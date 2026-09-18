Convention collective Travail temporaire permanent (IDCC 1413) – Retraite complémentaire
Quel est le régime de retraite complémentaire dans la convention collective travail temporaire permanent ?
La retraite complémentaire Agirc-Arrco constitue un pilier essentiel de la protection sociale des salariés permanents du travail temporaire. Cette page détaille le régime applicable, les taux de cotisation, le calcul des points et les spécificités de la CCN IDCC 1413.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Entreprises de travail temporaire (agences d'intérim et sièges)
Champ d'application
Travail temporaire, Intérim, Personnel permanent
FAQ – Retraite complémentaire CCN Travail temporaire permanent (IDCC 1413)
Quel est le taux global de cotisation Agirc-Arrco en tranche 1 ?
Quel est le taux global de cotisation Agirc-Arrco en tranche 1 ?
Le taux global de cotisation Agirc-Arrco en tranche 1 s'élève à 7,87 % du salaire brut en 2026 (taux appelé). Il se répartit en 4,72 % à la charge de l'employeur et 3,15 % à la charge du salarié. Ce taux appelé résulte du taux contractuel de 6,20 % majoré du coefficient d'appel de 127 %.
Quelle est la valeur du point Agirc-Arrco en 2026 ?
Quelle est la valeur du point Agirc-Arrco en 2026 ?
La valeur du point Agirc-Arrco en 2026 reste stable par rapport à 2025. La valeur d'achat du point s'établit à 20,1877 €, tandis que la valeur de service du point est de 1,4386 € depuis le 1er novembre 2025. Ces deux valeurs servent respectivement à calculer le nombre de points acquis et le montant de la pension.
Un salarié à temps partiel peut-il cotiser sur une base temps plein ?
Un salarié à temps partiel peut-il cotiser sur une base temps plein ?
Oui, un salarié à temps partiel peut cotiser sur une base temps plein dans la convention collective travail temporaire permanent, sous réserve d'un accord avec son employeur.
Cette option permet d'acquérir davantage de points de retraite complémentaire malgré une rémunération réduite, moyennant une cotisation calculée sur un salaire reconstitué à temps plein.
Quelle est la différence entre taux contractuel et taux appelé ?
Quelle est la différence entre taux contractuel et taux appelé ?
Le taux contractuel sert de base au calcul des points de retraite, tandis que le taux appelé correspond au montant réellement prélevé sur le salaire. Le taux appelé est égal au taux contractuel majoré du coefficient d'appel de 127 %, une majoration qui finance l'équilibre du régime sans générer de points supplémentaires.
Une indemnité de départ à la retraite est-elle prévue dans la convention collective travail temporaire permanent ?
Une indemnité de départ à la retraite est-elle prévue dans la convention collective travail temporaire permanent ?
Une indemnité de départ à la retraite s'applique aux salariés permanents du travail temporaire selon les règles du Code du travail, sauf disposition plus favorable propre à la branche. Son montant varie selon l'ancienneté du salarié au moment de son départ volontaire ou de sa mise à la retraite par l'employeur.