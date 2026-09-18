Convention collective travail temporaire permanent (IDCC 1413)
Comment fonctionnent les congés payés des salariés permanents du travail temporaire ?
Les salariés permanents des entreprises de travail temporaire bénéficient de droits à congés payés encadrés par l'accord national du 23 janvier 1986. Cette page détaille les règles d'acquisition, la période de référence, le calcul de l'indemnité de congés payés et les congés exceptionnels pour événements familiaux.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Entreprises de travail temporaire (agences d'intérim et sièges)
Champ d'application
Travail temporaire, Intérim, Personnel permanent
FAQ - Congés payés CCN travail temporaire permanent (IDCC 1413)
Combien de jours de congés payés un salarié permanent du travail temporaire acquiert-il par mois ?
Combien de jours de congés payés un salarié permanent du travail temporaire acquiert-il par mois ?
Un salarié permanent du travail temporaire acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables (5 semaines) par an.
Que se passe-t-il si un salarié est rappelé pendant ses congés payés ?
Que se passe-t-il si un salarié est rappelé pendant ses congés payés ?
Le salarié rappelé pendant ses congés bénéficie de 3 jours ouvrables de congé supplémentaire ainsi que du remboursement de ses frais de voyage aller-retour.
Quelle méthode de calcul est utilisée pour l'indemnité de congés payés ?
Quelle méthode de calcul est utilisée pour l'indemnité de congés payés ?
L'indemnité de congés payés résulte de la comparaison entre la règle du dixième et le maintien de salaire, la méthode la plus avantageuse pour le salarié étant retenue.
Les absences pour maladie ou accident du travail comptent-elles pour les congés payés ?
Les absences pour maladie ou accident du travail comptent-elles pour les congés payés ?
Oui, les absences pour maladie indemnisée par l'employeur sont assimilées à du travail effectif à raison de 2,5 jours par mois, ce qui reste plus favorable que les 2 jours par mois prévus par le Code du travail. Pour les accidents du travail, c'est en revanche le Code du travail qui s'applique désormais, sans limite de durée.
Combien de jours sont accordés en cas de décès d'un enfant ?
Combien de jours sont accordés en cas de décès d'un enfant ?
Le décès d'un enfant ouvre droit à 12 jours de congé, portés à 14 jours si l'enfant avait moins de 25 ans, auxquels s'ajoute un congé de deuil de 8 jours calendaires supplémentaires pour un enfant de moins de 25 ans.