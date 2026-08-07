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Convention collective Blanchisserie, teinturerie et nettoyage (IDCC 2002) – Prévoyance
Quelles sont les obligations de prévoyance dans la convention collective blanchisserie ?
La CCN de la blanchisserie (IDCC 2002) ne prévoit pas de régime de prévoyance complémentaire au niveau de la branche. Toutefois, des obligations légales et interprofessionnelles s'imposent, notamment pour les cadres.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 12 000 entreprises
Champ d'application
Blanchisserie industrielle, Laverie, Location de linge, Pressing, Nettoyage à sec, Teinturerie
À retenir :
La convention collective blanchisserie (IDCC 2002) ne prévoit pas de régime de prévoyance de branche obligatoire.
Seuls les salariés cadres bénéficient d'une couverture minimale légale, entièrement financée par l'employeur.
Pour les non-cadres, la mise en place d'un contrat de prévoyance reste une démarche volontaire de l'employeur.
La portabilité des garanties de prévoyance est gratuite pendant 12 mois maximum après la rupture du contrat de travail.
Le maintien de salaire prévu par l'article 9.4 de la convention peut être complété par un contrat de prévoyance.
Quelles sont les données clés de la convention collective blanchisserie ?
La convention collective blanchisserie couvre un large périmètre d'activités, du pressing à la teinturerie. Voici les repères essentiels à connaître avant d'aborder la prévoyance :
|Donnée
|Détail
|IDCC
|2002
|Brochure
|3074
|Nombre d’entreprises concernées
|Environ 12 000
|Champ d’application
|Blanchisserie industrielle, laverie, location de linge, pressing, nettoyage à sec, teinturerie
|Régime de prévoyance de branche
|Aucun
|Cotisation minimale cadres
|1,50 % de la tranche 1
La convention collective blanchisserie ne comporte pas d'accord de prévoyance collective, contrairement à de nombreuses autres branches.
La convention collective blanchisserie prévoit-elle un régime de prévoyance de branche ?
Non, la convention collective blanchisserie ne prévoit pas de régime de prévoyance complémentaire obligatoire au niveau de la branche. Actualisée par l'accord du 21 juin 2022, la convention (IDCC 2002, brochure 3074) laisse ce sujet aux obligations légales et interprofessionnelles.
Contrairement à de nombreuses conventions collectives qui organisent un socle de garanties décès, incapacité et invalidité, ce secteur ne bénéficie d'aucun accord spécifique en la matière.
💡 Bon à savoir : l'absence de régime conventionnel ne dispense pas l'employeur des obligations légales qui s'appliquent aux salariés cadres et à la portabilité des droits.
Quelles obligations de prévoyance s'appliquent aux salariés cadres ?
Les salariés cadres de la convention collective blanchisserie bénéficient d'une cotisation minimale de 1,50 % de la tranche 1, financée à 100 % par l'employeur. Cette obligation découle de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui a pris le relais des dispositions de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Cette cotisation doit être affectée en priorité à la garantie décès. Dans la convention collective blanchisserie, les cadres correspondent aux niveaux VII, VIII et IX de la grille de classification.
👉 À noter : l'accord du 20 octobre 2025 relatif aux classifications professionnelles, applicable depuis le 1er mars 2026, confirme que ce système de classification reste inchangé depuis 2010.
|Élément
|Détail
|Base légale
|ANI du 17 novembre 2017
|Cotisation minimale
|1,50 % de la tranche 1
|Prise en charge
|100 % employeur
|Affectation prioritaire
|Garantie décès
|Salariés concernés
|Cadres (niveaux VII à IX)
|Organisme assureur
|Libre choix
Quelle est la situation des salariés non-cadres ?
Les salariés non-cadres ne bénéficient d'aucune obligation conventionnelle de prévoyance dans ce secteur. La mise en place d'un contrat pour cette catégorie relève d'une démarche volontaire de l'employeur, par accord collectif, référendum ou décision unilatérale (DUE).
👉 À noter : de nombreux employeurs du secteur choisissent malgré tout un contrat de prévoyance collectif pour renforcer l'attractivité de leurs postes et compléter le maintien de salaire prévu par la convention.
Quelles garanties couvre un contrat de prévoyance ?
Un contrat de prévoyance couvre trois risques principaux : le décès, l'incapacité de travail et l'invalidité. Chaque garantie répond à une situation différente et se combine avec les dispositifs légaux existants.
Le fonctionnement général d'une prévoyance d'entreprise dépend notamment des garanties souscrites et de la catégorie de salariés couverte.
Que couvre la garantie décès ?
La garantie décès verse un capital aux bénéficiaires désignés par le salarié, généralement compris entre 100 % et 300 % du salaire annuel. Pour un salarié dont le salaire annuel brut atteint 24 000 euros, un capital à 200 % représente 48 000 euros versés à ses proches.
Cette garantie peut se compléter de dispositifs additionnels :
capital décès : versé en une fois aux bénéficiaires choisis librement par le salarié ;
rente éducation : versée aux enfants à charge jusqu'à un âge défini par le contrat, souvent 18 ou 25 ans en cas de poursuite d'études ;
rente de conjoint : parfois prévue en complément, selon les garanties souscrites par l'employeur.
