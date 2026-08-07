À retenir :

La convention collective blanchisserie (IDCC 2002) organise 4 modalités d'aménagement du temps de travail , chacune avec un droit à jours de repos différent ;

Un horaire à 37 heures ouvre droit à 12 jours de RTT par an, un horaire à 39 heures à 24 jours ;

L' annualisation permet de moduler l'horaire jusqu'à 43 heures par semaine (45 heures pendant 8 semaines maximum) ;

Les cadres autonomes des niveaux VII, VIII et IX peuvent relever d'un forfait annuel de 218 jours ;

Les jours de RTT sont fixés pour moitié par l'employeur et pour moitié par le salarié, avec un délai de prévenance d'un mois.

Quelles sont les 4 modalités d'aménagement du temps de travail dans la convention collective blanchisserie ?

La convention collective blanchisserie prévoit quatre modalités d'aménagement-réduction du temps de travail, issues de l'accord de branche du 29 juin 1999. Chaque modalité fixe un horaire hebdomadaire de référence et, le cas échéant, un nombre de jours de repos compensateurs.

Le choix de la modalité revient à l'employeur, en concertation avec les représentants du personnel.Ces dispositions s'inscrivent dans les règles conventionnelles relatives à la durée du travail dans la branche de la blanchisserie.

Filière Coefficient / catégorie Salaire minimum mensuel brut Location de linge / blanchisseurs (ouvriers) 1-1 1 823,03 € Location de linge / blanchisseurs (ouvriers) 2-1 1 839,07 € Location de linge / blanchisseurs (ouvriers) 2-2 1 855,37 € Location de linge / blanchisseurs (ouvriers) 2-3 1 880,87 € Location de linge / blanchisseurs (ouvriers) 3-1 1 886,65 € Location de linge / blanchisseurs (ouvriers) 3-2 1 912,71 € Location de linge / blanchisseurs (ouvriers) 4-1 1 967,22 € Pressings / laveries (ouvriers) A1 1 823,03 € Pressings / laveries (ouvriers) A2 1 827,86 € Pressings / laveries (ouvriers) A3 1 838,63 € Pressings / laveries (ouvriers) B1 1 856,08 € Pressings / laveries (ouvriers) B2 1 865,57 € Pressings / laveries (ouvriers) B3 1 881,95 € Pressings / laveries (ouvriers) C1 1 898,37 € Location de linge / blanchisseurs (TAM) 5-1 1 986,35 € Location de linge / blanchisseurs (TAM) 5-2 2 092,24 € Location de linge / blanchisseurs (TAM) 6-1 2 216,81 € Pressings / laveries (TAM) C2 1 888,80 € Pressings / laveries (TAM) C3 1 914,24 € Pressings / laveries (TAM) D1 2 159,16 € Pressings / laveries (TAM) D2 2 186,89 € Cadres (grille commune) 7-1 2 614,28 € Cadres (grille commune) 8-1 3 454,71 € Cadres (grille commune) 9-1 3 837,85 €

👉 À noter : les employés des deux filières partagent les mêmes coefficients (1-1 à 4-1) et les mêmes montants que les ouvriers de la filière blanchisseurs.Ces minima constituent un plancher. Aucun employeur relevant de cette branche ne peut rémunérer un salarié en dessous de ces montants, quelle que soit sa politique salariale interne.

Le calcul du salaire minimum conventionnel dépend notamment de la classification et du coefficient attribué au salarié.Cette page détaille l'ensemble des coefficients selon votre filière, ainsi que les règles de prime d'ancienneté et les obligations qui vous incombent en tant qu'employeur.

La convention collective Blanchisserie (IDCC 2002, brochure JO 3074) organise ses minima autour de deux filières distinctes. Chaque filière dispose de son propre système de classification, avant de rejoindre une grille commune au niveau cadre.

La filière location de linge et blanchisseurs utilise des coefficients numériques. Les ouvriers sont classés de 1-1 à 4-1, les techniciens et agents de maîtrise (TAM) de 5-1 à 6-1.

Le coefficient de salaire permet de situer le salarié dans la grille de classification et de déterminer le minimum conventionnel applicable à son poste.

Cette filière regroupe notamment :

les opérateurs de production en blanchisserie industrielle, chargés du tri, du lavage et du repassage du linge ;

les livreurs et chauffeurs assurant la collecte et la restitution du linge auprès des clients professionnels ;

les techniciens de maintenance qui entretiennent les équipements industriels de lavage et de séchage ;

les agents de maîtrise qui encadrent les équipes de production sur les sites de blanchisserie.

