Convention collective travail temporaire permanent (IDCC 1413)
Tout savoir sur la convention des salariés permanents du travail temporaire
La convention collective des salariés permanents des entreprises de travail temporaire (IDCC 1413, brochure 3212) encadre les conditions de travail, la rémunération et la protection sociale des collaborateurs permanents du secteur de l'intérim. Cette page présente les dispositions essentielles applicables aux employeurs et salariés concernés.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Entreprises de travail temporaire (agences d'intérim et sièges)
Champ d'application
Travail temporaire, Intérim, Personnel permanent
Tout savoir sur cette convention collective
Arrêt maladie
L'arrêt maladie d'un salarié permanent d'une entreprise de travail temporaire obéit à des règles spécifiques de maintien de salaire, de délai de carence et de conditions d'ancienneté prévues par l'article 13 de la CCN.
Calcul de salaire
Le calcul du salaire des salariés permanents repose sur la grille de classification, les minima conventionnels et les règles de majoration propres à la CCN 1413.
Coefficient
Depuis le 1er janvier 2026, la classification des salariés permanents des entreprises de travail temporaire repose sur 13 niveaux (A à M) issus de l'accord du 19 juillet 2024. Cette page détaille les niveaux, les critères classants, les salaires minima et les obligations de l'employeur.
Congés payés
Les salariés permanents des entreprises de travail temporaire bénéficient de droits à congés payés encadrés par l'accord national du 23 janvier 1986. Cette page détaille les règles d'acquisition, la période de référence, le calcul de l'indemnité de congés payés et les congés exceptionnels pour événements familiaux.
Cotisations
Les cotisations sociales des salariés permanents reposent sur le droit commun et sur des obligations spécifiques prévues par la CCN IDCC 1413. Répartition employeur-salarié, taux URSSAF, Agirc-Arrco, CSG-CRDS, prévoyance, mutuelle et formation professionnelle.
Durée du travail
La durée du travail des salariés permanents obéit à des règles prévues par l'accord du 23 janvier 1986 et l'accord du 11 avril 2000. Temps de travail légal, heures supplémentaires, forfait jours, travail de nuit et repos obligatoires.
Grille de salaire
La grille de salaire de la convention collective du travail temporaire permanent fixe les salaires minima conventionnels pour les 13 niveaux de classification (A à M). Issue de l'accord du 20 février 2026, étendu par arrêté du 4 mai 2026, elle s'applique à l'ensemble des entreprises de travail temporaire employant des salariés permanents.
Mutuelle
La complémentaire santé est obligatoire pour tous les salariés permanents des entreprises de travail temporaire. Un accord de branche signé le 9 janvier 2026 instaure un socle commun de garanties applicable au 1er janvier 2027.
Période d'essai
La période d'essai permet à l'employeur et au salarié permanent d'une entreprise de travail temporaire de vérifier que le poste convient aux deux parties. Sa durée varie selon la catégorie professionnelle.
Prévoyance
La prévoyance couvre les risques lourds — décès, incapacité de travail, invalidité — pour les salariés permanents des entreprises de travail temporaire. Découvrez les garanties obligatoires, la répartition des cotisations et les évolutions issues de l'accord du 9 janvier 2026.
RTT
La réduction du temps de travail (RTT) dans la convention collective des salariés permanents des entreprises de travail temporaire repose sur l'accord du 11 avril 2000. Ce dispositif prévoit des jours de repos compensateurs dont le nombre et les modalités varient selon le statut du salarié.
Accord d'entreprise
L'accord d'entreprise permet aux agences d'intérim d'adapter certaines règles du Code du travail et de la branche à leur organisation. Définition, hiérarchie des normes, thèmes négociables, procédure et dépôt.
Alternance et apprentissage
Contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation et Pro-A : conditions d'accès, rémunération, rôle de l'OPCO AKTO et obligations de tutorat dans la branche du travail temporaire.
Congés exceptionnels
Les salariés permanents des entreprises de travail temporaire bénéficient de congés pour événements familiaux encadrés par l'article 12 de l'accord national du 23 janvier 1986. Cette page détaille les durées conventionnelles, les compare au Code du travail et précise les conditions d'attribution applicables.
Indemnité de licenciement
L'accord national du 23 janvier 1986 prévoit une indemnité conventionnelle par tranches d'ancienneté. En pratique, l'indemnité légale, toujours plus favorable, s'applique systématiquement.
Préavis de démission
La durée du préavis de démission varie selon la catégorie professionnelle du salarié permanent. Cette page détaille les délais applicables, les obligations pendant le préavis et les cas particuliers prévus par la convention collective.
Préavis de licenciement
Le préavis de licenciement constitue un délai obligatoire entre la notification du licenciement et la fin effective du contrat de travail. Dans la convention collective des salariés permanents des entreprises de travail temporaire (IDCC 1413), sa durée varie selon la catégorie professionnelle et l'ancienneté du salarié.
Rupture conventionnelle
La rupture conventionnelle permet de mettre fin à un CDI d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. Contrairement au licenciement ou à la démission, ce mode de rupture ne prévoit aucun préavis obligatoire.