Le montant exact et les bénéficiaires dépendent entièrement du contrat souscrit par l'entreprise, la convention collective de la blanchisserie ne fixant aucun plancher pour cette garantie.
Comment fonctionnent les indemnités journalières complémentaires ?
Les indemnités journalières complémentaires prennent le relais des indemnités journalières de la Sécurité sociale (IJSS) et du maintien de salaire conventionnel une fois ce dernier épuisé. Un salarié en arrêt de longue durée, par exemple à la suite d'un accident de travail dans un atelier de pressing, continue ainsi de percevoir un revenu au-delà de la période de maintien de salaire.
Ce relais évite une rupture brutale de revenus pour les arrêts qui se prolongent. Le niveau de l'indemnisation et sa durée varient selon les garanties choisies par l'employeur.
Que couvre la rente d'invalidité ?
La rente d'invalidité complète les revenus d'un salarié reconnu invalide par la Sécurité sociale, selon sa catégorie. Trois niveaux existent :
catégorie 1 : capacité de travail réduite d'au moins deux tiers, avec une rente partielle ;
catégorie 2 : incapacité totale d'exercer une activité professionnelle ;
catégorie 3 : nécessité du recours à une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne.
Le montant de la rente dépend du contrat souscrit par l'entreprise et vient compléter la pension d'invalidité versée par la Sécurité sociale.
Comment fonctionne la portabilité de la prévoyance après un départ ?
La portabilité permet à un ancien salarié de conserver gratuitement ses garanties de prévoyance pendant 12 mois maximum après la rupture de son contrat de travail.
Ce dispositif, prévu par l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, s'applique aux salariés qui bénéficient de l'assurance chômage, sauf en cas de faute lourde.L'employeur doit informer le salarié de ce droit dans le certificat de travail.
Quel est le lien entre prévoyance, mutuelle et arrêt maladie ?
En cas d'arrêt maladie, l'indemnisation d'un salarié s'organise en trois niveaux :
indemnités journalières de la Sécurité sociale (IJSS) : environ 50 % du salaire, versées à partir du 4e jour d'arrêt ;
maintien de salaire conventionnel : complément prévu par l'article 9.4 de la convention collective blanchisserie ;
prévoyance : prend le relais lorsque le maintien de salaire conventionnel prend fin.
La mutuelle d'entreprise, elle, couvre les frais médicaux courants comme les consultations ou l'hospitalisation. Elle ne remplace pas la prévoyance.
Quelles sont les obligations de l'employeur en matière de prévoyance ?
L'employeur doit souscrire un contrat de prévoyance pour ses salariés cadres, à hauteur de 1,50 % de la tranche 1 pris en charge à 100 %. Plusieurs obligations complètent cette souscription :
souscrire un contrat cadres respectant le taux minimal de 1,50 % de la tranche 1, entièrement à sa charge ;
informer les salariés de leur droit à la portabilité lors de la rupture du contrat de travail ;
remettre une notice d'information à chaque salarié couvert par un contrat de prévoyance ;
déclarer et verser les cotisations à l'organisme assureur dans les délais.
⚠️ Attention : le choix de l'organisme assureur reste libre, la convention collective blanchisserie n'en recommande aucun.Les modalités de financement et de déclaration peuvent être rapprochées des règles applicables aux cotisations de la convention collective de la blanchisserie.
Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-04.
Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie (IDCC 2002, brochure 3074) — Legifrance — consulté le 04/08/2026
Article 9.4 — Maladie et accident — Legifrance — consulté le 04/08/2026
ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres — Legifrance — consulté le 04/08/2026
Accord du 20 octobre 2025 relatif aux classifications professionnelles, étendu par arrêté du 6 février 2026 — Legifrance — consulté le 04/08/2026
Annexe III — Ingénieurs et cadres (avenant du 21 octobre 2024) — Legifrance — consulté le 04/08/2026
Article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale — Legifrance — consulté le 04/08/2026
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FAQ — Prévoyance dans la convention collective blanchisserie
L'employeur doit remettre à chaque salarié cadre une notice d'information décrivant les garanties, les modalités de mise en œuvre et les exclusions du contrat de prévoyance. Cette notice doit être actualisée à chaque modification des garanties.
Oui, si un contrat de prévoyance existe dans l'entreprise, tout salarié couvert, cadre ou non-cadre, peut bénéficier de la portabilité gratuite pendant 12 mois maximum après la rupture de son contrat.
La prévoyance couvre les risques lourds : décès, incapacité et invalidité. La mutuelle d'entreprise rembourse les frais de santé courants, comme les consultations ou l'hospitalisation, et ne remplace pas la prévoyance.
Non, la convention collective blanchisserie ne recommande ni n'impose aucun organisme assureur. L'employeur choisit librement son prestataire pour couvrir ses salariés cadres.
Un employeur qui ne souscrit pas le contrat de prévoyance cadres obligatoire s'expose à devoir indemniser lui-même le salarié concerné, comme si la garantie avait existé. Ce risque financier dépasse généralement le montant des cotisations dues.