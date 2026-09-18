Convention collective Travail temporaire permanent (IDCC 1413)
Quelle est la durée du repos hebdomadaire dans la convention collective Travail temporaire permanent ?
Le repos hebdomadaire constitue un droit fondamental pour les salariés permanents des entreprises de travail temporaire. Cette page présente la durée minimale de repos, le principe du repos dominical, les dérogations possibles et les conséquences en cas de non-respect.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Entreprises de travail temporaire (agences d'intérim et sièges)
Champ d'application
Travail temporaire, Intérim, Personnel permanent
FAQ – Repos hebdomadaire CCN Travail temporaire permanent (IDCC 1413)
Combien d'heures de repos hebdomadaire minimum s'appliquent dans la convention collective Travail temporaire permanent ?
Combien d'heures de repos hebdomadaire minimum s'appliquent dans la convention collective Travail temporaire permanent ?
Le repos hebdomadaire minimum atteint 35 heures consécutives dans la convention collective Travail temporaire permanent, en combinant les 24 heures de repos hebdomadaire légal et les 11 heures de repos quotidien. Ce seuil s'applique à tous les salariés permanents des entreprises de travail temporaire.
La convention collective Travail temporaire permanent prévoit-elle des règles de repos hebdomadaire différentes du Code du travail ?
La convention collective Travail temporaire permanent prévoit-elle des règles de repos hebdomadaire différentes du Code du travail ?
Non, la convention collective Travail temporaire permanent ne prévoit aucune règle de repos hebdomadaire différente du Code du travail. L'article 8 de l'accord national du 23 janvier 1986 renvoie intégralement aux dispositions légales en vigueur.
Le travail le dimanche est-il autorisé pour les salariés permanents du travail temporaire ?
Le travail le dimanche est-il autorisé pour les salariés permanents du travail temporaire ?
Le travail le dimanche reste possible uniquement dans le cadre des dérogations prévues par le Code du travail, comme les travaux urgents d'entretien ou de réparation. En dehors de ces cas, le repos hebdomadaire des salariés permanents est donné le dimanche.
Quelles sanctions en cas de non-respect du repos hebdomadaire ?
Quelles sanctions en cas de non-respect du repos hebdomadaire ?
Les sanctions en cas de non-respect du repos hebdomadaire correspondent à une amende pour contravention de 5e classe, soit 1 500 € maximum par salarié concerné, portée à 3 000 € en cas de récidive. Cette amende s'applique autant de fois qu'il y a de salariés illégalement employés.
Le repos hebdomadaire de 35 heures s'applique-t-il aux cadres au forfait jours ?
Le repos hebdomadaire de 35 heures s'applique-t-il aux cadres au forfait jours ?
Oui, le repos hebdomadaire de 35 heures s'applique aussi aux cadres au forfait jours. Le forfait jours écarte certaines règles de durée du travail, mais pas les seuils minimaux de repos quotidien et hebdomadaire, qui restent des garanties de santé et de sécurité incompressibles.