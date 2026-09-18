À retenir La grille de salaire de la convention collective travail temporaire permanent (IDCC 1413) fixe des minima conventionnels pour 13 niveaux de classification , de A à M.

Cette grille résulte de l' accord du 20 février 2026 , étendu par arrêté du 4 mai 2026 , publié au Journal officiel le 10 mai 2026 .

Les niveaux A à D concernent les employés, E et F les agents de maîtrise, G à M les cadres, dont L et M pour les cadres dirigeants.

Les entreprises adhérentes à une organisation patronale signataire appliquent les nouveaux minima dès le 1er février 2026 , les autres à compter du 10 mai 2026 .

Le niveau F ouvre un accès possible au forfait jours, avec un minimum majoré à 2 517 € brut par mois.

Quelle est la grille de salaire par niveau, de A à M ?

La grille de salaire de la convention collective travail temporaire permanent fixe un minimum mensuel brut pour chacun des 13 niveaux de classification. Voici les montants applicables depuis le 1er février 2026.

Niveau Catégorie Salaire minimum brut mensuel A Employé 1 836 € B Employé 1 859 € C Employé 1 896 € D Employé 1 967 € E Agent de maîtrise 2 013 € F Agent de maîtrise 2 288 € F (forfait jours) Agent de maîtrise 2 517 € G Cadre 2 547 € H Cadre 2 948 € I Cadre 3 358 € J Cadre 3 759 € K Cadre 4 418 € L Cadre dirigeant 5 077 € M Cadre dirigeant 5 666 €

La convention collective travail temporaire permanent encadre les conditions de travail et de rémunération des salariés permanents des entreprises de travail temporaire, des entreprises de travail temporaire d'insertion (ETTI) et des entreprises adaptées de travail temporaire (EATT). Elle fixe pour chaque niveau un salaire minimum en dessous duquel aucune rémunération ne peut être versée, sauf accord d'entreprise prévoyant des garanties au moins équivalentes.

Qu'est-ce que la grille de salaire de la convention collective travail temporaire permanent ?

La grille de salaire fixe les montants mensuels minimaux que chaque employeur doit respecter en fonction du niveau de classification du salarié permanent. Ces minima constituent un plancher, sauf garanties au moins équivalentes prévues par un accord d'entreprise. Elle s'applique aux entreprises de travail temporaire, aux ETTI et aux EATT.

La grille actuellement en vigueur résulte de l'accord du 20 février 2026, négocié par les partenaires sociaux de la branche et étendu par arrêté du 4 mai 2026, publié au Journal officiel le 10 mai 2026. Elle s'applique à toutes les entreprises du secteur, qu'elles soient ou non adhérentes à une organisation patronale signataire.

💡 Bon à savoir : pour les entreprises adhérentes à une organisation patronale signataire, les nouveaux minima s'appliquent dès le 1er février 2026. Pour les entreprises non adhérentes, la grille s'applique à compter de la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel, soit le 10 mai 2026.

Depuis l'accord du 19 juillet 2024 relatif à la révision de la classification des emplois, les salariés permanents sont répartis en 13 niveaux désignés par les lettres A à M. Cette classification remplace l'ancien système de coefficients par une grille plus lisible, structurée en trois catégories.

Quels niveaux correspondent aux employés ?

Les niveaux A à D regroupent les postes d'employés, avec des fonctions administratives, d'accueil ou de support au sein des agences d'intérim. Le niveau A correspond aux postes d'entrée, tandis que le niveau D concerne des emplois nécessitant davantage d'autonomie et de compétences. Chaque niveau correspond à un minimum de rémunération distinct :

niveau A : postes d'accueil ou de saisie administrative, salaire minimum fixé à 1 836 € brut par mois ;

niveau B : fonctions administratives avec une première expérience du secteur, minimum à 1 859 € ;

niveau C : postes nécessitant une autonomie croissante dans le traitement des dossiers, minimum à 1 896 € ;

niveau D : emplois à plus forte responsabilité opérationnelle au sein de l'agence, minimum à 1 967 €.

Ces quatre niveaux représentent l'entrée et la progression au sein des métiers d'employé dans une agence d'intérim. Un salarié en charge de l'accueil des intérimaires et de la saisie des contrats sera typiquement positionné au niveau A ou B, tandis qu'un gestionnaire de dossiers plus autonome pourra être classé au niveau C ou D.

Quels niveaux correspondent aux agents de maîtrise ?

Les niveaux E et F correspondent aux postes d'agents de maîtrise, avec des fonctions d'encadrement intermédiaire ou des postes techniques qualifiés. Le niveau F ouvre notamment la possibilité de conclure une convention de forfait en jours sur l'année. Ces deux niveaux se distinguent ainsi :

niveau E : agent de maîtrise, souvent chargé d'un périmètre de clients ou d'une équipe restreinte, minimum à 2 013 € ;

niveau F : agent de maîtrise avec un périmètre de responsabilité élargi, minimum à 2 288 € ;

niveau F en forfait jours : même niveau de classification, mais avec une convention de forfait annuel en jours, minimum majoré à 2 517 €.

