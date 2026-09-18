Convention collective Travail temporaire permanent (IDCC 1413)
Comment fonctionne la prévoyance pour les salariés permanents de l'intérim ?
La prévoyance couvre les risques lourds — décès, incapacité de travail, invalidité — pour les salariés permanents des entreprises de travail temporaire. Découvrez les garanties obligatoires, la répartition des cotisations et les évolutions issues de l'accord du 9 janvier 2026.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Entreprises de travail temporaire (agences d'intérim et sièges)
Champ d'application
Travail temporaire, Intérim, Personnel permanent
FAQ — Prévoyance CCN travail temporaire permanent (IDCC 1413)
La prévoyance est-elle obligatoire pour tous les salariés permanents ?
La prévoyance est-elle obligatoire pour tous les salariés permanents ?
Pour les cadres, oui (1,50 % TA minimum). Pour les non-cadres, le socle obligatoire est instauré par l'accord du 9 janvier 2026, applicable au plus tôt le 1er janvier 2027.
Quelles garanties sont couvertes ?
Quelles garanties sont couvertes ?
Décès (capital), invalidité absolue et définitive, rente éducation, incapacité temporaire (IJ complémentaires) et invalidité permanente (pension).
Comment fonctionne la portabilité ?
Comment fonctionne la portabilité ?
Maintien gratuit pendant la durée du dernier contrat (max 12 mois), sous condition d'indemnisation par France Travail.
L'employeur peut-il choisir l'organisme assureur ?
L'employeur peut-il choisir l'organisme assureur ?
Oui, librement, à condition de respecter les niveaux de garanties définis par l'accord de branche.