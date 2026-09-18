À retenir Les salariés permanents des entreprises de travail temporaire relèvent du régime Agirc-Arrco , unifié depuis le 1er janvier 2019.

Les cotisations se calculent sur deux tranches : tranche 1 jusqu'à 4 005 €/mois et tranche 2 jusqu'à 32 040 €/mois.

L' employeur prend en charge 60 % des cotisations, le salarié 40 %, sur les deux tranches.

Le coefficient de solidarité (malus de 10 %) est supprimé depuis le 1er décembre 2023 : il ne s'applique plus en 2026.

Les points de retraite se calculent à partir du salaire brut, du taux contractuel et de la valeur d'achat du point.

Cette page s'adresse aux employeurs et aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire (agences d'intérim et sièges), régies par la convention collective travail temporaire permanent (IDCC 1413). Elle détaille le régime de retraite complémentaire applicable, les taux de cotisation, le calcul des points et les obligations qui en découlent pour l'employeur.

Quels sont les taux de cotisation Agirc-Arrco en 2026 pour le travail temporaire permanent ?

Les taux de cotisation Agirc-Arrco 2026 se calculent sur deux tranches de rémunération. Le taux appelé correspond au taux contractuel majoré du coefficient d'appel de 127 %, une majoration qui finance l'équilibre du régime sans générer de droits supplémentaires.

Tranche Taux contractuel Taux appelé Part salarié (40 %) Part employeur (60 %) T1 (0 à 4 005 €/mois) 6,20 % 7,87 % 3,15 % 4,72 % T2 (4 005 à 32 040 €/mois) 17,00 % 21,59 % 8,64 % 12,95 %

Quel régime de retraite complémentaire s'applique aux salariés permanents du travail temporaire ?

Les salariés permanents relevant de la convention collective travail temporaire permanent sont affiliés au régime Agirc-Arrco dès le premier jour de leur contrat.

Cette affiliation obligatoire découle de l'Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, qui a institué le régime unifié applicable depuis le 1er janvier 2019 à l'ensemble des salariés du secteur privé. L'accord national du 23 janvier 1986, texte de base de la convention collective travail temporaire permanent, encadre quant à lui les conditions de travail de la branche et la prévoyance complémentaire.

Le régime Agirc-Arrco fait partie des cotisations de retraite complémentaire obligatoires versées par les salariés et les employeurs du secteur privé.

💡 Bon à savoir : depuis le 1er janvier 2019, le régime Agirc-Arrco est le seul régime de retraite complémentaire obligatoire pour les salariés du secteur privé, quelle que soit leur catégorie professionnelle.

La répartition des cotisations retraite complémentaire suit une clé fixe : 60 % à la charge de l'employeur, 40 % à la charge du salarié. Cette clé 60/40 s'applique uniformément sur la tranche 1 et la tranche 2, ainsi que sur les contributions additionnelles.

Elle résulte de l'article 38 de l'Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.

Quelles sont les autres contributions liées à la retraite complémentaire ?

Deux contributions complètent les cotisations Agirc-Arrco : la CEG et la CET. Toutes deux suivent la même répartition 60 % employeur / 40 % salarié.

Contribution T1 T2 Répartition CEG (contribution d’équilibre général) 2,15 % 2,70 % 60 % employeur / 40 % salarié CET (contribution d’équilibre technique) 0,35 % si rémunération > PASS 0,35 % si rémunération > PASS 60 % employeur / 40 % salarié

La CEG finance l'équilibre général du régime unifié. La CET ne s'applique qu'aux salariés dont la rémunération dépasse le plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS).

Le nombre de points de retraite s'obtient en divisant le salaire brut multiplié par le taux contractuel par la valeur d'achat du point. La pension annuelle correspond ensuite au total des points accumulés multiplié par la valeur de service du point, fixée chaque année par les partenaires sociaux.

Le calcul de l'assiette et des droits dépend notamment du salaire brut soumis à cotisations.

👉 À noter : le coefficient de solidarité (malus de 10 % pendant trois ans) a été définitivement supprimé à compter du 1er décembre 2023, à la suite de l'Accord national interprofessionnel Agirc-Arrco du 5 octobre 2023 et de la réforme des retraites portant l'âge légal à 64 ans. Ce dispositif s'appliquait auparavant aux assurés liquidant leur retraite complémentaire sans décaler d'au moins un an après l'obtention du taux plein.

Quelles sont les spécificités de la convention collective travail temporaire permanent pour la retraite ?

La convention collective travail temporaire permanent (IDCC 1413) prévoit des dispositions propres à la branche, en complément du régime Agirc-Arrco de droit commun.

Les salariés à temps partiel peuvent cotiser sur une base temps plein, sous réserve d'un accord entre l'employeur et le salarié.

La branche dispose également d'un régime de prévoyance complémentaire distinct, encadré par l'article 15 de l'accord national du 23 janvier 1986.

Quelles sont les obligations de l'employeur en matière de retraite complémentaire ?

L'employeur doit affilier chaque salarié permanent dès son embauche, sans délai de carence. Il doit ensuite respecter plusieurs obligations déclaratives et de paiement :

affiliation dès l'embauche, sans condition d'ancienneté ;

déclaration mensuelle des cotisations via la DSN (déclaration sociale nominative) ;

paiement des cotisations dans les délais fixés par l'organisme de retraite complémentaire ;

information du salarié sur les cotisations prélevées, via le bulletin de paie.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-21.