Convention collective Travail temporaire permanent (IDCC 1413)
La mutuelle est-elle obligatoire dans la CCN du travail temporaire permanent ?
La complémentaire santé est obligatoire pour tous les salariés permanents des entreprises de travail temporaire. Un accord de branche signé le 9 janvier 2026 instaure un socle commun de garanties applicable au 1er janvier 2027.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Entreprises de travail temporaire (agences d'intérim et sièges)
Champ d'application
Travail temporaire, Intérim, Personnel permanent
FAQ - Mutuelle CCN travail temporaire permanent (IDCC 1413)
Quelle est la différence entre la mutuelle des salariés permanents et celle des intérimaires en mission ?
Quelle est la différence entre la mutuelle des salariés permanents et celle des intérimaires en mission ?
La mutuelle de la convention collective du travail temporaire permanent ne couvre que les salariés permanents des entreprises de travail temporaire, comme les chargés de recrutement ou les gestionnaires de paie en agence. Les intérimaires en mission relèvent d'un régime distinct, prévu par l'accord national du 23 janvier 1986 relatif à la protection sociale des salariés intérimaires.
Le conjoint et les enfants du salarié peuvent-ils bénéficier de la mutuelle ?
Le conjoint et les enfants du salarié peuvent-ils bénéficier de la mutuelle ?
Oui, la couverture famille peut être proposée en complément de la couverture individuelle du salarié permanent. Lorsque cette extension est rendue obligatoire par l'entreprise, l'employeur finance au minimum 50 % de la cotisation globale, conjoint et enfants compris.
L'employeur peut-il choisir librement l'organisme assureur de la mutuelle ?
L'employeur peut-il choisir librement l'organisme assureur de la mutuelle ?
Oui, l'employeur reste libre de choisir son organisme assureur, même si la convention collective recommande un ou plusieurs organismes mutualisés. Cette liberté de choix découle de la suppression des clauses de désignation obligatoire par le Conseil constitutionnel en 2013.
Comment l'employeur formalise-t-il la demande de dispense d'un salarié ?
Comment l'employeur formalise-t-il la demande de dispense d'un salarié ?
Le salarié doit adresser une demande écrite de dispense à son employeur, accompagnée du justificatif correspondant à sa situation (attestation CSS, certificat d'adhésion à un contrat individuel, ou copie du CDD). L'employeur doit conserver ce document, car son absence peut être sanctionnée lors d'un contrôle URSSAF.