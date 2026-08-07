À retenir :

La convention collective Blanchisserie (IDCC 2002) renvoie intégralement au régime Agirc-Arrco de droit commun, sans taux conventionnel supérieur.

L' article 8.3 « Retraite » (accord du 21 juin 2022, étendu au 10 novembre 2023) remplace l'ancien article de 1997, désormais abrogé.

En 2026, le PMSS s'établit à 4 005 € par mois, base de calcul des cotisations Agirc-Arrco, CEG et CET.

Les cotisations se répartissent selon la clé 40 % salarié / 60 % employeur , avec un taux d'appel de 127 %.

Le coefficient de solidarité (bonus-malus) a été définitivement supprimé depuis avril 2024.

Quelles entreprises sont concernées par la convention collective Blanchisserie ?

Donnée Détail Nombre d’entreprises Environ 3 200 entreprises (3 999 établissements) Champ d’application Blanchisserie industrielle, laverie, location de linge, pressing, nettoyage à sec, teinturerie

Qu'est-ce que la retraite complémentaire Agirc-Arrco ?

La retraite complémentaire Agirc-Arrco est le deuxième pilier du système de retraite français, obligatoire pour tous les salariés du privé. Elle s'ajoute à la retraite de base versée par la Sécurité sociale (CNAV) et fonctionne selon un mécanisme par points. Depuis le 1er janvier 2019, les régimes Agirc (cadres) et Arrco (non-cadres) ont fusionné en un régime unique.

Tous les salariés relevant de la convention collective Blanchisserie sont obligatoirement affiliés à ce régime. Chaque mois, les cotisations prélevées sur le salaire brut sont converties en points de retraite. Au départ, le nombre total de points est multiplié par la valeur de service du point pour déterminer la pension complémentaire.

Bon à savoir Depuis la fusion Agirc-Arrco au 1er janvier 2019, cadres et non-cadres cotisent au même régime de retraite complémentaire. La distinction historique entre les deux régimes n'existe plus.



Que prévoit l'article 8.3 de la convention collective Blanchisserie sur la retraite complémentaire ?

L'article 8.3 « Retraite » de la convention collective Blanchisserie, actualisé par l'accord du 21 juin 2022 et étendu par arrêté du 10 novembre 2023, renvoie intégralement au régime Agirc-Arrco de droit commun. Il ne fixe aucun taux conventionnel supplémentaire ni ne désigne de caisse de retraite spécifique. L'ancien article 8.3 « Retraite complémentaire » du texte de 1997 est désormais abrogé.

Les entreprises du secteur appliquent donc strictement les dispositions de droit commun du régime Agirc-Arrco. Aucun taux conventionnel supérieur n'est fixé par la branche. Les employeurs restent libres de choisir leur caisse de retraite complémentaire parmi les groupes de protection sociale agréés Agirc-Arrco.

⚠️ Attention: L'absence de dispositions conventionnelles spécifiques implique que les employeurs du secteur de la blanchisserie appliquent strictement les taux et règles fixés par l'accord national interprofessionnel (ANI) Agirc-Arrco, sans majoration ni adaptation sectorielle.

Quels sont les taux de cotisation retraite complémentaire en 2026 ?

Les taux de cotisation retraite complémentaire en 2026 se calculent sur deux tranches de rémunération définies par rapport au PMSS, fixé à 4 005 € par mois (PASS : 48 060 €). La répartition respecte la clé de 40 % à la charge du salarié et 60 % à la charge de l'employeur. Le taux d'appel s'élève à 127 % du taux contractuel, seul ce dernier générant des droits à retraite.

Cotisation Tranche Taux global (appel) Part salarié Part employeur Retraite complémentaire T1 (0 à 4 005 €) 7,87 % 3,15 % 4,72 % Retraite complémentaire T2 (4 005 à 32 040 €) 21,59 % 8,64 % 12,95 % CEG T1 2,15 % 0,86 % 1,29 % CEG T2 2,70 % 1,08 % 1,62 % CET Salaire > 1 PMSS 0,35 % 0,14 % 0,21 %

Ces cotisations apparaissent sur le bulletin de paie avec les autres prélèvements sociaux applicables au salarié.

