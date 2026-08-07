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Alternance et apprentissage – Convention collective Blanchisserie (IDCC 2002)
Comment recruter un alternant ou un apprenti dans la convention collective blanchisserie ?
Le secteur de la blanchisserie peut recourir au contrat d'apprentissage et au contrat de professionnalisation. Cette page présente les conditions, la rémunération et les aides en 2026.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 12 000 entreprises
Champ d'application
Blanchisserie industrielle, Laverie, Location de linge, Pressing, Nettoyage à sec, Teinturerie
À retenir :
Deux dispositifs d'alternance sont accessibles dans le secteur de la blanchisserie : le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation, tous deux gérés par l'OPCO AKTO.
La convention collective blanchisserie (IDCC 2002) ne prévoit pas de grille de rémunération spécifique pour l'alternance : les minima légaux s'appliquent.
La branche dispose en revanche d'un accord Pro-A permettant aux salariés en poste d'obtenir une certification par la voie de l'alternance.
La rémunération de l'apprenti varie de 27 % à 100 % du SMIC selon l'âge et l'année de formation.
Deux aides à l'embauche coexistent en 2026 : l'aide unique et l'aide exceptionnelle.
|Convention collective blanchisserie
|Détail
|Nombre d’entreprises concernées
|Environ 12 000 entreprises
|Champ d’application
|Blanchisserie industrielle, laverie, location de linge, pressing, nettoyage à sec, teinturerie
|OPCO
|AKTO
Le secteur de la blanchisserie recrute via deux dispositifs d'alternance complémentaires. Cette page détaille les conditions d'âge, la durée, la rémunération et les aides à l'embauche applicables en 2026.
Quelle est la convention collective applicable dans le secteur de la blanchisserie ?
La convention collective blanchisserie couvre environ 12 000 entreprises exerçant une activité de blanchisserie industrielle, laverie, location de linge, pressing, nettoyage à sec ou teinturerie. Elle s'applique à l'ensemble des salariés de ces entreprises, y compris les alternants recrutés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
Quels sont les contrats d'alternance accessibles dans la convention collective blanchisserie ?
Deux dispositifs d'alternance sont accessibles dans la convention collective blanchisserie : le contrat d'apprentissage, qui relève de la formation initiale et prépare à un diplôme ou à un titre RNCP, et le contrat de professionnalisation, qui vise une qualification ou un certificat de qualification professionnelle (CQP). Les deux contrats sont gérés par l'OPCO (opérateur de compétences) AKTO, qui accompagne les entreprises du secteur de l'entretien et de la location de textile.
Bon à savoir
Pour le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation, la convention collective blanchisserie ne prévoit pas de minima plus favorables que la loi. En revanche, la branche a signé un accord Pro-A (reconversion ou promotion par l'alternance), en vigueur depuis 2023 et mis à jour en janvier 2025, qui permet aux salariés déjà en poste d'obtenir une certification par ce biais.
Quelles sont les conditions d'âge pour un contrat d'alternance dans la blanchisserie ?
L'âge d'entrée en contrat d'apprentissage va de 16 à 29 ans révolus, avec des dérogations possibles pour certains publics (travailleurs handicapés, sportifs de haut niveau, création d'entreprise). Le contrat de professionnalisation est ouvert aux 16-25 ans ainsi qu'aux personnes de 26 ans et plus lorsqu'elles sont demandeuses d'emploi, bénéficiaires du RSA, de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), ou titulaires d'un contrat unique d'insertion (CUI).
Quelle est la durée d'un contrat d'alternance dans la blanchisserie ?
Le contrat d'apprentissage dure de 6 mois à 3 ans, cette durée pouvant être portée à 4 ans pour les travailleurs en situation de handicap. Le contrat de professionnalisation dure de 6 à 12 mois, avec une extension possible jusqu'à 24 mois pour certains publics ou certaines qualifications.
Les règles relatives à la durée maximale du travail doivent également être respectées pendant les périodes travaillées en entreprise.
Quelle est la rémunération d'un apprenti dans la blanchisserie ?
La rémunération de l'apprenti dans la blanchisserie correspond à un pourcentage du SMIC, qui varie selon l'âge et l'année de formation. Aucune grille conventionnelle plus favorable ne s'applique : ce sont les minima légaux qui sont dus.
Le détail des règles applicables figure notamment dans la fiche consacrée au salaire d'un apprenti.
|Âge
|1re année
|2e année
|3e année
|16-17 ans
|27 %
|39 %
|55 %
|18-20 ans
|43 %
|51 %
|67 %
|21-25 ans
|53 %
|61 %
|78 %
|26 ans et plus
|100 %
|100 %
|100 %
Quelle est la rémunération d'un salarié en contrat de professionnalisation dans la blanchisserie ?
