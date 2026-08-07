À retenir :

Un salarié relevant de la convention collective blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie (IDCC 2002) acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables par an.

Des jours d'ancienneté s'ajoutent après 5 et 10 ans (et parfois 15 ans pour les non-cadres), avec un barème plus favorable pour les cadres.

Les congés pour événements familiaux (mariage, naissance, décès) sont rémunérés intégralement et assimilés à du temps de travail effectif.

Depuis la loi DDADUE du 22 avril 2024, un salarié en arrêt maladie non professionnel continue d'acquérir 2 jours de congés payés par mois.

L'indemnité de congés payés se calcule selon la méthode la plus favorable entre la règle du dixième et le maintien de salaire.

Combien de jours de congés payés prévoit la CCN Blanchisserie ?

Un salarié de la convention collective blanchisserie acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables (5 semaines) pour une année complète. Ce droit correspond au minimum légal prévu par l'article L. 3141-3 du Code du travail.

La CCN reprend cette règle sans y déroger sur le quantum de base.La période de référence pour l'acquisition des congés court du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours. Vous pouvez poser vos congés acquis dès le 1er juin suivant cette période.

La convention accorde en revanche des jours supplémentaires liés à l'ancienneté, qui peuvent porter le total annuel au-delà des 30 jours ouvrables légaux.

💡 Bon à savoir : les jours fériés ne sont pas décomptés des congés payés. Si un jour férié tombe pendant une période de congé, il n'est pas comptabilisé comme un jour de congé ouvrable.

Quels sont les congés supplémentaires d'ancienneté dans la CCN Blanchisserie ?

La convention collective blanchisserie accorde des jours de congés supplémentaires selon l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, avec un barème plus favorable pour les cadres. Ces jours s'ajoutent aux 30 jours ouvrables de congés payés annuels.

Ancienneté Non-cadres Ingénieurs et cadres Moins de 5 ans 0 jour 0 jour 5 ans + 1 jour ouvrable + 3 jours ouvrés 10 ans + 2 jours ouvrables + 6 jours ouvrés 15 ans + 3 jours ouvrables non applicable

Quels congés pour événements familiaux sont prévus par la CCN Blanchisserie ?

L'article 9.3 de la convention collective blanchisserie accorde des congés exceptionnels pour événements familiaux, indépendamment des congés payés annuels. Ces absences n'entraînent aucune réduction de rémunération et sont assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés.

Le tableau ci-dessous retient, pour chaque événement, la durée la plus favorable entre la CCN et le Code du travail :

Événement Durée applicable Mariage ou PACS du salarié 5 jours ouvrés Mariage d’un enfant 2 jours ouvrés Naissance ou adoption d’un enfant 3 jours ouvrés Décès du conjoint ou partenaire de PACS 5 jours ouvrés Décès d’un enfant de 25 ans et plus 12 jours Décès d’un enfant de moins de 25 ans 14 jours Décès du père ou de la mère 4 jours ouvrés Décès du beau-père ou de la belle-mère 3 jours ouvrés Décès d’un frère ou d’une sœur 4 jours ouvrés Annonce d’un handicap, d’une pathologie chronique ou d’un cancer chez un enfant 10 jours

👉 À noter : pour le décès d'un enfant et l'annonce d'un handicap ou d'une pathologie chez un enfant, c'est le Code du travail qui s'applique car il est plus favorable que la CCN. Un congé de deuil de 8 jours supplémentaires, cumulable avec le congé pour décès d'un enfant, est par ailleurs prévu par la loi.

Le congé annuel doit être pris en continu lorsque sa durée totale est inférieure à 12 jours ouvrables. Au-delà, vous devez bénéficier d'une fraction continue d'au moins 12 jours ouvrables entre le 1er mai et le 31 octobre, appelée congé principal. Le solde peut être fractionné avec votre accord.

Lorsque le fractionnement est à l'initiative de l'employeur et qu'une partie des congés est prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, vous bénéficiez de jours de fractionnement :

1 jour ouvrable supplémentaire pour 3 à 5 jours pris hors période ;

2 jours ouvrables supplémentaires pour 6 jours ou plus pris hors période.

L'indemnité de congés payés se calcule selon la méthode la plus favorable entre la règle du dixième et le maintien de salaire.

La règle du dixième : l'indemnité correspond à un dixième de la rémunération brute totale perçue au cours de la période de référence, du 1er juin au 31 mai. Ce calcul inclut le salaire de base, les primes d'ancienneté et les heures supplémentaires ;

Le maintien de salaire : l'indemnité correspond à la rémunération que vous auriez perçue en continuant à travailler, sur la base du salaire en vigueur au moment du départ en congé.Votre employeur doit comparer les deux montants et retenir le plus avantageux pour vous.

Quelles sont les obligations de l'employeur en matière de congés payés ?

L'employeur doit informer les salariés de la période de prise des congés au moins deux mois avant son ouverture. L'ordre des départs est communiqué au moins un mois avant la date de départ prévue.

L'employeur doit s'assurer que chaque salarié prend effectivement ses congés payés. Il ne peut pas remplacer la prise de congé par une indemnité compensatrice, sauf en cas de rupture du contrat de travail.

Une fois les dates de congé fixées, l'employeur ne peut les modifier qu'en respectant un délai de prévenance d'un mois minimum, sauf circonstances exceptionnelles.

Quel est l'impact d'un arrêt maladie sur les congés payés dans la blanchisserie ?

Depuis la loi DDADUE du 22 avril 2024, un salarié en arrêt maladie d'origine non professionnelle acquiert 2 jours ouvrables de congés payés par mois d'absence, soit 24 jours ouvrables par an maximum. Pour les arrêts liés à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'acquisition reste de 2,5 jours ouvrables par mois, soit 30 jours ouvrables par an, sans limitation de durée.

Lorsque vous n'avez pas pu prendre vos congés en raison d'un arrêt de travail, vous bénéficiez d'un droit au report de 15 mois à compter de la date à laquelle l'employeur vous informe du nombre de jours disponibles.

⚠️ Attention : la loi DDADUE permettait aux salariés en poste de réclamer, jusqu'au 24 avril 2026, des congés payés non acquis lors d'arrêts maladie remontant au 1er décembre 2009. Ce délai est aujourd'hui expiré. Seuls les salariés dont le contrat a été rompu conservent un délai de 3 ans, jusqu'au 24 avril 2027, pour effectuer cette réclamation.

Quelles sont les spécificités pour les salariés à temps partiel ?

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits à congés payés que les salariés à temps plein, soit 2,5 jours ouvrables par mois. L'indemnité est calculée proportionnellement à la rémunération effectivement perçue. Notre guide sur les congés payés à temps partiel précise les modalités de décompte applicables.

Pour les salariés en CDD, fréquents dans le secteur du pressing, une indemnité compensatrice de congés payés de 10 % de la rémunération brute totale est versée en fin de contrat. Le calcul de cette indemnité suit les règles présentées dans notre article sur le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-04.