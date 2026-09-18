Convention collective Travail temporaire permanent (IDCC 1413)
Quelle est la durée du travail dans la CCN travail temporaire permanent (IDCC 1413) ?
La durée du travail des salariés permanents obéit à des règles prévues par l'accord du 23 janvier 1986 et l'accord du 11 avril 2000. Temps de travail légal, heures supplémentaires, forfait jours, travail de nuit et repos obligatoires.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Entreprises de travail temporaire (agences d'intérim et sièges)
Champ d'application
Travail temporaire, Intérim, Personnel permanent
FAQ - Durée du travail CCN travail temporaire permanent
Un cadre au forfait jours peut-il renoncer à des jours de repos ?
Un cadre au forfait jours peut-il renoncer à des jours de repos ?
Oui, un cadre au forfait jours peut renoncer à une partie de ses jours de repos, en accord avec son employeur, sans dépasser un plafond de 235 jours travaillés par an. Cette renonciation doit faire l'objet d'un avenant à la convention de forfait et donne lieu à une majoration de salaire pour chaque jour racheté.
Un accord d'entreprise peut-il fixer un taux de majoration différent pour les heures supplémentaires ?
Un accord d'entreprise peut-il fixer un taux de majoration différent pour les heures supplémentaires ?
Oui, un accord d'entreprise peut fixer un taux de majoration des heures supplémentaires différent des taux légaux de 25 % et 50 %, à condition de respecter un minimum de 10 %. En l'absence d'accord, les taux légaux s'appliquent.
Que se passe-t-il en cas de dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires ?
Que se passe-t-il en cas de dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires ?
Au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires, l'entreprise doit accorder une contrepartie obligatoire en repos, fixée à 100 % du temps accompli dans les entreprises de plus de 20 salariés. Ce repos s'ajoute à la majoration salariale déjà due sur les heures concernées.
Le compte épargne-temps est-il applicable aux salariés permanents du travail temporaire ?
Le compte épargne-temps est-il applicable aux salariés permanents du travail temporaire ?
Oui, le compte épargne-temps peut être mis en place par accord d'entreprise pour les salariés permanents des entreprises de travail temporaire. Il permet d'épargner des jours de repos ou des éléments de rémunération pour financer un congé ultérieur ou compléter sa rémunération.