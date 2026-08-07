À retenir :

La convention collective blanchisserie couvre les ouvriers, ETAM et cadres du secteur : blanchisserie industrielle, laverie, location de linge, pressing, nettoyage à sec et teinturerie.

Le préavis de démission dépend de la catégorie professionnelle et, pour les ouvriers, de leur coefficient et de leur ancienneté.

Les ouvriers ont 1 semaine de préavis, portée à 1 mois si leur coefficient est égal ou supérieur à 150 et leur ancienneté à 2 ans.

Les ETAM ont 1 mois de préavis, quelle que soit leur ancienneté.

Les cadres ont 3 mois de préavis, quelle que soit leur ancienneté.

Quelle est la durée du préavis de démission selon la catégorie professionnelle ?

La durée du préavis de démission varie selon que le salarié est ouvrier, ETAM ou cadre. Ce tableau résume les durées applicables depuis l'avenant du 18 novembre 2024, qui a modifié l'article 5.3.1 de la convention collective.

Catégorie Condition Durée du préavis de démission Ouvriers Cas général (coefficient inférieur à 150 ou ancienneté inférieure à 2 ans) 1 semaine Ouvriers Coefficient égal ou supérieur à 150 ET ancienneté d’au moins 2 ans 1 mois ETAM Quelle que soit l’ancienneté 1 mois Cadres Quelle que soit l’ancienneté 3 mois

Quelle est la durée du préavis pour un ouvrier qui démissionne ?

Un ouvrier qui démissionne doit respecter un préavis de démission d'une semaine dans le cas général. Ce délai passe à 1 mois uniquement si le salarié cumule deux conditions : un coefficient égal ou supérieur à 150 et une ancienneté d'au moins 2 ans dans l'entreprise.

Le coefficient applicable au salarié se vérifie à partir de la grille de salaire de la branche. Pour mieux comprendre le lien entre ce coefficient et la rémunération, vous pouvez aussi consulter notre fiche sur le coefficient de salaire.

👉 À noter : avant l'avenant du 18 novembre 2024, le préavis des ouvriers démissionnaires dépendait uniquement de l'ancienneté (2 semaines en dessous de 2 ans, 1 mois au-delà). La nouvelle règle ajoute un critère de coefficient, ce qui change les seuils pour de nombreux salariés.

Quelles heures de recherche d'emploi sont prévues pendant le préavis de démission ?

Le salarié démissionnaire bénéficie d'heures d'absence pour rechercher un emploi, dont le nombre dépend de la durée de son préavis.

Durée du préavis Heures d’absence autorisées 1 semaine 10 heures 1 mois 25 heures 3 mois 75 heures

Ces heures s'organisent d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. À défaut d'accord, elles se répartissent pour moitié au gré de l'employeur et pour moitié au gré du salarié, à raison de 4 heures par jour au plus.

⚠️ Attention : ces heures ne sont pas rémunérées en cas de démission. Seul le salarié licencié perçoit une rémunération pour ses heures de recherche d'emploi.

Un salarié démissionnaire peut-il être dispensé de préavis ?

Oui, un salarié démissionnaire peut être dispensé de préavis, mais uniquement avec l'accord de l'employeur. Cette dispense relève du droit commun : aucune clause de la convention collective blanchisserie ne l'impose ni ne l'encadre spécifiquement.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-05.