Accident du travail
L'accident du travail ouvre droit à une prise en charge spécifique pour les salariés permanents des entreprises de travail temporaire. Cette page détaille la définition légale, la procédure de déclaration, les IJSS, le maintien de salaire prévu par l'article 13 de l'accord national du 23 janvier 1986, la protection contre le licenciement et les règles en cas d'inaptitude.
Code NAF/APE
Le code NAF/APE identifie l'activité principale d'une entreprise de travail temporaire et conditionne la convention collective applicable à ses salariés permanents. Cette page détaille les codes concernés, leur rôle et leur lien avec l'IDCC 1413.
IDCC
L'IDCC 1413 identifie l'accord national professionnel applicable aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire. Cette page explique son périmètre, sa différence avec l'IDCC 2378 et la marche à suivre pour vérifier son rattachement.
Jours fériés
Les jours fériés des salariés permanents des entreprises de travail temporaire obéissent à des règles issues à la fois du Code du travail et de l'accord national du 23 janvier 1986 (IDCC 1413). Cette page détaille le régime des jours fériés, la rémunération applicable et les majorations prévues en cas de travail un jour férié.
Maternité
Le congé maternité des salariées permanentes du travail temporaire obéit aux règles du Code du travail, complétées par l'accord national du 23 janvier 1986. Cette page détaille la durée du congé, le maintien de salaire, la protection contre le licenciement et les conditions de retour au poste.
Paternité
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant permet au salarié permanent d'une entreprise de travail temporaire de bénéficier de 25 jours calendaires d'absence à la naissance d'un enfant. Cette page détaille la durée, l'indemnisation et les démarches.
Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire constitue un droit fondamental pour les salariés permanents des entreprises de travail temporaire. Cette page présente la durée minimale de repos, le principe du repos dominical, les dérogations possibles et les conséquences en cas de non-respect.
Retraite complémentaire
La retraite complémentaire Agirc-Arrco constitue un pilier essentiel de la protection sociale des salariés permanents du travail temporaire. Cette page détaille le régime applicable, les taux de cotisation, le calcul des points et les spécificités de la CCN IDCC 1413.
Retraite
La convention collective des salariés permanents des entreprises de travail temporaire prévoit des dispositions spécifiques en matière de retraite. Âge de départ, indemnités de fin de carrière, préavis et cotisations : cette page détaille les droits et obligations.
FAQ - Convention collective des salariés permanents du travail temporaire (IDCC 1413)
Quels salariés sont couverts par la convention collective des salariés permanents du travail temporaire ?
Quels salariés sont couverts par la convention collective des salariés permanents du travail temporaire ?
La convention collective des salariés permanents du travail temporaire couvre les collaborateurs embauchés en CDI ou en CDD pour exercer une fonction structurelle (administrative, commerciale, de gestion ou d'encadrement) au sein d'une agence d'intérim. Les intérimaires envoyés en mission chez un client relèvent d'une autre convention, identifiée sous l'IDCC 2378.
Un nouveau statut des salariés permanents va-t-il s'appliquer prochainement ?
Un nouveau statut des salariés permanents va-t-il s'appliquer prochainement ?
Oui, un accord du 9 janvier 2026 prévoit un statut rénové pour les salariés permanents du travail temporaire, applicable au plus tôt le 1er janvier 2027. Il pourra faire évoluer certaines règles actuelles, notamment la classification, la période d'essai et l'organisation du temps de travail.
La mutuelle est-elle obligatoire pour les salariés permanents du travail temporaire ?
La mutuelle est-elle obligatoire pour les salariés permanents du travail temporaire ?
Oui, la mutuelle est obligatoire pour les salariés permanents des entreprises de travail temporaire. L'employeur prend en charge au minimum 50 % de la cotisation et le contrat doit respecter les critères des contrats responsables.
Comment sont calculés les congés payés dans la convention collective des salariés permanents du travail temporaire ?
Comment sont calculés les congés payés dans la convention collective des salariés permanents du travail temporaire ?
Les congés payés des salariés permanents s'acquièrent à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables (5 semaines) par an. La période de référence court du 1er juin au 31 mai, et des congés exceptionnels pour événements familiaux viennent compléter ces droits.
Le préavis peut-il être supprimé pour un salarié permanent ?
Le préavis peut-il être supprimé pour un salarié permanent ?
Oui, le préavis n'est pas dû en cas de faute grave ou lourde. L'employeur peut aussi dispenser le salarié de l'exécuter, à condition de lui verser une indemnité compensatrice équivalente au salaire qu'il aurait perçu pendant cette période.
Le forfait en jours est-il obligatoire pour les cadres autonomes ?
Le forfait en jours est-il obligatoire pour les cadres autonomes ?
Non, le forfait en jours suppose un accord d'entreprise ou un avenant au contrat de travail signé par le salarié concerné. Il est plafonné à 218 jours par an et ne peut pas être imposé unilatéralement par l'employeur.