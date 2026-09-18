À retenir : la grille de salaire des salariés permanents comprend 13 niveaux (A à M) , de 1 836 € à 5 666 € brut mensuel au 1er février 2026 ;

le calcul du salaire repose sur le niveau de classification , le salaire minimum conventionnel et les éventuelles majorations ;

les heures travaillées un jour férié sont majorées de 100 % , contre 25 % puis 50 % pour les heures supplémentaires classiques ;

la convention collective ne prévoit ni 13e mois ni prime d'ancienneté obligatoires, mais autorise la part variable ;

le maintien de salaire en cas de maladie est garanti dès un an d'ancienneté, sous conditions de durée.

Quelle est la grille de salaire des salariés permanents en 2026 ?

La grille de salaire des salariés permanents des entreprises de travail temporaire fixe 13 niveaux de classification, de A à M. Chaque niveau correspond à un salaire minimum conventionnel mensuel brut, fixé par l'accord du 20 février 2026 et étendu par arrêté du 4 mai 2026, applicable depuis le 1er février 2026.

Niveau Salaire minimum brut mensuel A 1 836 € B 1 859 € C 1 896 € D 1 967 € E 2 013 € F 2 288 € G 2 547 € H 2 948 € I 3 358 € J 3 759 € K 4 418 € L 5 077 € M 5 666 €

👉 À noter : Le statut cadre ou non-cadre d'un salarié dépend de l'emploi repère qui lui est rattaché dans la cartographie de la convention collective, et non du seul niveau A à M. Il est recommandé de se référer à cette cartographie pour déterminer le régime applicable (prévoyance, Agirc-Arrco).

Le calcul du salaire des salariés permanents dans le travail temporaire combine plusieurs éléments : le niveau de classification, les majorations légales ou conventionnelles, et les compléments de rémunération éventuels. Ces règles s'appliquent exclusivement au personnel permanent des agences d'intérim, distinct des intérimaires eux-mêmes.

Quels sont les fondements du calcul de salaire du personnel permanent ?

Le calcul de salaire repose sur trois éléments : le niveau de classification du salarié (A à M), le salaire minimum conventionnel correspondant, et les majorations ou compléments prévus par la convention ou un accord d'entreprise. Ces règles s'appliquent au personnel permanent des entreprises de travail temporaire, c'est-à-dire les salariés des agences elles-mêmes (agences et sièges), et non aux intérimaires en mission.

💡 Bon à savoir : La convention collective des salariés permanents des entreprises de travail temporaire s'applique uniquement à ce personnel. Les intérimaires relèvent d'une convention distincte, dont les règles de rémunération diffèrent.

Le passage du salaire brut au salaire net s'effectue en déduisant les cotisations salariales : Sécurité sociale, retraite Agirc-Arrco, CSG/CRDS et assurance chômage. Cette déduction représente généralement 22 à 25 % du brut pour un salarié non-cadre, et 24 à 28 % pour un cadre. Le prélèvement à la source s'applique ensuite sur le montant net imposable.

Les heures supplémentaires suivent le droit commun : une majoration de 25 % s'applique de la 36e à la 43e heure, puis de 50 % au-delà. Les heures travaillées un jour férié bénéficient d'une majoration spécifique de 100 %, plus favorable que le droit commun.

La convention collective prévoit-elle une part variable de rémunération ?

La part variable n'est pas obligatoire dans cette convention collective, mais elle reste fréquente, notamment pour les postes commerciaux. Les objectifs fixés doivent rester réalistes et reposer sur des critères vérifiables. Dans tous les cas, le salaire versé doit respecter le minimum conventionnel du niveau concerné.

Existe-t-il un 13e mois ou une prime d'ancienneté ?

Ni le 13e mois ni la prime d'ancienneté ne sont prévus par cette convention collective. Leur versement reste possible par accord d'entreprise, usage ou clause contractuelle spécifique.

Le salaire est-il maintenu en cas d'arrêt maladie ?

Le maintien de salaire en cas de maladie s'applique dès un an d'ancienneté, ou six mois en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Le salarié perçoit alors 30 jours à 100 % du salaire puis 30 jours à 75 %, ces durées augmentant par tranche de 5 ans d'ancienneté jusqu'à un maximum de 90 jours à 100 % et 90 jours à 75 %. Ces montants s'entendent en complément des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale.

Quel est le salaire des salariés en contrat de professionnalisation ?

Le salaire en contrat de professionnalisation varie selon l'âge et le niveau de qualification. Un salarié de moins de 26 ans sans bac professionnel perçoit 70 % du SMIC, contre 80 % avec un bac professionnel. À partir de 26 ans, la rémunération s'élève à 85 % du minimum conventionnel, ou 100 % du SMIC si ce montant est plus favorable.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-14.