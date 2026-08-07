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Convention collective Blanchisserie, pressing et teinturerie (IDCC 2002)
Combien de jours de congés payés prévoit la convention collective blanchisserie ?
La convention collective de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie (IDCC 2002) prévoit des dispositions spécifiques en matière de congés payés. Congés d'ancienneté, congés pour événements familiaux, fractionnement et indemnisation : cette page détaille l'ensemble des droits applicables aux quelque 35 000 salariés couverts par cette CCN.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 12 000 entreprises
Champ d'application
Blanchisserie industrielle, Laverie, Location de linge, Pressing, Nettoyage à sec, Teinturerie
À retenir :
Un salarié relevant de la convention collective blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie (IDCC 2002) acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables par an.
Des jours d'ancienneté s'ajoutent après 5 et 10 ans (et parfois 15 ans pour les non-cadres), avec un barème plus favorable pour les cadres.
Les congés pour événements familiaux (mariage, naissance, décès) sont rémunérés intégralement et assimilés à du temps de travail effectif.
Depuis la loi DDADUE du 22 avril 2024, un salarié en arrêt maladie non professionnel continue d'acquérir 2 jours de congés payés par mois.
L'indemnité de congés payés se calcule selon la méthode la plus favorable entre la règle du dixième et le maintien de salaire.
Combien de jours de congés payés prévoit la CCN Blanchisserie ?
Un salarié de la convention collective blanchisserie acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables (5 semaines) pour une année complète. Ce droit correspond au minimum légal prévu par l'article L. 3141-3 du Code du travail.
La CCN reprend cette règle sans y déroger sur le quantum de base.La période de référence pour l'acquisition des congés court du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours. Vous pouvez poser vos congés acquis dès le 1er juin suivant cette période.
La convention accorde en revanche des jours supplémentaires liés à l'ancienneté, qui peuvent porter le total annuel au-delà des 30 jours ouvrables légaux.
💡 Bon à savoir : les jours fériés ne sont pas décomptés des congés payés. Si un jour férié tombe pendant une période de congé, il n'est pas comptabilisé comme un jour de congé ouvrable.
Quels sont les congés supplémentaires d'ancienneté dans la CCN Blanchisserie ?
La convention collective blanchisserie accorde des jours de congés supplémentaires selon l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, avec un barème plus favorable pour les cadres. Ces jours s'ajoutent aux 30 jours ouvrables de congés payés annuels.
|Ancienneté
|Non-cadres
|Ingénieurs et cadres
|Moins de 5 ans
|0 jour
|0 jour
|5 ans
|+ 1 jour ouvrable
|+ 3 jours ouvrés
|10 ans
|+ 2 jours ouvrables
|+ 6 jours ouvrés
|15 ans
|+ 3 jours ouvrables
|non applicable
Quels congés pour événements familiaux sont prévus par la CCN Blanchisserie ?
L'article 9.3 de la convention collective blanchisserie accorde des congés exceptionnels pour événements familiaux, indépendamment des congés payés annuels. Ces absences n'entraînent aucune réduction de rémunération et sont assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés.
Le tableau ci-dessous retient, pour chaque événement, la durée la plus favorable entre la CCN et le Code du travail :
|Événement
|Durée applicable
|Mariage ou PACS du salarié
|5 jours ouvrés
|Mariage d’un enfant
|2 jours ouvrés
|Naissance ou adoption d’un enfant
|3 jours ouvrés
|Décès du conjoint ou partenaire de PACS
|5 jours ouvrés
|Décès d’un enfant de 25 ans et plus
|12 jours
|Décès d’un enfant de moins de 25 ans
|14 jours
|Décès du père ou de la mère
|4 jours ouvrés
|Décès du beau-père ou de la belle-mère
|3 jours ouvrés
|Décès d’un frère ou d’une sœur
|4 jours ouvrés
|Annonce d’un handicap, d’une pathologie chronique ou d’un cancer chez un enfant
|10 jours
👉 À noter : pour le décès d'un enfant et l'annonce d'un handicap ou d'une pathologie chez un enfant, c'est le Code du travail qui s'applique car il est plus favorable que la CCN. Un congé de deuil de 8 jours supplémentaires, cumulable avec le congé pour décès d'un enfant, est par ailleurs prévu par la loi.
Comment fonctionne le fractionnement des congés payés dans la CCN Blanchisserie ?
Le congé annuel doit être pris en continu lorsque sa durée totale est inférieure à 12 jours ouvrables. Au-delà, vous devez bénéficier d'une fraction continue d'au moins 12 jours ouvrables entre le 1er mai et le 31 octobre, appelée congé principal. Le solde peut être fractionné avec votre accord.
Lorsque le fractionnement est à l'initiative de l'employeur et qu'une partie des congés est prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, vous bénéficiez de jours de fractionnement :
1 jour ouvrable supplémentaire pour 3 à 5 jours pris hors période ;
2 jours ouvrables supplémentaires pour 6 jours ou plus pris hors période.
