blanchisserie acquiert 2,5 jours ouvrables de congé par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables (5 semaines) par an. Ce droit correspond au minimum légal, la convention ne prévoyant pas de majoration pour l'ensemble des salariés.

Les règles détaillées figurent dans l'article consacré aux congés payés de la convention collective blanchisserie.

Seuls les ingénieurs et cadres bénéficient de jours de congés supplémentaires liés à l'ancienneté :

3 jours ouvrés après 5 ans d'ancienneté ;

6 jours ouvrés après 10 ans d'ancienneté.

Quels congés pour événements familiaux prévoit la convention collective blanchisserie ?

L'article 9.3 de la convention accorde des congés exceptionnels dans la convention collective blanchisserie rémunérés pour certains événements familiaux, en plus des congés payés. Ces jours sont des jours ouvrés qui n'entraînent aucune réduction de rémunération.

Événement Durée Naissance ou adoption 3 jours Mariage du salarié 5 jours (+ 1 jour non rémunéré sur demande) Conclusion d’un PACS 5 jours Mariage d’un enfant 2 jours Décès du conjoint 5 jours Décès d’un enfant 7 jours Décès du père ou de la mère 4 jours Décès du beau-père ou de la belle-mère 3 jours Décès d’un frère ou d’une sœur 4 jours Annonce d’un handicap chez un enfant 2 jours

Quelle est la durée du travail applicable dans la convention collective blanchisserie ?

La durée du travail dans la convention collective blanchisserie est fixée à 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles. Les blanchisseries industrielles fonctionnent souvent en équipes successives (2x8 ou 3x8), ce qui entraîne des majorations spécifiques.

Pour les cadres autonomes, un forfait annuel de 218 jours peut être mis en place. Ce forfait est calculé pour un salarié bénéficiant de l'intégralité de ses congés payés et tenant compte des jours fériés chômés.

Le travail de nuit et le dimanche sont-ils majorés dans la convention collective blanchisserie ?

Oui, le travail de nuit (entre 21 h et 6 h) est majoré de 25 % du taux horaire et ouvre droit à un repos compensateur. Le travail du dimanche et les jours fériés dans la convention collective blanchisserie sont majorés de 100 %, avec un repos compensateur équivalent pour les jours fériés.

Situation Majoration Travail en équipe 2x8 + 8 à 12 % selon accord d’entreprise Travail en équipe 3x8 incluant la nuit + 15 à 20 % Heures de nuit (21 h - 6 h) + 25 % + repos compensateur Dimanche travaillé + 100 % du taux horaire Jour férié travaillé + 100 % + repos compensateur

Une indemnité de panier de nuit d'environ 7,40 € par poste est également prévue pour les travailleurs de nuit.

Quelles sont les obligations de mutuelle et de prévoyance dans la convention collective blanchisserie ?

La convention impose la mise en place d'un régime de complémentaire santé et d'un régime de prévoyance de la convention collective blanchisserie pour l'ensemble des salariés de la branche. Vous devez prendre en charge au moins 50 % de la cotisation mutuelle, conformément aux dispositions légales.

Le régime de prévoyance couvre les risques d'incapacité de travail, d'invalidité et de décès, avec des garanties minimales fixées par accord de branche.

Quel est le maintien de salaire en cas d'arrêt maladie ?

Après un an d'ancienneté, le salarié en arrêt maladie dans la convention collective blanchisserie bénéficie d'un complément de rémunération versé par l'employeur, en complément des indemnités journalières de la Sécurité sociale (IJSS). La durée et le montant du maintien varient selon l'ancienneté et la catégorie professionnelle du salarié. Un délai de carence de 7 jours s'applique généralement avant le déclenchement de ce maintien.

👉 À noter : les entreprises de la branche blanchisserie doivent affilier leurs salariés à un organisme de prévoyance et à une mutuelle dès le premier jour du contrat de travail.

Quels sont les délais de préavis et les indemnités de rupture dans la convention collective blanchisserie ?

Les délais de préavis dépendent de la catégorie du salarié et de son ancienneté. Il est d'1 mois pour les ouvriers et employés (2 mois après 2 ans d'ancienneté), de 2 mois pour les agents de maîtrise et de 3 mois pour les cadres.

En cas de licenciement, l'indemnité de licenciement dans la convention collective blanchisserie peut être plus favorable que l'indemnité légale, calculée selon l'ancienneté et le salaire de référence du salarié. Une indemnité de départ à la retraite est également prévue, variable selon les années de présence dans l'entreprise.

Le préavis de licenciement dans la convention collective blanchisserie doit être respecté en fonction de la catégorie professionnelle et de l'ancienneté du salarié, sauf dispense ou cas particulier prévu par la loi ou la convention.

Quels sont les facteurs de pénibilité reconnus dans la convention collective blanchisserie ?

Le secteur expose les salariés à plusieurs facteurs de pénibilité reconnus par le Code du travail, ouvrant droit au Compte professionnel de prévention (C2P). Les principaux risques identifiés sont :

les températures extrêmes à proximité des calandres, séchoirs et tunnels de finition (exposition à plus de 30 °C en continu) ;

l'utilisation d'agents chimiques dangereux comme le perchloroéthylène, les lessives industrielles et les solvants ;

le travail répétitif lié aux cadences sur plieuse, engageuse ou sécheuse ;

le travail de nuit et les équipes successives alternantes dans les blanchisseries industrielles.

Vous devez déclarer chaque année les expositions via la déclaration sociale nominative (DSN). Les points C2P accumulés permettent de financer des formations, un passage à temps partiel sans perte de salaire ou un départ anticipé à la retraite.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 2026-08-04.