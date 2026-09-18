Convention collective Travail temporaire permanent (IDCC 1413) – Retraite
Quelles sont les règles de départ à la retraite dans la convention collective travail temporaire permanent ?
La convention collective des salariés permanents des entreprises de travail temporaire prévoit des dispositions spécifiques en matière de retraite. Âge de départ, indemnités de fin de carrière, préavis et cotisations : cette page détaille les droits et obligations.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Entreprises de travail temporaire (agences d'intérim et sièges)
Champ d'application
Travail temporaire, Intérim, Personnel permanent
FAQ – Retraite convention collective travail temporaire permanent (IDCC 1413)
L'indemnité de départ à la retraite est-elle la même en cas de départ volontaire ou de mise à la retraite ?
L'indemnité de départ à la retraite est-elle la même en cas de départ volontaire ou de mise à la retraite ?
Oui, la grille d'indemnité de fin de carrière est identique que le départ soit volontaire ou à l'initiative de l'employeur. Seul le régime fiscal et social appliqué à cette indemnité diffère selon qui est à l'origine du départ.
Un employeur peut-il mettre un salarié à la retraite avant 67 ans ?
Un employeur peut-il mettre un salarié à la retraite avant 67 ans ?
Non, la mise à la retraite avant 67 ans n'est pas autorisée par la loi, quelle que soit l'ancienneté du salarié. Entre 67 et 70 ans, l'employeur doit suivre une procédure d'interrogation annuelle et obtenir l'accord du salarié ; ce n'est qu'à partir de 70 ans qu'il peut agir d'office.
Le délai de prévenance de 6 mois se cumule-t-il avec un préavis classique ?
Le délai de prévenance de 6 mois se cumule-t-il avec un préavis classique ?
Non, le délai de prévenance de 6 mois applicable à la mise à la retraite remplace le préavis classique, il ne s'y ajoute pas. Ce délai, plus favorable que le minimum légal, constitue le seul délai à respecter par l'employeur.
Comment est calculée l'indemnité de départ à la retraite pour un salarié à temps partiel ?
Comment est calculée l'indemnité de départ à la retraite pour un salarié à temps partiel ?
L'indemnité de départ à la retraite d'un salarié à temps partiel est calculée proportionnellement à ses périodes d'emploi à temps complet et à temps partiel depuis son entrée dans l'entreprise. Chaque période est ainsi pondérée selon le temps de travail effectivement réalisé.
Quel est le régime fiscal de l'indemnité de départ à la retraite ?
Quel est le régime fiscal de l'indemnité de départ à la retraite ?
Le régime fiscal de l'indemnité de départ à la retraite dépend de qui est à l'initiative du départ. En cas de départ volontaire, l'indemnité est intégralement imposable. En cas de mise à la retraite par l'employeur, elle est exonérée d'impôt sur le revenu dans la limite du montant légal ou conventionnel, ou du plus élevé entre la moitié de l'indemnité perçue et le double de la rémunération annuelle brute N-1, plafonné à 5 fois le PASS.