Comment est calculée l'indemnité de congés payés dans la blanchisserie ?
L'indemnité de congés payés se calcule selon la méthode la plus favorable entre la règle du dixième et le maintien de salaire.
La règle du dixième : l'indemnité correspond à un dixième de la rémunération brute totale perçue au cours de la période de référence, du 1er juin au 31 mai. Ce calcul inclut le salaire de base, les primes d'ancienneté et les heures supplémentaires ;
Le maintien de salaire : l'indemnité correspond à la rémunération que vous auriez perçue en continuant à travailler, sur la base du salaire en vigueur au moment du départ en congé.Votre employeur doit comparer les deux montants et retenir le plus avantageux pour vous.
Quelles sont les obligations de l'employeur en matière de congés payés ?
L'employeur doit informer les salariés de la période de prise des congés au moins deux mois avant son ouverture. L'ordre des départs est communiqué au moins un mois avant la date de départ prévue.
L'employeur doit s'assurer que chaque salarié prend effectivement ses congés payés. Il ne peut pas remplacer la prise de congé par une indemnité compensatrice, sauf en cas de rupture du contrat de travail.
Une fois les dates de congé fixées, l'employeur ne peut les modifier qu'en respectant un délai de prévenance d'un mois minimum, sauf circonstances exceptionnelles.
Quel est l'impact d'un arrêt maladie sur les congés payés dans la blanchisserie ?
Depuis la loi DDADUE du 22 avril 2024, un salarié en arrêt maladie d'origine non professionnelle acquiert 2 jours ouvrables de congés payés par mois d'absence, soit 24 jours ouvrables par an maximum. Pour les arrêts liés à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'acquisition reste de 2,5 jours ouvrables par mois, soit 30 jours ouvrables par an, sans limitation de durée.
Lorsque vous n'avez pas pu prendre vos congés en raison d'un arrêt de travail, vous bénéficiez d'un droit au report de 15 mois à compter de la date à laquelle l'employeur vous informe du nombre de jours disponibles.
⚠️ Attention : la loi DDADUE permettait aux salariés en poste de réclamer, jusqu'au 24 avril 2026, des congés payés non acquis lors d'arrêts maladie remontant au 1er décembre 2009. Ce délai est aujourd'hui expiré. Seuls les salariés dont le contrat a été rompu conservent un délai de 3 ans, jusqu'au 24 avril 2027, pour effectuer cette réclamation.
Quelles sont les spécificités pour les salariés à temps partiel ?
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits à congés payés que les salariés à temps plein, soit 2,5 jours ouvrables par mois. L'indemnité est calculée proportionnellement à la rémunération effectivement perçue. Notre guide sur les congés payés à temps partiel précise les modalités de décompte applicables.
Pour les salariés en CDD, fréquents dans le secteur du pressing, une indemnité compensatrice de congés payés de 10 % de la rémunération brute totale est versée en fin de contrat. Le calcul de cette indemnité suit les règles présentées dans notre article sur le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-04.
CCN IDCC 2002 — Article 9.3 (congés pour événements familiaux) — Legifrance — consulté le 04/08/2026
CCN IDCC 2002 — Article 9.1.7 (durée du congé payé) — Legifrance — consulté le 04/08/2026
CCN IDCC 2002 — Texte de base, accord du 21 juin 2022 étendu par arrêté du 10 novembre 2023 — Legifrance — consulté le 04/08/2026
Article L3142-4 — Congés pour événements familiaux — Code du travail — Legifrance — consulté le 04/08/2026
Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 (DDADUE), article 37 — Legifrance — consulté le 04/08/2026
Annexe 3 CCN IDCC 2002 — Congés d'ancienneté cadres — consulté le 04/08/2026
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FAQ — Congés payés dans la CCN Blanchisserie (IDCC 2002)
En principe, les congés payés non pris avant la fin de la période de référence sont perdus, sauf si l'employeur n'a pas respecté son obligation d'information sur les dates de prise de congés. Un report reste possible en cas d'arrêt maladie, de congé maternité ou d'accord collectif le prévoyant.
Un salarié dont le contrat de travail a été rompu peut encore réclamer ces congés payés jusqu'au 24 avril 2027, dans la limite de 3 ans. Pour les salariés toujours en poste, le délai de réclamation a expiré le 24 avril 2026.
Non, l'employeur ne peut pas refuser un congé pour événement familial dès lors que le salarié fournit un justificatif. Ces jours sont rémunérés et assimilés à du temps de travail effectif.
Oui, le fractionnement du congé principal au-delà de 12 jours ouvrables nécessite votre accord, sauf fermeture de l'entreprise. En contrepartie d'un fractionnement à l'initiative de l'employeur, vous bénéficiez de 1 à 2 jours de congés supplémentaires selon le nombre de jours pris hors période.
Oui, les primes liées à votre activité personnelle, comme les primes d'ancienneté, sont incluses dans l'assiette de calcul de la règle du dixième. Les remboursements de frais professionnels en sont en revanche exclus.