La rémunération d'un salarié en contrat de professionnalisation dépend de son âge et de son niveau de qualification. Elle correspond à 55 % du SMIC avant 21 ans (65 % avec un bac professionnel ou plus), à 70 % entre 21 et 25 ans (80 % avec un bac professionnel ou plus), et à 100 % du SMIC ou 85 % du salaire minimum conventionnel (SMC), selon le montant le plus élevé, à partir de 26 ans.
Le montant applicable dépend donc à la fois de l'âge et du diplôme préparé, comme pour le salaire d'un alternant.
Quelles sont les obligations de l'employeur envers le maître d'apprentissage ou le tuteur ?
L'employeur doit désigner un maître d'apprentissage pour encadrer l'apprenti, ou un tuteur pour le salarié en contrat de professionnalisation. Cette personne doit justifier d'une expérience professionnelle et d'un niveau de qualification en lien avec l'activité préparée par l'alternant.
Le rôle du tuteur ou du maître d'apprentissage peut, dans certains cas, donner lieu au versement d'une prime de tutorat, selon les dispositions applicables dans l'entreprise ou la convention collective.
Quelles sont les règles de temps de travail pour un apprenti mineur dans la blanchisserie ?
Un apprenti mineur ne peut pas travailler plus de 35 heures par semaine et bénéficie d'un repos quotidien de 14 heures. Les apprentis majeurs suivent la durée légale du travail applicable aux autres salariés. Le temps de formation est réparti entre le centre de formation d'apprentis (CFA) et l'entreprise selon le calendrier fixé par le contrat.
Quelles aides à l'embauche existent en 2026 pour recruter un alternant dans la blanchisserie ?
Deux aides à l'embauche coexistent en 2026, depuis le décret n° 2026-168 du 6 mars 2026. L'aide unique à l'apprentissage s'applique aux contrats conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2026, pour un montant pouvant atteindre 5 000 euros (6 000 euros pour un apprenti en situation de handicap), quel que soit l'effectif de l'entreprise.
L'aide exceptionnelle concerne les contrats conclus à partir du 8 mars 2026 dont l'exécution démarre avant le 1er janvier 2027, pour un montant variable selon l'effectif de l'entreprise et le niveau de diplôme préparé. Les règles relatives à l'aide à l'embauche d'un apprenti doivent être vérifiées selon la date de conclusion et les caractéristiques du contrat.
👉 À noter : les deux aides sont versées par l'Agence de services et de paiement (ASP), une fois le contrat enregistré.
Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-07.
Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie (IDCC 2002) — Legifrance — consulté le 07/08/2026
Article D6222-26 — Code du travail (taux de rémunération apprentissage) — consulté le 07/08/2026
Articles D6325-14 à D6325-18 — Code du travail (taux de rémunération professionnalisation) — consulté le 07/08/2026
Article L6222-26 — Code du travail (travail de nuit des apprentis mineurs) — consulté le 07/08/2026
Article L6222-7-1 — Code du travail (durée du contrat d'apprentissage) — consulté le 07/08/2026
Accord Pro-A CCN Blanchisserie et avenant n° 1 du 13 janvier 2025 — consulté le 07/08/2026
Décret n° 2026-168 du 6 mars 2026 (aide exceptionnelle à l'apprentissage) — consulté le 07/08/2026
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FAQ — Alternance convention collective blanchisserie
Non, la convention collective blanchisserie (IDCC 2002) ne prévoit pas de taux de rémunération spécifiques pour les apprentis. Ce sont les minima légaux, calculés en pourcentage du SMIC selon l'âge et l'année de formation, qui s'appliquent, sauf accord d'entreprise plus favorable.
L'OPCO de la branche blanchisserie est AKTO, qui couvre le secteur de l'entretien et de la location de textile. Il finance les contrats d'apprentissage et de professionnalisation et accompagne les entreprises dans leurs démarches d'alternance.
Un apprenti mineur ne peut pas travailler de nuit, sauf dérogation exceptionnelle accordée par l'inspecteur du travail. Cette interdiction concerne les apprentis de moins de 18 ans, conformément à l'article L6222-26 du Code du travail.
Le salaire minimum conventionnel (SMC) peut être plus favorable que le SMIC pour les alternants de 21 ans et plus, selon leur coefficient. Dans la blanchisserie, le minimum conventionnel du niveau I A est supérieur au SMIC en 2026.
La durée maximale d'un contrat d'apprentissage est de 3 ans, portée à 4 ans pour les travailleurs en situation de handicap. Cette durée dépend du diplôme ou titre préparé et du niveau initial de l'apprenti.