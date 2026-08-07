À retenir :

La durée légale du congé paternité est de 25 jours calendaires (naissance simple) ou 32 jours (naissances multiples), la convention collective Blanchisserie ne prévoyant pas de durée spécifique ;

La CCN Blanchisserie ajoute un congé de naissance de 3 jours ouvrés , rémunéré par l'employeur, qui se cumule avec le congé paternité ;

Les ouvriers et employés ne bénéficient d'aucun maintien de salaire conventionnel : ils perçoivent uniquement les IJSS , plafonnées à 104,02 € brut par jour en 2026 ;

Pour les ETAM et les cadres , aucune annexe ne cite expressément le congé paternité parmi les cas de maintien de salaire ;

Vous devez prévenir votre employeur au moins un mois avant le début du congé.

Donnée clé Détail Salariés couverts par la CCN Environ 35 000 salariés Champ d’application Blanchisserie industrielle, laverie, location de linge, pressing, nettoyage à sec, teinturerie Durée du congé paternité 25 jours calendaires (naissance simple), 32 jours (naissances multiples) Congé de naissance CCN 3 jours ouvrés, rémunérés par l’employeur

Quelle est la durée du congé paternité dans le secteur de la blanchisserie ?

La durée du congé paternité dans le secteur de la blanchisserie correspond à celle fixée par le Code du travail, la convention collective ne prévoyant pas de durée spécifique. Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est de 25 jours calendaires pour une naissance simple et de 32 jours calendaires pour une naissance multiple.

Ce congé se décompose en deux périodes :

4 jours calendaires obligatoires , pris immédiatement après le congé de naissance : l'employeur ne peut pas faire travailler le salarié durant cette période ;

21 jours calendaires (28 en cas de naissances multiples), que vous pouvez prendre en totalité ou en partie, en une ou deux périodes d'au moins 5 jours chacune.

Vous devez informer votre employeur au moins un mois avant la date prévue de début du congé.

Bon à savoir Le congé de paternité de 25 jours est distinct du congé de naissance de 3 jours prévu par la convention collective Blanchisserie. Les deux congés se cumulent mais suivent des règles différentes.

Le congé de naissance et le congé de paternité s'articulent l'un après l'autre, sans se substituer l'un à l'autre. La convention collective Blanchisserie prévoit, à l'article 9.3 (accord du 21 juin 2022), un congé de naissance de 3 jours ouvrés accordé au père ou à la personne vivant avec la mère à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant. Ce congé est rémunéré par l'employeur et n'entraîne aucune réduction de rémunération.

En pratique, les deux congés s'enchaînent ainsi :

jours 1 à 3 : congé de naissance (3 jours ouvrés, rémunérés par l'employeur, article 9.3) ;

jours suivants : les 4 jours obligatoires du congé de paternité débutent immédiatement après ;

dans les 6 mois suivant la naissance : vous pouvez prendre les 21 jours restants

Au total, le père bénéficie donc potentiellement de 28 jours d'absence (3 + 25) pour une naissance simple.

Pendant le congé de paternité, vous percevez des indemnités journalières de la Sécurité sociale (IJSS) versées par la CPAM, sous conditions d'affiliation (10 mois minimum) et d'heures travaillées (150 heures au cours des 3 mois précédents). L'IJSS est calculée sur la moyenne des salaires bruts des 3 mois précédant le congé, dans la limite du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS).

En 2026, le PMSS est fixé à 4 005 € par mois (plafond journalier : 220 €). L'IJSS paternité maximale est de 104,02 € brut par jour. Après CSG (6,2 %) et CRDS (0,5 %), le montant net est d'environ 97,04 € par jour au maximum.

Le traitement de cette absence doit également être pris en compte dans la paie et dans la DSN de l'entreprise.

Élément Valeur 2026 PMSS mensuel 4 005 € Plafond journalier 220 € IJSS brute maximale/jour 104,02 € IJSS nette maximale/jour (après CSG-CRDS) ≈ 97,04 € Durée d’indemnisation (naissance simple) 25 jours calendaires Durée d’indemnisation (naissance multiple) 32 jours calendaires

La convention collective Blanchisserie prévoit-elle un maintien de salaire pendant le congé paternité ?

