Convention collective Travail temporaire permanent (IDCC 1413)
Quels sont les droits au congé maternité dans la convention collective travail temporaire permanent ?
Le congé maternité des salariées permanentes du travail temporaire obéit aux règles du Code du travail, complétées par l'accord national du 23 janvier 1986. Cette page détaille la durée du congé, le maintien de salaire, la protection contre le licenciement et les conditions de retour au poste.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Entreprises de travail temporaire (agences d'intérim et sièges)
Champ d'application
Travail temporaire, Intérim, Personnel permanent
FAQ – Congé maternité convention collective travail temporaire permanent
Le congé maternité est-il indemnisé à 100 % dans la convention collective travail temporaire permanent ?
Le congé maternité est-il indemnisé à 100 % dans la convention collective travail temporaire permanent ?
Oui, le congé maternité est indemnisé à hauteur du salaire net intégral grâce au maintien de salaire prévu par l'accord du 23 janvier 1986. L'employeur verse un complément aux indemnités journalières de la Sécurité sociale (IJSS) pour garantir ce maintien, sans condition d'ancienneté.
Que se passe-t-il si l'employeur licencie une salariée pendant sa grossesse ou son congé maternité ?
Que se passe-t-il si l'employeur licencie une salariée pendant sa grossesse ou son congé maternité ?
Un licenciement notifié en dehors des deux exceptions légales (faute grave sans lien avec la grossesse, impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse) est nul de plein droit. La salariée peut alors demander sa réintégration ou une indemnisation devant le conseil de prud'hommes.
La réduction d'horaire de 30 minutes s'applique-t-elle aussi après l'accouchement ?
La réduction d'horaire de 30 minutes s'applique-t-elle aussi après l'accouchement ?
Non, la réduction d'horaire de 30 minutes par jour prévue par l'accord du 23 janvier 1986 s'applique uniquement durant les 5 mois précédant l'accouchement. Elle s'arrête donc au moment du départ en congé maternité.
Le salaire est-il revalorisé pendant le congé maternité ?
Le salaire est-il revalorisé pendant le congé maternité ?
Oui, le Code du travail impose que le salaire de la salariée soit revalorisé au retour du congé maternité, selon les augmentations générales ou la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant son absence par les salariés de sa catégorie. Cette revalorisation s'applique automatiquement, sans démarche particulière de la salariée.
Le congé maternité donne-t-il droit à des congés payés ?
Le congé maternité donne-t-il droit à des congés payés ?
Oui, le congé maternité est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés. La salariée continue donc à acquérir ses droits à congés payés pendant toute la durée de son congé maternité.