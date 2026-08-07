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Convention collective Blanchisserie (IDCC 2002) – Cotisations sociales
Quelles sont les cotisations sociales dans la convention collective Blanchisserie ?
Les entreprises de la CCN Blanchisserie appliquent les cotisations de droit commun. Taux patronaux, salariaux, AGIRC-ARRCO, mutuelle, prévoyance cadres et RGDU en 2026.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 12 000 entreprises
Champ d'application
Blanchisserie industrielle, Laverie, Location de linge, Pressing, Nettoyage à sec, Teinturerie
À retenir :
Les entreprises de la convention collective Blanchisserie appliquent les cotisations sociales de droit commun, sans taux dérogatoires marquants ;
La mutuelle se répartit à 50 % employeur et 50 % salarié, et la contribution CPPNI s'élève à 0,15 % de la masse salariale ;
Aucun régime de prévoyance de branche n'existe pour les non-cadres, contrairement aux cadres qui bénéficient d'un taux minimal de 1,50 % financé par l'employeur ;
Le plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) atteint 4 005 € en 2026 ;
La réduction générale dégressive unique (RGDU) allège les cotisations patronales jusqu'à 3 SMIC, avec un coefficient maximal de 0,3981 ou 0,4021 selon l'effectif.
Quel est le tableau des cotisations sociales dans la convention collective Blanchisserie ?
Ce tableau récapitule les principaux taux de cotisations sociales applicables aux entreprises de la convention collective Blanchisserie en 2026. Il regroupe les cotisations patronales et salariales de droit commun.
|Cotisation
|Taux
|Assiette
|Répartition
|Maladie (employeur)
|13 %
|Totalité du salaire
|100 % employeur
|Vieillesse plafonnée (employeur)
|8,55 %
|≤ PMSS (4 005 €)
|100 % employeur
|Vieillesse déplafonnée (employeur)
|2,11 %
|Totalité
|100 % employeur
|Allocations familiales
|5,25 %
|Totalité
|100 % employeur
|AT/MP
|Variable (moy. 2,08 %)
|Totalité
|100 % employeur
|FNAL (< 50 salariés)
|0,10 %
|≤ PMSS
|100 % employeur
|FNAL (≥ 50 salariés)
|0,50 %
|Totalité
|100 % employeur
|CSA
|0,30 %
|Totalité
|100 % employeur
|CSG/CRDS
|9,70 %
|98,25 % du brut (≤ 4 PMSS)
|100 % salarié
|Vieillesse plafonnée (salarié)
|6,90 %
|≤ PMSS
|100 % salarié
|Vieillesse déplafonnée (salarié)
|0,40 %
|Totalité
|100 % salarié
Quel cadre s'applique aux cotisations sociales de la convention collective Blanchisserie ?
Les cotisations sociales de la convention collective Blanchisserie suivent le cadre légal de droit commun, sans taux dérogatoires marquants. Seules deux exceptions existent : la répartition de la mutuelle à 50/50 et la contribution CPPNI. Aucun régime de prévoyance de branche n'est prévu pour les non-cadres.
Quelles sont les cotisations patronales dans la convention collective Blanchisserie ?
Les cotisations patronales de la convention collective Blanchisserie combinent l'assurance maladie, la vieillesse, les allocations familiales, les accidents du travail et plusieurs contributions annexes. Le tableau ci-dessus détaille chaque taux applicable en 2026.
assurance maladie : 13 % sur la totalité du salaire brut, taux plein de droit commun ; les anciens taux réduits maladie et allocations familiales sont désormais intégrés dans le mécanisme de la RGDU ;
assurance vieillesse : 8,55 % sur la part plafonnée, jusqu'au PMSS de 4 005 €, et 2,11 % sur la totalité du salaire ;
allocations familiales : 5,25 % sur la totalité du salaire, également concernée par la RGDU ;
accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) : taux variable selon le niveau de risque de l'entreprise, avec un taux net moyen national de 2,08 % ;
contributions annexes : FNAL à 0,10 % pour les entreprises de moins de 50 salariés ou 0,50 % à partir de 50 salariés, CSA à 0,30 % et versement mobilité selon la zone géographique de l'entreprise.
💡 Bon à savoir : la convention collective de la blanchisserie ne prévoit aucun taux dérogatoire pour les cotisations de Sécurité sociale, hormis la mutuelle et la CPPNI.
Quelles sont les cotisations salariales dans la convention collective Blanchisserie ?
Les cotisations salariales regroupent la CSG, la CRDS et la part salariale de l'assurance vieillesse. Elles sont prélevées directement sur le salaire brut du collaborateur.
CSG et CRDS : 9,70 % calculés sur 98,25 % du salaire brut, dans la limite de 4 PMSS, dont 6,80 % de CSG déductible et 2,90 % de CSG/CRDS non déductible ;
assurance vieillesse : 6,90 % sur la part plafonnée, jusqu'au PMSS, et 0,40 % sur la totalité du salaire.
Comment fonctionne la retraite complémentaire AGIRC-ARRCO dans la convention collective Blanchisserie ?
