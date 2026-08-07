À retenir :

Les entreprises de la convention collective Blanchisserie appliquent les cotisations sociales de droit commun, sans taux dérogatoires marquants ;

La mutuelle se répartit à 50 % employeur et 50 % salarié, et la contribution CPPNI s'élève à 0,15 % de la masse salariale ;

Aucun régime de prévoyance de branche n'existe pour les non-cadres, contrairement aux cadres qui bénéficient d'un taux minimal de 1,50 % financé par l'employeur ;

Le plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) atteint 4 005 € en 2026 ;

La réduction générale dégressive unique (RGDU) allège les cotisations patronales jusqu'à 3 SMIC, avec un coefficient maximal de 0,3981 ou 0,4021 selon l'effectif.

Quel est le tableau des cotisations sociales dans la convention collective Blanchisserie ?

Ce tableau récapitule les principaux taux de cotisations sociales applicables aux entreprises de la convention collective Blanchisserie en 2026. Il regroupe les cotisations patronales et salariales de droit commun.

Cotisation Taux Assiette Répartition Maladie (employeur) 13 % Totalité du salaire 100 % employeur Vieillesse plafonnée (employeur) 8,55 % ≤ PMSS (4 005 €) 100 % employeur Vieillesse déplafonnée (employeur) 2,11 % Totalité 100 % employeur Allocations familiales 5,25 % Totalité 100 % employeur AT/MP Variable (moy. 2,08 %) Totalité 100 % employeur FNAL (< 50 salariés) 0,10 % ≤ PMSS 100 % employeur FNAL (≥ 50 salariés) 0,50 % Totalité 100 % employeur CSA 0,30 % Totalité 100 % employeur CSG/CRDS 9,70 % 98,25 % du brut (≤ 4 PMSS) 100 % salarié Vieillesse plafonnée (salarié) 6,90 % ≤ PMSS 100 % salarié Vieillesse déplafonnée (salarié) 0,40 % Totalité 100 % salarié

Quel cadre s'applique aux cotisations sociales de la convention collective Blanchisserie ?

Les cotisations sociales de la convention collective Blanchisserie suivent le cadre légal de droit commun, sans taux dérogatoires marquants. Seules deux exceptions existent : la répartition de la mutuelle à 50/50 et la contribution CPPNI. Aucun régime de prévoyance de branche n'est prévu pour les non-cadres.

Quelles sont les cotisations patronales dans la convention collective Blanchisserie ?

Les cotisations patronales de la convention collective Blanchisserie combinent l'assurance maladie, la vieillesse, les allocations familiales, les accidents du travail et plusieurs contributions annexes. Le tableau ci-dessus détaille chaque taux applicable en 2026.

assurance maladie : 13 % sur la totalité du salaire brut, taux plein de droit commun ; les anciens taux réduits maladie et allocations familiales sont désormais intégrés dans le mécanisme de la RGDU ;

assurance vieillesse : 8,55 % sur la part plafonnée, jusqu'au PMSS de 4 005 €, et 2,11 % sur la totalité du salaire ;

allocations familiales : 5,25 % sur la totalité du salaire, également concernée par la RGDU ;

accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) : taux variable selon le niveau de risque de l'entreprise, avec un taux net moyen national de 2,08 % ;

contributions annexes : FNAL à 0,10 % pour les entreprises de moins de 50 salariés ou 0,50 % à partir de 50 salariés, CSA à 0,30 % et versement mobilité selon la zone géographique de l'entreprise.

💡 Bon à savoir : la convention collective de la blanchisserie ne prévoit aucun taux dérogatoire pour les cotisations de Sécurité sociale, hormis la mutuelle et la CPPNI.

Quelles sont les cotisations salariales dans la convention collective Blanchisserie ?

Les cotisations salariales regroupent la CSG, la CRDS et la part salariale de l'assurance vieillesse. Elles sont prélevées directement sur le salaire brut du collaborateur.

