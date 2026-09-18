À retenir La durée du congé maternité varie de 16 semaines pour les deux premiers enfants à charge à 46 semaines pour une naissance de triplés ou plus ;

L'accord national du 23 janvier 1986 garantit le maintien du salaire net intégral pendant toute la durée légale du congé, sans condition d'ancienneté ;

Le licenciement est interdit pendant la grossesse et le congé maternité, sauf faute grave sans lien avec la grossesse ;

Les salariées enceintes bénéficient d'une réduction d'horaire de 30 minutes par jour durant les 5 mois précédant l'accouchement ;

Au retour, la salariée retrouve son poste ou un poste équivalent et bénéficie d'un entretien professionnel obligatoire.

Quelle est la durée du congé maternité selon le nombre d'enfants à charge ?

La durée du congé maternité dans la convention collective travail temporaire permanent dépend du nombre d'enfants déjà à charge et du type de grossesse.

Pour une naissance qui porte à 1 ou 2 le nombre d'enfants à charge, le congé dure 16 semaines (6 semaines avant la naissance, 10 semaines après).

Lorsque la salariée a déjà au moins deux enfants à charge, le congé passe à 26 semaines (8 semaines avant, 18 semaines après).

Pour une grossesse gémellaire, le congé dure 34 semaines, et 46 semaines pour des triplés ou plus.

Situation Congé prénatal Congé postnatal Durée totale 1 ou 2 enfants à charge 6 semaines 10 semaines 16 semaines 3 enfants à charge ou plus 8 semaines 18 semaines 26 semaines Jumeaux 12 semaines 22 semaines 34 semaines Triplés ou plus 24 semaines 22 semaines 46 semaines

L'accord national du 23 janvier 1986 relatif au personnel permanent des entreprises de travail temporaire prévoit le maintien du salaire net pendant toute la durée légale du congé maternité.

L'employeur complète les indemnités journalières de la Sécurité sociale (IJSS) pour verser l'intégralité du salaire net habituel, sans condition d'ancienneté.

Les modalités de calcul du salaire doivent être distinguées du montant des IJSS et du complément versé par l'employeur. Elles s'inscrivent dans les règles de calcul de salaire applicables à la convention collective.

💡 Bon à savoir : ce maintien de salaire, sans condition d'ancienneté, est plus favorable que le régime légal de base, qui n'impose pas à l'employeur de compléter les IJSS pendant le congé maternité.

Une salariée peut-elle être licenciée pendant sa grossesse ou son congé maternité ?

Le licenciement est interdit pendant la grossesse médicalement constatée et pendant tout le congé maternité, ainsi que durant les 10 semaines suivant la fin de ce congé (ou des congés payés pris immédiatement après).

Deux exceptions étroites existent :

une faute grave sans lien avec la grossesse ;

ou une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse.

Même dans ces cas, la rupture ne peut ni être notifiée ni prendre effet pendant la suspension du contrat, et tout licenciement notifié en violation de ces règles est nul de plein droit.

Quels aménagements d'horaires sont prévus avant l'accouchement ?

Les salariées enceintes bénéficient d'une réduction d'horaire de 30 minutes par jour durant les 5 mois précédant l'accouchement (15 minutes à l'entrée, 15 minutes à la sortie), sans perte de salaire. Cet aménagement est propre à l'accord du 23 janvier 1986 applicable au personnel permanent des entreprises de travail temporaire.

👉 À noter : cette réduction d'horaire s'ajoute aux autorisations d'absence pour les examens prénataux obligatoires prévues par le Code du travail.

Quels sont les droits de la salariée au retour de son congé maternité ?

La salariée retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire, avec une rémunération au moins équivalente.

L'employeur doit également organiser un entretien professionnel à son retour, pour faire le point sur son évolution de carrière et ses besoins en formation.

L'allaitement et la prévoyance sont-ils maintenus après la reprise du travail ?

La salariée qui allaite dispose d'une heure par jour pour le faire, durant toute l'année qui suit la naissance.

Les salariées en congé maternité conservent par ailleurs leur couverture mutuelle et prévoyance, et l'employeur est tenu de maintenir sa participation au financement pendant toute la durée du congé.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-20.