À retenir :

La convention collective blanchisserie (IDCC 2002) ne prévoit pas de régime de prévoyance de branche obligatoire.

Seuls les salariés cadres bénéficient d'une couverture minimale légale, entièrement financée par l'employeur.

Pour les non-cadres , la mise en place d'un contrat de prévoyance reste une démarche volontaire de l'employeur.

La portabilité des garanties de prévoyance est gratuite pendant 12 mois maximum après la rupture du contrat de travail.

Le maintien de salaire prévu par l'article 9.4 de la convention peut être complété par un contrat de prévoyance.

Quelles sont les données clés de la convention collective blanchisserie ?

La convention collective blanchisserie couvre un large périmètre d'activités, du pressing à la teinturerie. Voici les repères essentiels à connaître avant d'aborder la prévoyance :

Donnée Détail IDCC 2002 Brochure 3074 Nombre d’entreprises concernées Environ 12 000 Champ d’application Blanchisserie industrielle, laverie, location de linge, pressing, nettoyage à sec, teinturerie Régime de prévoyance de branche Aucun Cotisation minimale cadres 1,50 % de la tranche 1

La convention collective blanchisserie ne comporte pas d'accord de prévoyance collective, contrairement à de nombreuses autres branches.

La convention collective blanchisserie prévoit-elle un régime de prévoyance de branche ?

Non, la convention collective blanchisserie ne prévoit pas de régime de prévoyance complémentaire obligatoire au niveau de la branche. Actualisée par l'accord du 21 juin 2022, la convention (IDCC 2002, brochure 3074) laisse ce sujet aux obligations légales et interprofessionnelles.

Contrairement à de nombreuses conventions collectives qui organisent un socle de garanties décès, incapacité et invalidité, ce secteur ne bénéficie d'aucun accord spécifique en la matière.

💡 Bon à savoir : l'absence de régime conventionnel ne dispense pas l'employeur des obligations légales qui s'appliquent aux salariés cadres et à la portabilité des droits.

Quelles obligations de prévoyance s'appliquent aux salariés cadres ?

Les salariés cadres de la convention collective blanchisserie bénéficient d'une cotisation minimale de 1,50 % de la tranche 1, financée à 100 % par l'employeur. Cette obligation découle de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui a pris le relais des dispositions de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

Cette cotisation doit être affectée en priorité à la garantie décès. Dans la convention collective blanchisserie, les cadres correspondent aux niveaux VII, VIII et IX de la grille de classification.

👉 À noter : l'accord du 20 octobre 2025 relatif aux classifications professionnelles, applicable depuis le 1er mars 2026, confirme que ce système de classification reste inchangé depuis 2010.

Élément Détail Base légale ANI du 17 novembre 2017 Cotisation minimale 1,50 % de la tranche 1 Prise en charge 100 % employeur Affectation prioritaire Garantie décès Salariés concernés Cadres (niveaux VII à IX) Organisme assureur Libre choix

Quelle est la situation des salariés non-cadres ?

Les salariés non-cadres ne bénéficient d'aucune obligation conventionnelle de prévoyance dans ce secteur. La mise en place d'un contrat pour cette catégorie relève d'une démarche volontaire de l'employeur, par accord collectif, référendum ou décision unilatérale (DUE).

👉 À noter : de nombreux employeurs du secteur choisissent malgré tout un contrat de prévoyance collectif pour renforcer l'attractivité de leurs postes et compléter le maintien de salaire prévu par la convention.

Quelles garanties couvre un contrat de prévoyance ?

Un contrat de prévoyance couvre trois risques principaux : le décès, l'incapacité de travail et l'invalidité. Chaque garantie répond à une situation différente et se combine avec les dispositifs légaux existants.

Le fonctionnement général d'une prévoyance d'entreprise dépend notamment des garanties souscrites et de la catégorie de salariés couverte.

Que couvre la garantie décès ?

La garantie décès verse un capital aux bénéficiaires désignés par le salarié, généralement compris entre 100 % et 300 % du salaire annuel. Pour un salarié dont le salaire annuel brut atteint 24 000 euros, un capital à 200 % représente 48 000 euros versés à ses proches.

Cette garantie peut se compléter de dispositifs additionnels :

capital décès : versé en une fois aux bénéficiaires choisis librement par le salarié ;

rente éducation : versée aux enfants à charge jusqu'à un âge défini par le contrat, souvent 18 ou 25 ans en cas de poursuite d'études ;

rente de conjoint : parfois prévue en complément, selon les garanties souscrites par l'employeur.

Le montant exact et les bénéficiaires dépendent entièrement du contrat souscrit par l'entreprise, la convention collective de la blanchisserie ne fixant aucun plancher pour cette garantie.

Les indemnités journalières complémentaires prennent le relais des indemnités journalières de la Sécurité sociale (IJSS) et du maintien de salaire conventionnel une fois ce dernier épuisé. Un salarié en arrêt de longue durée, par exemple à la suite d'un accident de travail dans un atelier de pressing, continue ainsi de percevoir un revenu au-delà de la période de maintien de salaire.

Ce relais évite une rupture brutale de revenus pour les arrêts qui se prolongent. Le niveau de l'indemnisation et sa durée varient selon les garanties choisies par l'employeur.

Que couvre la rente d'invalidité ?

La rente d'invalidité complète les revenus d'un salarié reconnu invalide par la Sécurité sociale, selon sa catégorie. Trois niveaux existent :

catégorie 1 : capacité de travail réduite d'au moins deux tiers, avec une rente partielle ;

catégorie 2 : incapacité totale d'exercer une activité professionnelle ;

catégorie 3 : nécessité du recours à une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne.

Le montant de la rente dépend du contrat souscrit par l'entreprise et vient compléter la pension d'invalidité versée par la Sécurité sociale.

La portabilité permet à un ancien salarié de conserver gratuitement ses garanties de prévoyance pendant 12 mois maximum après la rupture de son contrat de travail.

Ce dispositif, prévu par l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, s'applique aux salariés qui bénéficient de l'assurance chômage, sauf en cas de faute lourde.L'employeur doit informer le salarié de ce droit dans le certificat de travail.

Quel est le lien entre prévoyance, mutuelle et arrêt maladie ?

En cas d'arrêt maladie, l'indemnisation d'un salarié s'organise en trois niveaux :

indemnités journalières de la Sécurité sociale (IJSS) : environ 50 % du salaire, versées à partir du 4e jour d'arrêt ;

maintien de salaire conventionnel : complément prévu par l'article 9.4 de la convention collective blanchisserie ;

prévoyance : prend le relais lorsque le maintien de salaire conventionnel prend fin.

La mutuelle d'entreprise, elle, couvre les frais médicaux courants comme les consultations ou l'hospitalisation. Elle ne remplace pas la prévoyance.

Quelles sont les obligations de l'employeur en matière de prévoyance ?

L'employeur doit souscrire un contrat de prévoyance pour ses salariés cadres, à hauteur de 1,50 % de la tranche 1 pris en charge à 100 %. Plusieurs obligations complètent cette souscription :

souscrire un contrat cadres respectant le taux minimal de 1,50 % de la tranche 1, entièrement à sa charge ;

informer les salariés de leur droit à la portabilité lors de la rupture du contrat de travail ;

remettre une notice d'information à chaque salarié couvert par un contrat de prévoyance ;

déclarer et verser les cotisations à l'organisme assureur dans les délais.

⚠️ Attention : le choix de l'organisme assureur reste libre, la convention collective blanchisserie n'en recommande aucun.Les modalités de financement et de déclaration peuvent être rapprochées des règles applicables aux cotisations de la convention collective de la blanchisserie.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-04.