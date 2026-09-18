Qu'est-ce que la prévoyance dans la CCN travail temporaire permanent ?

La prévoyance collective protège les salariés et leurs familles contre les conséquences financières d'un décès, d'une incapacité temporaire de travail ou d'une invalidité permanente. L'accord du 9 janvier 2026 introduit pour la première fois un socle obligatoire de prévoyance applicable à l'ensemble du personnel.

Bon à savoir Le statut rénové issu de l'accord du 9 janvier 2026 entrera en vigueur au plus tôt le 1er janvier 2027, sous réserve de son extension par le ministère du Travail.

Quels salariés sont concernés ?

Cadres : cotisation minimale de 1,50 % de la tranche 1 (TA), intégralement à la charge de l'employeur (ANI du 17 novembre 2017).

Non-cadres : avant l'accord du 9 janvier 2026, pas d'obligation conventionnelle de branche. Le statut rénové comble cette lacune.

Quelles garanties couvre la prévoyance ?

Capital décès : versé aux ayants droit

Invalidité absolue et définitive : versement anticipé du capital

Rente éducation : versée aux enfants à charge (jusqu'à 25-26 ans)

Incapacité temporaire de travail : indemnités journalières complémentaires

Invalidité permanente : pension complémentaire

Garantie Risque couvert Bénéficiaires Capital décès Décès toute cause Ayants droit IAD Invalidité 3e catégorie Salarié Rente éducation Décès ou IAD Enfants à charge Incapacité temporaire Arrêt maladie/accident Salarié Invalidité permanente Invalidité 1re, 2e ou 3e cat. Salarié

Cadres : 1,50 % TA minimum, 100 % employeur. Tous salariés : financement patronal minimum de 50 % de la cotisation globale (accord du 9 janvier 2026).

À retenir La cotisation de 1,50 % sur la tranche 1, intégralement financée par l'employeur, est le minimum incompressible pour les cadres.

Maintien gratuit pendant une durée égale au dernier contrat (max 12 mois), si le salarié est indemnisé par France Travail. La loi Évin permet un maintien individuel payant après la portabilité.

Que prévoit l'accord du 9 janvier 2026 ?

Premier socle obligatoire santé + prévoyance pour tous les salariés permanents, quelle que soit leur catégorie. Objectif : uniformiser les couvertures et renforcer l'attractivité de la branche (ancienneté moyenne : 6,5 ans).