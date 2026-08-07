À retenir :

Un avantage en nature est un bien ou service fourni gratuitement par l'employeur, soumis aux cotisations sociales.

La convention collective blanchisserie (IDCC 2002) ne prévoit aucune règle dérogatoire : les barèmes URSSAF de droit commun s'appliquent intégralement.

Les avantages en nature les plus courants concernent la nourriture , le logement , le véhicule et les outils NTIC .

Le forfait repas 2026 s'élève à 5,50 € par repas, soit 11 € pour deux repas.

Les vêtements de travail imposés par l'employeur ne constituent pas un avantage en nature : ils relèvent des frais professionnels.

Qu'est-ce qu'un avantage en nature ?

Un avantage en nature est un bien ou un service que vous fournissez gratuitement, ou en dessous de sa valeur réelle, à un salarié. Il s'ajoute à la rémunération et suit les mêmes règles de cotisations que le salaire brut. La convention collective blanchisserie ne comporte pas de disposition dérogatoire : vous appliquez donc les barèmes URSSAF de droit commun.

Bon à savoir même sans disposition spécifique dans la convention collective, un accord d'entreprise peut prévoir une évaluation supérieure aux forfaits URSSAF.

Quels sont les avantages en nature applicables dans la convention collective blanchisserie ?

Les avantages en nature les plus fréquents dans le secteur portent sur la nourriture, le logement, le véhicule et les outils NTIC (nouvelles technologies de l'information et de la communication). Chaque catégorie suit un barème propre, révisé chaque année par l'URSSAF (Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales).

Quel est le forfait repas en 2026 ?

Le forfait repas s'élève à 5,50 € par repas, soit 11 € par jour pour deux repas. Si votre salarié participe à hauteur d'au moins 2,75 €, aucun avantage en nature n'est à déclarer. Ce forfait de droit commun s'applique à la blanchisserie, contrairement au secteur des hôtels-cafés-restaurants qui suit un barème distinct.Ce forfait concerne notamment :

les cantines d'entreprise ;

les repas pris en horaires décalés, fréquents dans les ateliers de blanchisserie industrielle.

Quel est le barème logement en 2026 ?

L'avantage en nature logement se calcule selon la rémunération brute mensuelle du salarié et le nombre de pièces occupées. Ce barème concerne principalement les gardiens et responsables de site logés par l'entreprise.

Rémunération brute mensuelle 1 pièce Par pièce (si plusieurs) < 2 002,50 € 79,70 € 42,60 € 2 002,50 – 2 402,99 € 93,00 € 59,70 € 2 403,00 – 2 803,49 € 106,20 € 79,70 € 2 803,50 – 3 604,49 € 119,40 € 99,50 € 3 604,50 – 4 405,49 € 146,40 € 126,10 € 4 405,50 – 5 206,49 € 172,60 € 152,40 € 5 206,50 – 6 007,49 € 199,40 € 185,70 € ≥ 6 007,50 € 225,60 € 212,30 €

L'avantage en nature véhicule dépend de la date de mise à disposition. Vous appliquez deux régimes distincts selon que le véhicule a été attribué avant ou depuis le 1er février 2025.

avant le 01/02/2025 : forfaits de 9 % ou 6 % pour un achat, selon l'âge du véhicule, 12 % ou 9 % avec carburant, et 30 % ou 40 % pour une location ;

depuis le 01/02/2025 : forfaits de 15 % ou 10 % pour un achat, 20 % ou 15 % avec carburant, et 50 % ou 67 % pour une location ;

véhicules 100 % électriques : abattement de 70 %, plafonné à 4 641,60 € par an en 2026, applicable jusqu'au 31/12/2027.

Cette évaluation concerne surtout vos fonctions commerciales, souvent équipées d'un véhicule de service.

L'avantage en nature NTIC se calcule forfaitairement à 10 % du coût d'achat TTC (toutes taxes comprises) ou de l'abonnement. Une évaluation en valeur réelle reste possible si vous la préférez. Ce type d'avantage concerne surtout les cadres et responsables équipés d'un smartphone ou d'un ordinateur à usage personnel.

Les vêtements de travail fournis par l'employeur sont-ils un avantage en nature ?

Non, les vêtements de travail ne constituent pas un avantage en nature lorsqu'ils sont imposés pour des raisons d'hygiène, de sécurité ou d'identification. Ils relèvent des frais professionnels et non de la rémunération. Cette distinction s'applique largement dans la blanchisserie, où les tenues de travail répondent à des exigences sanitaires strictes.

L'avantage en nature s'ajoute au salaire brut et se retrouve donc soumis aux cotisations sociales. Il est ensuite déduit du net à payer, puisque votre salarié a déjà reçu le bien ou le service en question. Ce mécanisme garantit que l'avantage reste comptabilisé dans la rémunération globale sans être payé deux fois.

L'intégration de l'avantage en nature sur le bulletin de paie permet ainsi de distinguer la valeur soumise à cotisations du montant effectivement versé au salarié.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-07.