Que sont la CEG et la CET ?

La Contribution d'Équilibre Général (CEG) et la Contribution d'Équilibre Technique (CET) complètent les cotisations Agirc-Arrco classiques. La CEG, créée lors de la fusion de 2019, finance les départs en retraite avant 67 ans et assure l'équilibre financier global du régime.

La CEG s'applique sur les deux tranches de rémunération (T1 et T2), à des taux respectifs de 2,15 % et 2,70 %.

Elle est répartie selon la même clé que les cotisations classiques : environ 40 % à la charge du salarié, 60 % à la charge de l'employeur.

Exemple concret : pour un salarié du secteur de la blanchisserie rémunéré 2 500 € brut/mois, la CEG s'élève à 53,75 € (2 500 × 2,15 %), dont 21,50 € à sa charge et 32,25 € à la charge de l'employeur.

La CET, elle, ne concerne que les salariés dont la rémunération dépasse 1 PMSS, soit 4 005 €/mois en 2026. Elle compense les charges liées aux droits acquis sous l'ancien régime Agirc, avant la fusion de 2019.

Son taux est fixé à 0,35 %, réparti entre 0,14 % pour le salarié et 0,21 % pour l'employeur.

Elle ne génère aucun droit à retraite supplémentaire : c'est une cotisation de solidarité entre régimes.

Exemple concret : un cadre technique d'une blanchisserie industrielle rémunéré 4 500 € brut/mois cotise à la CET sur l'ensemble de son salaire, puisqu'il dépasse le seuil de 4 005 €.

Chaque année, les cotisations au taux contractuel (6,20 % sur la tranche 1, 17,00 % sur la tranche 2) sont converties en points de retraite selon la formule suivante :Nombre de points = Assiette × Taux contractuel ÷ Prix d'achat du pointAu moment du départ, la pension complémentaire se calcule ainsi :Pension annuelle brute = Nombre total de points × Valeur de service du point

Seul le taux contractuel génère des droits à retraite ; le taux d'appel (127 %) sert uniquement au financement du régime, sans impact sur les points acquis.

Exemple concret : un salarié de la blanchisserie dont l'assiette T1 annuelle est de 24 000 € acquiert des points sur la base de 24 000 × 6,20 % = 1 488 €, divisés par le prix d'achat du point en vigueur.

Les périodes de maladie, maternité, invalidité ou chômage indemnisé peuvent donner lieu à l'attribution de points gratuits, ce qui limite l'impact de ces interruptions sur le montant final de la pension complémentaire.

Le montant obtenu s'ajoute à la pension de base versée par la CNAV pour constituer la retraite globale du salarié.

Le coefficient de solidarité (bonus-malus) existe-t-il encore ?

Le coefficient de solidarité (bonus-malus) Agirc-Arrco n'existe plus depuis 2024. Ce dispositif, instauré par l'accord de 2015, prévoyait une minoration temporaire de 10 % pendant trois ans pour les salariés partant à la retraite dès l'atteinte du taux plein, sans décaler leur départ.

La suppression est intervenue en deux temps :

Pour les pensions prenant effet à compter du 1er décembre 2023 : suppression immédiate du coefficient de solidarité.

Pour les retraités dont la pension avait pris effet avant cette date et qui étaient encore soumis à la minoration : suppression au 1er avril 2024.

Depuis ces dates, les salariés du secteur de la blanchisserie perçoivent leur pension complémentaire à taux plein dès qu'ils remplissent les conditions légales, sans aucune pénalité.

Quelles sont les obligations pratiques de l'employeur en matière de retraite complémentaire ?

Affiliation obligatoire : tout employeur doit affilier son entreprise auprès d'une caisse Agirc-Arrco dès l'embauche du premier salarié. La convention collective ne désigne pas de caisse spécifique.

Déclaration et paiement : les cotisations sont déclarées via la DSN chaque mois.

Respect de la répartition 40/60 : l'employeur ne peut pas reporter une part supérieure sur le salarié.

Bulletin de paie : les cotisations Agirc-Arrco, CEG et CET doivent apparaître distinctement. La complémentaire tranche 1 figure notamment parmi les lignes dédiées à la retraite complémentaire.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-07.