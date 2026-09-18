À retenir : les salariés permanents acquièrent 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois, soit 30 jours ouvrables (5 semaines) par an ;

la période de référence court du 1er juin au 31 mai de l'année suivante ;

le congé principal doit comporter au moins 12 jours consécutifs, pris entre le 1er mai et le 31 octobre ;

l' indemnité de congés payés correspond à la méthode la plus favorable entre la règle du dixième et le maintien de salaire ;

les congés pour événements familiaux vont jusqu'à 14 jours pour le décès d'un enfant de moins de 25 ans.

Quels sont les chiffres clés des congés payés dans la convention collective du travail temporaire ?

La convention collective du travail temporaire (personnel permanent) fixe des règles précises pour l'acquisition et la prise des congés payés. Le tableau ci-dessous récapitule les seuils à connaître.

Élément Détail Acquisition 2,5 jours ouvrables par mois Durée annuelle 30 jours ouvrables (5 semaines) Période de référence 1er juin N-1 au 31 mai N Congé principal minimum 12 jours consécutifs (entre le 1er mai et le 31 octobre) Rappel en cours de congé 3 jours supplémentaires + frais de voyage

Les salariés permanents des entreprises de travail temporaire bénéficient de droits à congés payés encadrés par l'accord national du 23 janvier 1986. Cet article détaille les règles d'acquisition, la période de référence, le calcul de l'indemnité de congés payés et les congés exceptionnels pour événements familiaux.

Quelles sont les règles d'acquisition des congés payés ?

Les salariés permanents des entreprises de travail temporaire acquièrent 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables (5 semaines) par an. Sont assimilées à du travail effectif les absences pour maladie indemnisées par l'employeur conformément à l'article 13 de l'accord national, ainsi que les périodes de congé maternité, paternité et adoption.

💡 Bon à savoir : Les absences pour maladie indemnisée par l'employeur restent assimilées à du travail effectif à raison de 2,5 jours par mois, un rythme plus favorable que les 2 jours par mois désormais prévus par le Code du travail depuis la loi DDADUE d'avril 2024. En revanche, pour les accidents du travail et maladies professionnelles, le Code du travail supprime toute limite de durée depuis cette même loi, alors que l'accord de la convention collective la plafonne à un an : c'est la règle légale, plus favorable, qui s'applique désormais.

Quelle est la période de référence des congés payés ?

La période de référence pour l'acquisition des congés payés s'étend du 1er juin au 31 mai de l'année suivante. Le congé principal d'au moins 12 jours ouvrables consécutifs doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre.

👉 À noterEn cas de rappel du salarié pendant ses congés, celui-ci bénéficie de 3 jours ouvrables de congé supplémentaire ainsi que du remboursement de ses frais de voyage aller-retour.

L'indemnité de congés payés se calcule selon deux méthodes comparées, la plus avantageuse pour le salarié étant retenue. La règle du dixième consiste à verser 10 % de la rémunération brute totale perçue sur la période de référence, tandis que la règle du maintien de salaire consiste à verser la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler.

Quels sont les congés exceptionnels pour événements familiaux ?

Les salariés permanents du travail temporaire bénéficient de congés exceptionnels rémunérés pour événements familiaux, issus à la fois de l'accord national et du Code du travail, la règle la plus favorable s'appliquant systématiquement. Le tableau ci-dessous récapitule les durées applicables.

Événement Durée Mariage ou Pacs du salarié 4 jours Mariage d’un enfant 1 jour Naissance ou adoption 3 jours Décès du conjoint ou partenaire de Pacs 3 jours Décès d’un parent (père, mère, beau-parent) 3 jours Décès d’un frère ou d’une sœur 3 jours Décès d’un enfant de 25 ans ou plus 12 jours Décès d’un enfant de moins de 25 ans 14 jours (+ 8 jours de congé de deuil) Annonce d’un handicap, d’une pathologie chronique ou d’un cancer chez un enfant 5 jours

👉 À noter : Le décès d'un enfant de moins de 25 ans ouvre droit, en plus des 14 jours de congé pour événement familial, à un congé de deuil de 8 jours calendaires supplémentaires, à prendre dans un délai d'un an à compter du décès.

Quelles sont les obligations de l'employeur en matière de congés payés ?

L'employeur doit communiquer l'ordre des départs en congés au moins un mois à l'avance et assurer le suivi du compteur de congés sur le bulletin de paie. Il ne peut imposer moins de 12 jours ouvrables consécutifs de congé principal pendant la période estivale.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-14.