Le maintien de salaire pendant le congé de paternité varie selon votre catégorie professionnelle, la convention collective ne mentionnant pas expressément ce congé dans ses dispositions d'indemnisation complémentaire. Les règles conventionnelles relatives à la prévoyance peuvent toutefois être consultées pour identifier les garanties applicables à votre situation.

Qu'en est-il pour les ouvriers et les employés ?

La convention collective ne prévoit aucun complément de salaire pour les ouvriers et les employés pendant le congé de paternité. Ces salariés perçoivent uniquement les IJSS, plafonnées à 104,02 € brut par jour en 2026. Concrètement :

pas de complément employeur, quelle que soit l'ancienneté ;

seules les IJSS de la CPAM sont versées ;

un accord d'entreprise plus favorable peut toutefois exister.

Qu'en est-il pour les ETAM ?

L'Annexe II (avenant du 21 octobre 2024, étendu par arrêté du 15 mai 2025) organise l'indemnisation en cas d'arrêt maladie pour les employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM), mais ne mentionne pas expressément le congé de paternité. En l'absence de disposition conventionnelle explicite, les ETAM ne bénéficient pas d'un maintien de salaire garanti pendant ce congé :

le texte cadre uniquement l'arrêt maladie ;

aucune extension automatique au congé paternité n'est prévue ;

vérifiez si un usage d'entreprise comble ce vide.

Qu'en est-il pour les cadres ?

L'Annexe III (avenant du 21 octobre 2024, étendu par arrêté du 15 mai 2025) prévoit, pour les cadres justifiant d'au moins 1 an d'ancienneté, le versement de la différence entre le salaire effectif et les IJSS en cas d'arrêt de travail dû à une maladie, une maternité ou un accident. La durée de ce maintien est de 2 mois (3 mois après 5 ans d'ancienneté). Le congé de paternité n'est cependant pas expressément cité dans cette liste :

l'application de ce maintien au congé paternité n'est donc pas garantie par le texte conventionnel ;

un accord d'entreprise ou un usage plus favorable peut s'appliquer ;

il est recommandé de vérifier ce point avant le départ en congé.

⚠️ Attention : aucune des trois annexes de la convention collective Blanchisserie (ouvriers, ETAM, cadres) ne mentionne expressément le congé de paternité dans ses dispositions d'indemnisation complémentaire. En pratique, le complément employeur dépend d'un accord d'entreprise ou d'un usage.

Catégorie Maintien conventionnel paternité Source CCN Ouvriers Aucun (IJSS uniquement) Pas de disposition conventionnelle Employés Aucun (IJSS uniquement) Pas de disposition conventionnelle ETAM Non expressément prévu Annexe II (maladie uniquement) Cadres Non expressément prévu (paternité non citée) Annexe III (maladie, maternité, accident)

Quelle protection contre le licenciement pendant le congé paternité ?

La protection contre le licenciement pendant le congé paternité est fixée par le Code du travail (article L1225-4-1). Pendant les 10 semaines suivant la naissance de l'enfant, votre employeur ne peut pas rompre votre contrat de travail. Il peut toutefois le faire s'il justifie d'une faute grave de votre part ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'arrivée de l'enfant.

La convention collective Blanchisserie ne prévoit pas de protection supplémentaire par rapport à ce socle légal.

Le congé paternité a-t-il un impact sur les congés payés et l'ancienneté ?

Le congé paternité n'a aucun impact négatif sur vos congés payés et votre ancienneté. Le Code du travail (article L3141-5) prévoit que les périodes de congé de paternité et d'accueil de l'enfant sont assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés et de l'ancienneté. La convention collective Blanchisserie n'ajoute pas de disposition spécifique sur ce point.

L'accord Égalité professionnelle du 19 février 2024 (étendu par arrêté du 7 novembre 2025) confirme par ailleurs l'engagement de la branche en faveur de l'égalité entre les parents.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-07.