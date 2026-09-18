Convention collective Travail temporaire permanent (IDCC 1413) – Congé paternité
Quelle est la durée du congé paternité dans la convention collective travail temporaire permanent ?
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant permet au salarié permanent d'une entreprise de travail temporaire de bénéficier de 25 jours calendaires d'absence à la naissance d'un enfant. Cette page détaille la durée, l'indemnisation et les démarches.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Entreprises de travail temporaire (agences d'intérim et sièges)
Champ d'application
Travail temporaire, Intérim, Personnel permanent
FAQ – Congé paternité convention collective travail temporaire permanent (IDCC 1413)
Le congé de paternité est-il obligatoire ?
Le congé de paternité est-il obligatoire ?
Seuls les 4 premiers jours calendaires du congé paternité sont obligatoires : le salarié doit les prendre immédiatement après le congé de naissance. Les 21 jours restants (28 en cas de naissance multiple) sont facultatifs et relèvent du choix du salarié.
Un salarié en CDD bénéficie-t-il du congé paternité ?
Un salarié en CDD bénéficie-t-il du congé paternité ?
Oui, un salarié en contrat à durée déterminée (CDD) bénéficie du congé paternité dans les mêmes conditions qu'un salarié en CDI. La nature du contrat de travail n'a pas d'incidence sur ce droit.
Existe-t-il un délai de carence pour percevoir les indemnités journalières du congé paternité ?
Existe-t-il un délai de carence pour percevoir les indemnités journalières du congé paternité ?
Non, il n'y a pas de délai de carence pour percevoir les indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) pendant le congé paternité. Le versement démarre dès le premier jour du congé.
Le congé paternité est-il cumulable avec le congé de naissance supplémentaire ?
Le congé paternité est-il cumulable avec le congé de naissance supplémentaire ?
Oui, un congé supplémentaire de naissance d'un à deux mois s'ajoute au congé paternité depuis le 1er juillet 2026, pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2026. Il s'articule après le congé paternité et est indemnisé par la CPAM.
L'employeur peut-il refuser le congé paternité ?
L'employeur peut-il refuser le congé paternité ?
Non, l'employeur ne peut pas refuser le congé paternité : il s'agit d'un droit légal du salarié. Un refus expose l'employeur à une contravention de 5e classe.