CSG et CRDS : 9,70 % calculés sur 98,25 % du salaire brut, dans la limite de 4 PMSS, dont 6,80 % de CSG déductible et 2,90 % de CSG/CRDS non déductible ;

assurance vieillesse : 6,90 % sur la part plafonnée, jusqu'au PMSS, et 0,40 % sur la totalité du salaire.

La retraite complémentaire s'applique selon les taux de droit commun, répartis entre employeur et salarié sur deux tranches de rémunération.

Tranche Taux global Part employeur Part salarié Tranche 1 (≤ PMSS) 7,87 % 4,72 % 3,15 % Tranche 2 (1 à 8 PMSS) 21,59 % 12,95 % 8,64 % CEG tranche 1 2,15 % 1,29 % 0,86 % CEG tranche 2 2,70 % 1,62 % 1,08 %

La contribution d'équilibre général (CEG) finance l'équilibre du régime unifié AGIRC-ARRCO. Elle s'ajoute aux taux de cotisation de retraite complémentaire, sans régime spécifique pour la convention collective Blanchisserie.

Quelle est la répartition de la cotisation mutuelle ?

La cotisation mutuelle dans la convention collective Blanchisserie se répartit à parts égales entre l'employeur et le salarié, soit 50 % chacun. Le montant reste libre, à condition de respecter le panier de soins minimum de l'accord national interprofessionnel (ANI). Ces règles s'inscrivent dans le cadre général de la mutuelle d'entreprise.

Plusieurs organismes accompagnent traditionnellement les entreprises du secteur sur ce risque, comme AG2R, Apicil, Harmonie Mutuelle ou Malakoff Humanis, à titre indicatif et sans obligation de désignation.

Quel est le taux de prévoyance pour les cadres ?

La convention collective Blanchisserie ne prévoit aucun régime de prévoyance de branche pour les non-cadres. L'employeur reste libre d'en instaurer un volontairement. Pour les cadres, la prévoyance prévoit une cotisation minimale de 1,50 % de la tranche 1, intégralement à la charge de l'employeur conformément à l'ANI du 17 novembre 2017, et affectée en priorité au risque décès.

👉 À noter : l'absence de prévoyance de branche pour les non-cadres ne dispense pas du maintien de salaire légal et conventionnel en cas d'arrêt maladie.

Quelles sont les cotisations de formation professionnelle et d'apprentissage ?

Les entreprises de la convention collective Blanchisserie versent une contribution à la formation professionnelle de 0,55 % de la masse salariale pour les entreprises de moins de 11 salariés, ou 1 % à partir de 11 salariés. S'y ajoute la taxe d'apprentissage, composée d'une part principale de 0,59 % et d'un solde de 0,09 %. Une contribution CPPNI de 0,15 % de la masse salariale hors apprentis complète ce volet, intégralement à la charge de l'employeur.

La taxe d'apprentissage et la contribution à la formation professionnelle répondent à des règles générales qui s'appliquent indépendamment de la convention collective.

La réduction générale des cotisations patronales, aussi appelée réduction générale dégressive unique (RGDU), allège les cotisations patronales pour les rémunérations jusqu'à 3 fois le SMIC, soit 1 823,03 € au 1er janvier 2026 puis 1 867,02 € après la revalorisation du 1er juin 2026.

Le coefficient maximal atteint 0,3981 pour les entreprises de moins de 50 salariés et 0,4021 pour celles de 50 salariés et plus. Cette réduction s'impute sur les cotisations maladie, vieillesse, allocations familiales, FNAL, CSA et AT/MP, dans la limite du taux net moyen.

⚠️ Attention : au-delà d'un seuil minimal d'exonération de 2 %, la réduction ne s'applique plus.

Le bulletin de paie simplifié, obligatoire depuis 2018, regroupe les cotisations en 5 rubriques : santé, accidents du travail, retraite, famille et chômage. Les cotisations spécifiques à la convention collective Blanchisserie, comme la mutuelle ou la prévoyance cadres, apparaissent dans les rubriques correspondantes.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-04.