Un ouvrier débutant sur une ligne de production démarre généralement au coefficient 1-1 ou 2-1, avant d'évoluer vers les coefficients supérieurs selon son ancienneté et ses responsabilités.

La filière pressings et laveries utilise des catégories alphabétiques, de A1 à C1 pour les ouvriers et de C2 à D2 pour les TAM. Cette classification correspond aux métiers de proximité, différents de la production industrielle.

Cette filière regroupe :

les agents de pressing qui assurent le nettoyage à sec et le repassage en boutique ;

les réceptionnistes en charge de l'accueil client et de la prise en charge des vêtements ;

les responsables de point de vente qui supervisent une ou plusieurs boutiques de pressing ;

les techniciens spécialisés dans le détachage et les traitements textiles complexes.

Les montants diffèrent entre les deux filières pour les niveaux intermédiaires, mais convergent au niveau cadre où les coefficients 7-1, 8-1 et 9-1 s'appliquent indifféremment.

Quelle est la différence entre minima conventionnels et salaire réel ?

Le salaire minimum conventionnel est un plancher fixé par la branche pour chaque coefficient, que le salaire réel versé au salarié peut dépasser selon la politique de rémunération de l'entreprise. Lorsqu'un nouvel avenant salaires est signé, vous devez vérifier que chaque salarié perçoit au moins le nouveau minimum correspondant à son coefficient. Si le salaire réel est déjà supérieur, aucune augmentation n'est obligatoire, sauf disposition contraire dans un accord d'entreprise.

Le salaire versé ne peut jamais être inférieur au SMIC en vigueur. Au 1er janvier 2026, le SMIC brut mensuel pour 35 heures était de 1 823,03 €, porté à 1 867,02 € au 1er juin 2026. Le montant du SMIC horaire permet de vérifier le minimum légal applicable lorsque le montant conventionnel est inférieur.

⚠️ Attention : depuis le 1er juin 2026, le SMIC mensuel brut de 1 867,02 € dépasse certains premiers coefficients de la grille conventionnelle, notamment 1-1 et A1 fixés à 1 823,03 €. Vous devez alors appliquer le montant le plus favorable au salarié, c'est-à-dire le SMIC.

La prime d'ancienneté est obligatoire pour tous les salariés relevant de la convention collective Blanchisserie et progresse par paliers de 3 ans. Son montant se calcule en pourcentage du salaire minimum conventionnel correspondant au coefficient du salarié, et non sur le salaire réellement perçu.

Ancienneté Taux de la prime 3 ans 3 % 6 ans 6 % 9 ans 9 % 12 ans 12 % 15 ans et plus 15 %

La prime d'ancienneté doit figurer sur une ligne distincte du bulletin de paie. Elle s'ajoute au salaire de base et n'entre pas dans le calcul du salaire minimum conventionnel. Par exemple, un ouvrier au coefficient 2-1 (minimum 1 839,07 €) avec 6 ans d'ancienneté perçoit une prime de 1 839,07 × 6 % = 110,34 € bruts par mois.

Quelles sont les obligations de l'employeur en matière de salaires minima ?

Vous devez respecter plusieurs obligations liées à la grille de salaire de la convention collective de la blanchisserie :

vérifier chaque année que le salaire versé à chaque salarié est au moins égal au minimum conventionnel de son coefficient ;

appliquer les revalorisations prévues par les avenants salaires étendus, y compris si votre entreprise n'adhère pas aux organisations patronales signataires ;

verser la prime d'ancienneté sur une ligne distincte du bulletin de paie ;

garantir l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même coefficient et une même ancienneté, conformément à l'article 2 de l'avenant salaires 2026 ;

respecter le SMIC lorsque celui-ci dépasse le minimum conventionnel applicable.

Les éléments de rémunération et les cotisations doivent également être correctement pris en compte dans le traitement de la paie et sur le bulletin de salaire.

En cas de non-respect des minima, le salarié peut réclamer un rappel de salaire sur les trois dernières années devant le conseil de prud'hommes. Vous vous exposez également à des sanctions de l'inspection du travail.

Quels sont les derniers avenants salaires de la convention collective Blanchisserie ?

La négociation annuelle obligatoire (NAO) de branche produit régulièrement des avenants actualisant les barèmes. Les textes récents sont les suivants :

avenant du 11 février 2026 : barèmes applicables au 1er janvier 2026, étendu par arrêté du 4 mai 2026 (Journal officiel du 10 mai 2026) ;

avenant du 5 mars 2025 : barèmes applicables au 1er janvier 2025, étendu par arrêté du 19 mai 2025 ;

avenant du 19 février 2024 : barèmes applicables au 1er janvier 2024, étendu par arrêté du 13 mai 2024.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-05.