La retraite complémentaire s'applique selon les taux de droit commun, répartis entre employeur et salarié sur deux tranches de rémunération.
|Tranche
|Taux global
|Part employeur
|Part salarié
|Tranche 1 (≤ PMSS)
|7,87 %
|4,72 %
|3,15 %
|Tranche 2 (1 à 8 PMSS)
|21,59 %
|12,95 %
|8,64 %
|CEG tranche 1
|2,15 %
|1,29 %
|0,86 %
|CEG tranche 2
|2,70 %
|1,62 %
|1,08 %
La contribution d'équilibre général (CEG) finance l'équilibre du régime unifié AGIRC-ARRCO. Elle s'ajoute aux taux de cotisation de retraite complémentaire, sans régime spécifique pour la convention collective Blanchisserie.
Comment sont réparties les cotisations de mutuelle et de prévoyance ?
Quelle est la répartition de la cotisation mutuelle ?
La cotisation mutuelle dans la convention collective Blanchisserie se répartit à parts égales entre l'employeur et le salarié, soit 50 % chacun. Le montant reste libre, à condition de respecter le panier de soins minimum de l'accord national interprofessionnel (ANI). Ces règles s'inscrivent dans le cadre général de la mutuelle d'entreprise.
Plusieurs organismes accompagnent traditionnellement les entreprises du secteur sur ce risque, comme AG2R, Apicil, Harmonie Mutuelle ou Malakoff Humanis, à titre indicatif et sans obligation de désignation.
Quel est le taux de prévoyance pour les cadres ?
La convention collective Blanchisserie ne prévoit aucun régime de prévoyance de branche pour les non-cadres. L'employeur reste libre d'en instaurer un volontairement. Pour les cadres, la prévoyance prévoit une cotisation minimale de 1,50 % de la tranche 1, intégralement à la charge de l'employeur conformément à l'ANI du 17 novembre 2017, et affectée en priorité au risque décès.
👉 À noter : l'absence de prévoyance de branche pour les non-cadres ne dispense pas du maintien de salaire légal et conventionnel en cas d'arrêt maladie.
Quelles sont les cotisations de formation professionnelle et d'apprentissage ?
Les entreprises de la convention collective Blanchisserie versent une contribution à la formation professionnelle de 0,55 % de la masse salariale pour les entreprises de moins de 11 salariés, ou 1 % à partir de 11 salariés. S'y ajoute la taxe d'apprentissage, composée d'une part principale de 0,59 % et d'un solde de 0,09 %. Une contribution CPPNI de 0,15 % de la masse salariale hors apprentis complète ce volet, intégralement à la charge de l'employeur.
La taxe d'apprentissage et la contribution à la formation professionnelle répondent à des règles générales qui s'appliquent indépendamment de la convention collective.
Comment fonctionne la réduction générale des cotisations (RGDU) en 2026 ?
La réduction générale des cotisations patronales, aussi appelée réduction générale dégressive unique (RGDU), allège les cotisations patronales pour les rémunérations jusqu'à 3 fois le SMIC, soit 1 823,03 € au 1er janvier 2026 puis 1 867,02 € après la revalorisation du 1er juin 2026.
Le coefficient maximal atteint 0,3981 pour les entreprises de moins de 50 salariés et 0,4021 pour celles de 50 salariés et plus. Cette réduction s'impute sur les cotisations maladie, vieillesse, allocations familiales, FNAL, CSA et AT/MP, dans la limite du taux net moyen.
⚠️ Attention : au-delà d'un seuil minimal d'exonération de 2 %, la réduction ne s'applique plus.
Comment ces cotisations apparaissent-elles sur le bulletin de paie simplifié ?
Le bulletin de paie simplifié, obligatoire depuis 2018, regroupe les cotisations en 5 rubriques : santé, accidents du travail, retraite, famille et chômage. Les cotisations spécifiques à la convention collective Blanchisserie, comme la mutuelle ou la prévoyance cadres, apparaissent dans les rubriques correspondantes.
Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-04.
Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, pressing, nettoyage à sec et teinturerie (IDCC 2002) — Legifrance
Arrêté du 22 décembre 2025 portant fixation du plafond de la Sécurité sociale pour 2026 — Legifrance — consulté le 04/08/2026
Accord du 23 juillet 2015 relatif aux frais de santé — Legifrance
ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres — Legifrance
Taux de cotisations - Secteur privé — URSSAF — consulté le 04/08/2026
Ce qu'il faut savoir au 1er janvier 2026 — URSSAF — consulté le 04/08/2026
Paramètres 2026 — Circulaire AGIRC-ARRCO 2025-16sg — consulté le 04/08/2026
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FAQ — Cotisations dans la convention collective Blanchisserie
Non, la convention collective Blanchisserie ne prévoit pas de taux de cotisations sociales spécifiques. Seules la mutuelle (répartition 50/50) et la CPPNI (0,15 %) sont conventionnelles, le reste suivant le droit commun.
Non, la convention collective Blanchisserie ne prévoit pas de régime de prévoyance de branche pour les non-cadres. L'employeur peut toutefois en mettre un en place volontairement.
Le taux de prévoyance pour les cadres s'élève à 1,50 % de la tranche 1, intégralement à la charge de l'employeur. Il est affecté en priorité au risque décès, conformément à l'ANI du 17 novembre 2017.
Le PMSS en 2026 s'élève à 4 005 € par mois, conformément à l'arrêté du 22 décembre 2025.
La contribution CPPNI représente 0,15 % de la masse salariale brute hors apprentis. Elle est intégralement à la charge de l'employeur.