Un responsable d'agence junior ou un chargé de recrutement expérimenté relève typiquement de ces niveaux. Le passage en forfait jours au niveau F suppose de remplir les conditions fixées par l'accord de branche du 9 janvier 2026.

Quels niveaux correspondent aux cadres ?

Les niveaux G à M regroupent l'ensemble des cadres, les niveaux L et M étant réservés aux cadres dirigeants. La rémunération des cadres bénéficie d'une garantie annuelle incluant la part variable. La progression au sein de cette catégorie se répartit comme suit :

niveaux G à K : cadres, avec des minima allant de 2 547 € (niveau G) à 4 418 € (niveau K) ;

niveaux L et M : cadres dirigeants, avec des minima de 5 077 € et 5 666 €.

Un directeur d'agence ou un responsable régional se situe généralement dans la partie haute de cette échelle. Les cadres dirigeants (niveaux L et M) exercent des fonctions de direction impliquant une large autonomie de décision.

Les montants de la grille correspondent aux salaires minima mensuels bruts, calculés sur la base de la durée légale du travail, soit 151,67 heures par mois (35 heures par semaine). Deux règles distinctes s'appliquent selon le niveau de classification du salarié.

Quelles règles pour les niveaux A à F ?

Pour les salariés positionnés aux niveaux A à F et dont la rémunération comporte une part variable, la base de rémunération fixe mensuelle ne peut pas être inférieure au minimum conventionnel applicable. La part variable s'ajoute donc au salaire fixe, sans pouvoir servir à atteindre le minimum. Concrètement, cela signifie que :

le salaire fixe seul doit toujours atteindre le minimum conventionnel du niveau concerné ;

une commission ou une prime variable ne peut jamais compenser un salaire fixe insuffisant ;

l'employeur doit vérifier ce seuil chaque mois, indépendamment des résultats individuels du salarié.

Un agent de maîtrise de niveau F qui perçoit un fixe de 2 200 € et une commission de 300 € reste donc en anomalie : son fixe doit être porté à 2 288 € minimum, la commission s'ajoutant ensuite.

Quelles règles pour les niveaux G à M ?

Les salariés positionnés aux niveaux G à M bénéficient d'une garantie annuelle de rémunération. Le montant annuel garanti correspond au salaire minimum mensuel conventionnel multiplié par 12, part variable incluse. Cette règle diffère donc de celle des non-cadres :

le calcul de salaire se fait sur l'année entière et non mois par mois ;

la part variable versée au cours de l'année entre dans le calcul du montant garanti ;

un rattrapage doit être opéré en fin d'année si le total versé n'atteint pas le minimum annuel.

Un cadre de niveau H, dont le minimum mensuel est de 2 948 €, doit ainsi percevoir au moins 35 376 € sur l'année, part variable comprise.

Quelles sont les spécificités du forfait jours pour le niveau F ?

L'accord de branche du 9 janvier 2026 relatif au statut rénové des salariés permanents introduit la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait en jours sur l'année. Les salariés non-cadres classés au niveau F peuvent y accéder, sous réserve de remplir les conditions définies par cet accord. Le salaire minimum conventionnel pour un salarié de niveau F en forfait jours est fixé à 2 517 € brut par mois, un montant majoré par rapport au minimum standard de 2 288 €.

👉 À noter : un accord d'entreprise ne peut fixer des salaires minima inférieurs à ceux de la grille de branche que s'il prévoit des garanties au moins équivalentes. La grille conventionnelle constitue un plancher impératif.

Quelles sont les obligations de l'employeur en matière d'égalité salariale ?

L'accord du 20 février 2026 réaffirme le principe d'égalité salariale entre les femmes et les hommes au sein de la convention collective travail temporaire permanent. La définition des 13 niveaux de classification ne peut induire aucune discrimination. Les critères de promotion professionnelle et les bases de calcul de la rémunération doivent être identiques pour les salariés des deux sexes.

Les entreprises de 50 salariés et plus sont tenues de calculer et de publier chaque année l'index égalité professionnelle.

Quand la grille de salaire est-elle mise à jour ?

La grille de salaire est réévaluée chaque année dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) de branche. Les partenaires sociaux se réunissent pour examiner le rapport de branche et décider d'éventuelles revalorisations. L'accord signé doit ensuite être étendu par arrêté ministériel pour s'appliquer à l'ensemble des entreprises du secteur, ce qui lui confère un caractère obligatoire et universel.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 24/08/2026.