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Convention collective Blanchisserie – IDCC 2002 – Préavis de démission
Quelle est la durée du préavis de démission dans la convention collective blanchisserie ?
Durées de préavis selon la catégorie (ouvriers, ETAM, cadres) et l'ancienneté. Points de vigilance pendant la démission, dont les heures de recherche d'emploi.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 12 000 entreprises
Champ d'application
Blanchisserie industrielle, Laverie, Location de linge, Pressing, Nettoyage à sec, Teinturerie
À retenir :
La convention collective blanchisserie couvre les ouvriers, ETAM et cadres du secteur : blanchisserie industrielle, laverie, location de linge, pressing, nettoyage à sec et teinturerie.
Le préavis de démission dépend de la catégorie professionnelle et, pour les ouvriers, de leur coefficient et de leur ancienneté.
Les ouvriers ont 1 semaine de préavis, portée à 1 mois si leur coefficient est égal ou supérieur à 150 et leur ancienneté à 2 ans.
Les ETAM ont 1 mois de préavis, quelle que soit leur ancienneté.
Les cadres ont 3 mois de préavis, quelle que soit leur ancienneté.
Quelle est la durée du préavis de démission selon la catégorie professionnelle ?
La durée du préavis de démission varie selon que le salarié est ouvrier, ETAM ou cadre. Ce tableau résume les durées applicables depuis l'avenant du 18 novembre 2024, qui a modifié l'article 5.3.1 de la convention collective.
|Catégorie
|Condition
|Durée du préavis de démission
|Ouvriers
|Cas général (coefficient inférieur à 150 ou ancienneté inférieure à 2 ans)
|1 semaine
|Ouvriers
|Coefficient égal ou supérieur à 150 ET ancienneté d’au moins 2 ans
|1 mois
|ETAM
|Quelle que soit l’ancienneté
|1 mois
|Cadres
|Quelle que soit l’ancienneté
|3 mois
Quelle est la durée du préavis pour un ouvrier qui démissionne ?
Un ouvrier qui démissionne doit respecter un préavis de démission d'une semaine dans le cas général. Ce délai passe à 1 mois uniquement si le salarié cumule deux conditions : un coefficient égal ou supérieur à 150 et une ancienneté d'au moins 2 ans dans l'entreprise.
Le coefficient applicable au salarié se vérifie à partir de la grille de salaire de la branche. Pour mieux comprendre le lien entre ce coefficient et la rémunération, vous pouvez aussi consulter notre fiche sur le coefficient de salaire.
👉 À noter : avant l'avenant du 18 novembre 2024, le préavis des ouvriers démissionnaires dépendait uniquement de l'ancienneté (2 semaines en dessous de 2 ans, 1 mois au-delà). La nouvelle règle ajoute un critère de coefficient, ce qui change les seuils pour de nombreux salariés.
Quelles heures de recherche d'emploi sont prévues pendant le préavis de démission ?
Le salarié démissionnaire bénéficie d'heures d'absence pour rechercher un emploi, dont le nombre dépend de la durée de son préavis.
|Durée du préavis
|Heures d’absence autorisées
|1 semaine
|10 heures
|1 mois
|25 heures
|3 mois
|75 heures
Ces heures s'organisent d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. À défaut d'accord, elles se répartissent pour moitié au gré de l'employeur et pour moitié au gré du salarié, à raison de 4 heures par jour au plus.
⚠️ Attention : ces heures ne sont pas rémunérées en cas de démission. Seul le salarié licencié perçoit une rémunération pour ses heures de recherche d'emploi.
Un salarié démissionnaire peut-il être dispensé de préavis ?
Oui, un salarié démissionnaire peut être dispensé de préavis, mais uniquement avec l'accord de l'employeur. Cette dispense relève du droit commun : aucune clause de la convention collective blanchisserie ne l'impose ni ne l'encadre spécifiquement.
Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-05.
Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie (IDCC 2002) — Legifrance — consulté le 05/08/2026
Article 5.3.1 — Rupture du contrat de travail à durée indéterminée (KALIARTI000051390482), en vigueur depuis le 18/01/2025 — Legifrance — consulté le 05/08/2026
Avenant du 18 novembre 2024 relatif à la rupture du contrat, au préavis et à la recherche d'emploi (KALITEXT000051379337), étendu par arrêté du 7 novembre 2025 (JORF n°0274 du 22/11/2025), en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2023 — Legifrance — consulté le 05/08/2026
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FAQ – Préavis de démission dans la convention collective blanchisserie
Le préavis de démission débute à la date à laquelle l'employeur reçoit la lettre de démission ou est informé de la décision du salarié, généralement par notification écrite. Cette date marque le point de départ du décompte, qu'il s'agisse d'un préavis d'1 semaine, d'1 mois ou de 3 mois.
Oui, le salaire est intégralement maintenu pendant toute la durée du préavis de démission, sauf dispense accordée par l'employeur sans contrepartie financière. Le salarié continue de travailler normalement et perçoit sa rémunération habituelle jusqu'à la fin du contrat de travail.
Un salarié qui ne respecte pas son préavis de démission s'expose à verser des dommages et intérêts à l'employeur, correspondant en général au salaire qu'il aurait perçu pendant la période de préavis non effectuée. L'employeur doit toutefois démontrer le préjudice subi pour obtenir réparation.
Les nouvelles durées de préavis issues de l'avenant du 18 novembre 2024 s'appliquent rétroactivement depuis le 1er janvier 2023, après extension par arrêté du 7 novembre 2025. Les employeurs de la branche doivent donc vérifier que les préavis appliqués depuis cette date sont conformes aux nouveaux seuils.
Oui, un employeur peut refuser une dispense de préavis demandée par un salarié démissionnaire, la convention collective blanchisserie ne créant aucune obligation en ce sens. Le salarié reste alors tenu d'effectuer l'intégralité de son préavis.