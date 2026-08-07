À retenir :

La durée du congé maternité suit le Code du travail (16, 26, 34 ou 46 semaines selon la situation familiale) : la CCN Blanchisserie ne prévoit aucune durée dérogatoire .

Le maintien de salaire conventionnel pendant la maternité est réservé aux cadres justifiant d'au moins 1 an d'ancienneté (Annexe III).

Les ouvrières, employées et ETAM perçoivent uniquement les IJSS de la Sécurité sociale , sauf accord d'entreprise plus favorable.

Les salariées enceintes bénéficient d'un aménagement possible du temps de travail et peuvent quitter le poste 5 minutes avant l'horaire collectif de fin de service.

Le licenciement est interdit pendant la grossesse, le congé maternité et les 10 semaines suivantes (protection légale, sans disposition CCN complémentaire).

Nombre d’entreprises concernées Champ d’application Environ 12 000 entreprises Blanchisserie industrielle, laverie, location de linge, pressing, nettoyage à sec, teinturerie

Quelle est la durée du congé maternité selon la situation familiale ?

La durée du congé maternité dans la convention collective Blanchisserie suit exclusivement les règles du Code du travail (articles L1225-17 à L1225-23) : la CCN ne prévoit pas de durée dérogatoire. Le congé se compose d'un congé prénatal et d'un congé postnatal, dont la répartition varie selon le nombre d'enfants attendus ou déjà à charge.

Pour un premier ou un deuxième enfant, le congé maternité est de 16 semaines : 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement et 10 semaines après. À partir du troisième enfant, la durée passe à 26 semaines. En cas de grossesse gémellaire, le congé est porté à 34 semaines, et à 46 semaines pour des triplés ou plus.

Situation Prénatal Postnatal Total 1er ou 2e enfant 6 semaines 10 semaines 16 semaines 3e enfant ou plus 8 semaines 18 semaines 26 semaines Jumeaux 12 semaines 22 semaines 34 semaines Triplés ou plus 24 semaines 22 semaines 46 semaines

L'indemnisation pendant le congé maternité varie considérablement selon la catégorie professionnelle dans la convention collective Blanchisserie. Il faut distinguer les indemnités journalières de la Sécurité sociale (IJSS) — versées à toutes les salariées éligibles — du maintien de salaire conventionnel, réservé à certaines catégories.

Ouvrières et employées

La CCN Blanchisserie ne prévoit aucun complément de salaire conventionnel pendant le congé maternité pour les ouvrières et employées. Ces salariées perçoivent uniquement les IJSS versées par la CPAM.

Au 1er janvier 2026, le PMSS s'élève à 4 005 € mensuels.

Le salaire journalier de référence est plafonné à 3 fois le PMSS divisé par 91,25 jours, soit 131,67 € bruts.

Après déduction forfaitaire de 21 % de prélèvements sociaux (CSG-CRDS), le montant maximum net de l' IJSS maternité est de 104,02 € par jour .

Un accord d'entreprise ou un usage établi peut, le cas échéant, améliorer cette indemnisation.

ETAM (techniciens et agents de maîtrise)

La situation des ETAM mérite une attention particulière. L'Annexe II de la CCN, mise à jour par l'avenant du 21 octobre 2024, traite de l'indemnisation complémentaire en cas de maladie, mais ne mentionne pas expressément la maternité.

En l'absence de référence explicite à la maternité dans l'Annexe II, les ETAM ne bénéficient pas d'un maintien de salaire conventionnel garanti à ce titre.

Seul un accord d'entreprise ou un usage établi peut accorder un complément de salaire aux ETAM en congé maternité.

Cette situation contraste avec celle des cadres, couverts par une annexe spécifique incluant la maternité.

Cadres : maintien partiel selon l'Annexe III

Les cadres bénéficient de dispositions plus favorables grâce à l'Annexe III (avenant du 21 octobre 2024, étendu par arrêté du 15 mai 2025). Pour les cadres justifiant d'au moins 1 an d'ancienneté, l'employeur verse la différence entre le salaire effectif et les indemnités perçues, pendant une durée limitée :

1 à 5 ans d'ancienneté : maintien pendant 2 mois .

5 ans ou plus : maintien pendant 3 mois .

La différence est calculée entre le salaire effectif et les indemnités journalières perçues (IJSS de la Sécurité sociale et, le cas échéant, les prestations de prévoyance financées par l'employeur).

Au-delà de cette période, la salariée cadre perçoit uniquement les IJSS.

⚠️ Attention: L'Annexe II (ETAM) couvre l'indemnisation en cas de maladie mais ne mentionne pas expressément le congé maternité. Les ETAM ne bénéficient donc pas d'un maintien de salaire conventionnel garanti pour la maternité, contrairement aux cadres. Seul un accord d'entreprise ou un usage établi peut accorder un complément.

Catégorie Ancienneté requise Maintien conventionnel Durée du maintien Source CCN Ouvrières / Employées — Aucun (IJSS uniquement) — Pas de disposition conventionnelle ETAM — Aucun maintien exprès pour la maternité — Annexe II (maladie uniquement) Cadres 1 an minimum Différence salaire – indemnités perçues 2 mois (< 5 ans) / 3 mois (≥ 5 ans) Annexe III, avenant du 21/10/2024

La convention collective Blanchisserie prévoit-elle un aménagement pour les femmes enceintes ?

La CCN Blanchisserie prévoit une disposition spécifique : les salariées en état de grossesse peuvent quitter le travail 5 minutes avant l'horaire collectif de fin de poste afin d'éviter les bousculades. Cette mesure, bien que modeste, constitue un droit conventionnel propre à la branche.

Par ailleurs, l'accord du 19 février 2024 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (étendu par arrêté du 7 novembre 2025) prévoit que les salariées enceintes peuvent demander un aménagement de leur temps de travail. L'employeur doit examiner cette demande en recherchant les meilleures solutions adaptées.

En dehors de ces dispositions, ce sont les règles du Code du travail qui s'appliquent, notamment le droit de s'absenter pour les examens médicaux prénataux et postnataux obligatoires sans perte de rémunération (article L1225-16).

Bon à savoir Les absences liées aux examens médicaux prénataux et postnataux obligatoires ne doivent entraîner aucune diminution de la rémunération. Elles sont assimilées à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés et de l'ancienneté (article L1225-16 du Code du travail).

Quelle protection contre le licenciement pendant la maternité ?

Le Code du travail (article L1225-4) interdit à l'employeur de licencier une salariée pendant sa grossesse, son congé maternité et les dix semaines qui suivent. Cette protection est absolue pendant le congé maternité : aucun licenciement ne peut être notifié ni prendre effet pendant cette période.

La convention collective Blanchisserie ne prévoit pas de protection complémentaire au-delà de ce cadre légal.

Quels sont les effets du congé maternité sur les congés payés et l'ancienneté ?

Le congé maternité est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés (article L3141-5 du Code du travail). L'accord du 19 février 2024 de la CCN Blanchisserie précise que les absences pour maternité ou adoption n'ont aucune incidence sur les évolutions professionnelles et salariales.

Combien de jours de congé pour la naissance d'un enfant prévoit la convention collective Blanchisserie ?

La convention collective Blanchisserie accorde 3 jours de congé pour la naissance ou l'adoption d'un enfant (article 9.3 de la CCN, accord du 21 juin 2022), conformément aux dispositions légales (article L3142-4 du Code du travail, dans le cadre des congés pour événements familiaux prévus aux articles L3142-1 à L3142-5). Ce congé est distinct du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, qui s'élève à 25 jours calendaires.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-07.