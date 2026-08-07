À retenir :

Deux dispositifs d'alternance sont accessibles dans le secteur de la blanchisserie : le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation , tous deux gérés par l'OPCO AKTO .

La convention collective blanchisserie (IDCC 2002) ne prévoit pas de grille de rémunération spécifique pour l'alternance : les minima légaux s'appliquent.

La branche dispose en revanche d'un accord Pro-A permettant aux salariés en poste d'obtenir une certification par la voie de l'alternance.

La rémunération de l'apprenti varie de 27 % à 100 % du SMIC selon l'âge et l'année de formation.

Deux aides à l'embauche coexistent en 2026 : l'aide unique et l'aide exceptionnelle.

Convention collective blanchisserie Détail Nombre d’entreprises concernées Environ 12 000 entreprises Champ d’application Blanchisserie industrielle, laverie, location de linge, pressing, nettoyage à sec, teinturerie OPCO AKTO

Le secteur de la blanchisserie recrute via deux dispositifs d'alternance complémentaires. Cette page détaille les conditions d'âge, la durée, la rémunération et les aides à l'embauche applicables en 2026.



Quelle est la convention collective applicable dans le secteur de la blanchisserie ?

La convention collective blanchisserie couvre environ 12 000 entreprises exerçant une activité de blanchisserie industrielle, laverie, location de linge, pressing, nettoyage à sec ou teinturerie. Elle s'applique à l'ensemble des salariés de ces entreprises, y compris les alternants recrutés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

Quels sont les contrats d'alternance accessibles dans la convention collective blanchisserie ?

Deux dispositifs d'alternance sont accessibles dans la convention collective blanchisserie : le contrat d'apprentissage, qui relève de la formation initiale et prépare à un diplôme ou à un titre RNCP, et le contrat de professionnalisation, qui vise une qualification ou un certificat de qualification professionnelle (CQP). Les deux contrats sont gérés par l'OPCO (opérateur de compétences) AKTO, qui accompagne les entreprises du secteur de l'entretien et de la location de textile.

Bon à savoir Pour le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation, la convention collective blanchisserie ne prévoit pas de minima plus favorables que la loi. En revanche, la branche a signé un accord Pro-A (reconversion ou promotion par l'alternance), en vigueur depuis 2023 et mis à jour en janvier 2025, qui permet aux salariés déjà en poste d'obtenir une certification par ce biais.

Quelles sont les conditions d'âge pour un contrat d'alternance dans la blanchisserie ?

L'âge d'entrée en contrat d'apprentissage va de 16 à 29 ans révolus, avec des dérogations possibles pour certains publics (travailleurs handicapés, sportifs de haut niveau, création d'entreprise). Le contrat de professionnalisation est ouvert aux 16-25 ans ainsi qu'aux personnes de 26 ans et plus lorsqu'elles sont demandeuses d'emploi, bénéficiaires du RSA, de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), ou titulaires d'un contrat unique d'insertion (CUI).



Quelle est la durée d'un contrat d'alternance dans la blanchisserie ?

Le contrat d'apprentissage dure de 6 mois à 3 ans, cette durée pouvant être portée à 4 ans pour les travailleurs en situation de handicap. Le contrat de professionnalisation dure de 6 à 12 mois, avec une extension possible jusqu'à 24 mois pour certains publics ou certaines qualifications.

Les règles relatives à la durée maximale du travail doivent également être respectées pendant les périodes travaillées en entreprise.

Quelle est la rémunération d'un apprenti dans la blanchisserie ?

La rémunération de l'apprenti dans la blanchisserie correspond à un pourcentage du SMIC, qui varie selon l'âge et l'année de formation. Aucune grille conventionnelle plus favorable ne s'applique : ce sont les minima légaux qui sont dus.

Le détail des règles applicables figure notamment dans la fiche consacrée au salaire d'un apprenti.

Âge 1re année 2e année 3e année 16-17 ans 27 % 39 % 55 % 18-20 ans 43 % 51 % 67 % 21-25 ans 53 % 61 % 78 % 26 ans et plus 100 % 100 % 100 %

Quelle est la rémunération d'un salarié en contrat de professionnalisation dans la blanchisserie ?

La rémunération d'un salarié en contrat de professionnalisation dépend de son âge et de son niveau de qualification. Elle correspond à 55 % du SMIC avant 21 ans (65 % avec un bac professionnel ou plus), à 70 % entre 21 et 25 ans (80 % avec un bac professionnel ou plus), et à 100 % du SMIC ou 85 % du salaire minimum conventionnel (SMC), selon le montant le plus élevé, à partir de 26 ans.

Le montant applicable dépend donc à la fois de l'âge et du diplôme préparé, comme pour le salaire d'un alternant.

Quelles sont les obligations de l'employeur envers le maître d'apprentissage ou le tuteur ?

L'employeur doit désigner un maître d'apprentissage pour encadrer l'apprenti, ou un tuteur pour le salarié en contrat de professionnalisation. Cette personne doit justifier d'une expérience professionnelle et d'un niveau de qualification en lien avec l'activité préparée par l'alternant.

Le rôle du tuteur ou du maître d'apprentissage peut, dans certains cas, donner lieu au versement d'une prime de tutorat, selon les dispositions applicables dans l'entreprise ou la convention collective.

Quelles sont les règles de temps de travail pour un apprenti mineur dans la blanchisserie ?

Un apprenti mineur ne peut pas travailler plus de 35 heures par semaine et bénéficie d'un repos quotidien de 14 heures. Les apprentis majeurs suivent la durée légale du travail applicable aux autres salariés. Le temps de formation est réparti entre le centre de formation d'apprentis (CFA) et l'entreprise selon le calendrier fixé par le contrat.

Quelles aides à l'embauche existent en 2026 pour recruter un alternant dans la blanchisserie ?

Deux aides à l'embauche coexistent en 2026, depuis le décret n° 2026-168 du 6 mars 2026. L'aide unique à l'apprentissage s'applique aux contrats conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2026, pour un montant pouvant atteindre 5 000 euros (6 000 euros pour un apprenti en situation de handicap), quel que soit l'effectif de l'entreprise.

L'aide exceptionnelle concerne les contrats conclus à partir du 8 mars 2026 dont l'exécution démarre avant le 1er janvier 2027, pour un montant variable selon l'effectif de l'entreprise et le niveau de diplôme préparé. Les règles relatives à l'aide à l'embauche d'un apprenti doivent être vérifiées selon la date de conclusion et les caractéristiques du contrat.

👉 À noter : les deux aides sont versées par l'Agence de services et de paiement (ASP), une fois le contrat enregistré.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-07.