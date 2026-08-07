À retenir :

Le salaire minimum conventionnel (SMC) dépend du coefficient de classification du salarié, calculé pour un temps plein de 151,67 heures par mois ;

Les minima 2026 vont de 1 823,03 € à 1 967,22 € selon le coefficient, depuis l'avenant du 11 février 2026 ;

La convention collective blanchisserie ne prévoit aucune prime d'ancienneté obligatoire au niveau national ;

Les heures supplémentaires sont majorées de 25 % de la 36e à la 43e heure, puis de 50 % au-delà ;

Le travail de nuit entre 22h et 6h ouvre droit à une majoration de 5 % et à une indemnité de panier de nuit de 5 €.

Quelle est la grille des salaires minima en 2026 ?

La grille de salaire blanchisserie fixe un montant plancher par coefficient de classification. Ces montants s'appliquent depuis le 1er janvier 2026, suite à l'avenant du 11 février 2026 étendu par arrêté du 4 mai 2026.

Coefficient Salaire minimum conventionnel (SMC) mensuel 1-1 1 823,03 € 2-1 1 839,07 € 2-2 1 855,37 € 2-3 1 880,87 € 3-1 1 886,65 € 3-2 1 912,71 € 4-1 1 967,22 €

💡 Bon à savoir : le SMC ne peut jamais être inférieur au SMIC. Si le SMC d'un coefficient tombe sous le SMIC, l'employeur verse un complément différentiel pour combler l'écart.

La convention collective blanchisserie couvre les activités de blanchisserie industrielle, laverie, location de linge, pressing, nettoyage à sec et teinturerie.

Le calcul du salaire d'un salarié de ce secteur repose sur trois piliers : le SMC de son coefficient, les majorations liées aux heures supplémentaires, et celles liées aux conditions de travail (nuit, dimanche, jours fériés). Voici comment ces éléments s'articulent concrètement.

Le calcul de salaire blanchisserie consiste à multiplier le SMC du coefficient par le rapport entre les heures contractuelles et 151,67 heures. Cette formule s'applique aussi bien à un temps plein qu'à un temps partiel.Salaire de base = SMC du coefficient × (heures contractuelles / 151,67).

Pour un salarié à temps plein, le salaire de base correspond donc directement au SMC du coefficient. Pour un temps partiel de 100 heures par exemple, il suffit d'appliquer le même ratio au SMC de référence.Le SMC reste un plancher : l'employeur peut toujours verser davantage.

Trois points à retenir sur la relation entre SMC et salaire réel :

la revalorisation du SMC ne s'applique concrètement que si le salaire réel passe sous le nouveau seuil ;

la vérification du respect du SMIC porte sur le salaire brut total, hors remboursements de frais ;

un salarié peut être rémunéré au-dessus du SMC de son coefficient sans que cela change sa classification.

Quelle différence entre salaire de base, salaire brut et salaire net ?

Le salaire de base, le salaire brut et le salaire net correspondent à trois étapes distinctes du calcul de la paie. Le salaire de base est le montant lié au coefficient, avant toute majoration.

Le salaire brut y ajoute les heures supplémentaires majorées et les majorations liées aux conditions de travail, tandis que le salaire net correspond au brut diminué des cotisations salariales, soit environ 77 à 79 % du brut pour un non-cadre.

Les heures supplémentaires sont majorées de 25 % de la 36e à la 43e heure, puis de 50 % à partir de la 44e heure. Ces taux correspondent aux taux légaux applicables, auxquels renvoie l'accord de branche du 28 janvier 2000.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 130 heures par salarié. Il est ramené à 90 heures en cas de modulation du temps de travail. Au-delà de ce contingent, le salarié bénéficie d'une contrepartie obligatoire en repos.

Quelle majoration pour le travail de nuit, le dimanche et les jours fériés ?

Le travail de nuit effectué entre 22h et 6h ouvre droit à une majoration de 5 % du salaire minimum conventionnel, à condition d'effectuer au moins 6 heures dans cette plage. Cette majoration résulte de l'avenant du 23 février 2004.Les règles générales sur les heures de nuit permettent de distinguer la majoration salariale, l'indemnité et le repos compensateur.

👉 À noter : une indemnité de panier de nuit de 5 € est versée pour chaque poste de nuit effectué, en complément de la majoration salariale.

Pour le travail du dimanche et des jours fériés, la convention collective blanchisserie ne fixe pas de taux national. Ces majorations dépendent des accords d'entreprise ou d'établissement en vigueur dans chaque société.

⚠️ Attention : les blanchisseries industrielles fonctionnant en 2×8 ou 3×8 peuvent prévoir des majorations complémentaires par accord d'entreprise, généralement comprises entre 8 % et 20 % selon l'organisation du travail.

Existe-t-il une prime d'ancienneté dans la convention collective blanchisserie ?

Non, la convention collective blanchisserie ne prévoit aucune prime d'ancienneté obligatoire au niveau national. Aucun barème de taux ni de paliers n'est fixé par le texte de base ni par les avenants actuellement en vigueur.

Une prime d'ancienneté peut néanmoins exister dans une entreprise si elle est prévue par un accord d'entreprise ou par un usage établi. Dans ce cas, ses modalités (base de calcul, taux, paliers) sont définies par cet accord ou cet usage, et non par la convention collective.

Les règles générales de la prime d'ancienneté peuvent aider à analyser les dispositions applicables dans l'entreprise.

Le salaire net se calcule en déduisant du salaire brut l'ensemble des cotisations salariales : CSG, CRDS, retraite complémentaire et mutuelle.

Voici un exemple pour un ouvrier au coefficient 2-1, à temps plein (151,67 heures), avec 4 heures supplémentaires effectuées en janvier 2026 :

Élément Montant Salaire de base (151,67h, SMC 2-1) 1 839,07 € Heures supplémentaires (4h à 25 %) 60,62 € Salaire brut 1 899,69 € Cotisations salariales (~22 %) − 417,93 € Salaire net avant impôt ≈ 1 481,76 €

Les cotisations sociales appliquées à ce type de profil comprennent :

la CSG déductible : 6,80 % sur 98,25 % du brut ;

la CSG non déductible et la CRDS : 2,90 % sur 98,25 % du brut ;

la retraite complémentaire AGIRC-ARRCO : 3,15 % sur la tranche 1, part salariale ;

l' assurance chômage : aucune cotisation salariale depuis octobre 2018 ;

la mutuelle : 50 % à la charge du salarié, montant selon le contrat souscrit.

Quelles mentions doivent figurer sur le bulletin de paie ?

Le bulletin de paie d'un salarié relevant de la convention collective blanchisserie doit mentionner plusieurs éléments spécifiques. Voici les principales mentions à vérifier :

la référence de la convention collective : IDCC 2002 ;

le coefficient de classification du salarié ;

les heures supplémentaires détaillées par tranche de majoration ;

les majorations nuit, dimanche ou jours fériés, le cas échéant.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-04.