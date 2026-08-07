À retenir :

La période d'essai dans la convention collective Blanchisserie (IDCC 2002) varie de 2 mois pour les ouvriers à 4 mois pour les cadres , renouvellement compris jusqu'à 8 mois.

L' article 5.1.2 encadre ces durées depuis l'avenant correctif du 5 décembre 2022, étendu par arrêté du 10 novembre 2023.

Le renouvellement n'est jamais automatique : il doit être proposé avant la fin de la période initiale et accepté expressément par le salarié.

Les ouvriers ne bénéficient d'aucune possibilité de renouvellement, leur période d'essai reste fixée à 2 mois.

En cas de rupture pendant l'essai, la rémunération diffère selon qui en prend l'initiative : toute journée commencée est due par l'employeur, seul le temps travaillé l'est par le salarié.

Quelle est la durée de la période d'essai selon la catégorie professionnelle ?

La durée de la période d'essai dépend de la catégorie professionnelle du salarié, comme le fixe l'article 5.1.2 de la convention collective de la blanchisserie.

Le tableau ci-dessous récapitule les durées initiales et les possibilités de renouvellement pour chaque catégorie :

Catégorie Durée initiale Renouvellement Durée totale maximale Ouvriers 2 mois Non prévu 2 mois Employés 2 mois 1 fois (2 mois) 4 mois Techniciens et agents de maîtrise 3 mois 1 fois (3 mois) 6 mois Cadres 4 mois 1 fois (4 mois) 8 mois

💡 Bon à savoir : pour les ouvriers, la convention collective ne prévoit aucune possibilité de renouvellement. La durée maximale reste donc strictement limitée à 2 mois.

Qu'est-ce que la période d'essai dans la convention collective Blanchisserie ?

La période d'essai est la phase initiale du contrat de travail durant laquelle l'employeur et le salarié peuvent rompre librement la relation de travail, sans justifier de motif ni verser d'indemnité. Elle n'est pas obligatoire : sa mise en place suppose qu'elle soit expressément prévue dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement.

La convention collective nationale de la blanchisserie (IDCC 2002) encadre sa durée via l'article 5.1.2, issu de l'avenant correctif du 5 décembre 2022 à l'accord du 21 juin 2022, étendu par arrêté du 10 novembre 2023.

Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des entreprises de la branche et distinguent quatre catégories : ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, cadres.

La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié et à ce dernier de vérifier que le poste correspond à ses attentes.

Quelle différence entre la période d'essai légale et celle de la convention collective Blanchisserie ?

La période d'essai de la convention collective blanchisserie reprend exactement les plafonds fixés par le Code du travail, sans les dépasser ni les réduire. L'article L. 1221-19 du Code du travail fixe en effet les mêmes durées maximales pour les CDI.

Catégorie CCN Blanchisserie Code du travail Écart Ouvriers 2 mois 2 mois Aucun Employés 2 mois 2 mois Aucun Techniciens et agents de maîtrise 3 mois 3 mois Aucun Cadres 4 mois 4 mois Aucun

La durée de la période d'essai dépend notamment du type de contrat, du statut du salarié et des possibilités de renouvellement prévues par les textes applicables.

Quelles sont les conditions de renouvellement de la période d'essai ?

Le renouvellement de la période d'essai est encadré par plusieurs conditions cumulatives, fixées à l'article 5.1.2. Ces conditions protègent le salarié contre un renouvellement imposé ou tacite :

mention dans le contrat : la possibilité de renouvellement doit être indiquée dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement dès l'embauche ;

caractère non automatique : le renouvellement n'intervient jamais automatiquement ;

proposition avant la fin : l'employeur doit proposer le renouvellement avant l'expiration de la période initiale ;

accord exprès du salarié : le salarié doit accepter de manière expresse, un silence ne valant pas acceptation.

Un renouvellement qui ne respecte pas ces conditions est nul. Le contrat est alors réputé définitif à l'issue de la période initiale.

⚠️ Attention : le renouvellement n'est pas prévu pour les ouvriers. Une clause de renouvellement insérée dans le contrat d'un ouvrier reste inopposable, selon la jurisprudence de la Cour de cassation.

Que se passe-t-il en cas de rupture de la période d'essai ?

Chacune des parties peut rompre le contrat librement pendant la période d'essai, sans avoir à justifier d'un motif. La convention collective Blanchisserie prévoit toutefois une règle spécifique de rémunération selon qui prend l'initiative de la rupture :

rupture à l'initiative de l'employeur : toute journée commencée est due intégralement au salarié ;

rupture à l'initiative du salarié : seul le temps de travail effectif est rémunéré.

En l'absence de disposition conventionnelle spécifique sur le délai de prévenance, les articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du Code du travail s'appliquent de plein droit.

Ancienneté du salarié Délai si rupture par l’employeur Délai si rupture par le salarié Moins de 8 jours 24 heures 24 heures Entre 8 jours et 1 mois 48 heures 48 heures Entre 1 et 3 mois 2 semaines 48 heures Plus de 3 mois 1 mois 48 heures

👉 À noter : le non-respect du délai de prévenance n'annule pas la rupture, mais ouvre droit à une indemnité compensatrice égale au salaire correspondant à la durée du préavis non effectué.

Quel est l'impact des absences sur la période d'essai ?

Les absences du salarié prolongent la durée de la période d'essai. Les jours non travaillés pour maladie, congé sans solde, fermeture de l'entreprise ou toute autre absence non assimilée à du travail effectif suspendent le décompte, qui reprend à la date de retour du salarié.

À l'inverse, les jours fériés chômés, les congés payés et les repos compensateurs n'interrompent pas le cours de la période d'essai.

Quelles sont les règles pour les CDD et les contrats d'alternance ?

Pour les contrats à durée déterminée, la période d'essai suit les règles fixées par le Code du travail, la convention collective de la blanchisserie ne prévoyant aucune disposition dérogatoire.

CDD de 6 mois ou moins : 1 jour par semaine de durée du contrat, dans la limite de 2 semaines ;

CDD de plus de 6 mois : 1 mois maximum.

Pour les contrats d'alternance, l'article 5.1.2 renvoie également aux dispositions du Code du travail. Cette période d'essai est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté du salarié dès le premier jour d'exécution du contrat.

Quelles sont les obligations de l'employeur pendant la période d'essai ?

L'employeur doit respecter plusieurs obligations tout au long de la période d'essai pour sécuriser la relation de travail :

formalisation : la période d'essai doit être mentionnée dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement ;

information sur le renouvellement : l'employeur doit informer le salarié de sa volonté de renouveler et recueillir son accord exprès avant la fin de l'essai initial ;

respect du délai de prévenance : en cas de rupture, le délai applicable doit être respecté, sous peine d'indemnité compensatrice ;

non-discrimination : la rupture ne peut jamais reposer sur un motif discriminatoire (origine, sexe, grossesse, handicap, activité syndicale, etc.).

Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-04.