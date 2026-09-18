Convention collective Travail temporaire permanent (IDCC 1413)
Quels codes NAF et APE correspondent au travail temporaire permanent ?
Le code NAF/APE identifie l'activité principale d'une entreprise de travail temporaire et conditionne la convention collective applicable à ses salariés permanents. Cette page détaille les codes concernés, leur rôle et leur lien avec l'IDCC 1413.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Entreprises de travail temporaire (agences d'intérim et sièges)
Champ d'application
Travail temporaire, Intérim, Personnel permanent
FAQ – Code NAF et APE dans le travail temporaire permanent (IDCC 1413)
Le code NAF 7820Z apparaît-il sur le bulletin de paie ?
Le code NAF 7820Z apparaît-il sur le bulletin de paie ?
Oui, le code NAF 7820Z figure généralement dans l'en-tête du bulletin de paie, aux côtés du numéro SIRET de l'entreprise. Il permet au salarié d'identifier l'activité principale déclarée par son employeur.
Que faire si le code NAF de mon entreprise ne correspond pas à son activité réelle ?
Que faire si le code NAF de mon entreprise ne correspond pas à son activité réelle ?
Si le code NAF attribué par l'INSEE ne reflète plus l'activité réelle de l'entreprise, une demande de modification peut être adressée à l'INSEE via le guichet unique des formalités d'entreprises. Cette correction est importante car un code NAF erroné peut fausser la convention collective présumée applicable.
Le changement de code NAF prévu pour 2027 modifie-t-il la convention collective applicable ?
Le changement de code NAF prévu pour 2027 modifie-t-il la convention collective applicable ?
Non, le passage du code 7820Z au 78.20G en 2027 ne change ni l'IDCC 1413 ni la convention collective applicable aux salariés permanents. Cette évolution ne concerne que la nomenclature statistique de l'INSEE, pas le droit du travail applicable.
Un salarié peut-il relever à la fois de l'IDCC 1413 et de l'IDCC 2378 ?
Un salarié peut-il relever à la fois de l'IDCC 1413 et de l'IDCC 2378 ?
Non, un même salarié relève d'un seul IDCC à la fois selon la nature de son contrat. Un salarié permanent en CDI classique relève de l'IDCC 1413, tandis qu'un salarié en contrat de mission intérimaire relève de l'IDCC 2378, même au sein de la même entreprise.
Le code NAF est-il identique pour toutes les agences d'un même groupe de travail temporaire ?
Le code NAF est-il identique pour toutes les agences d'un même groupe de travail temporaire ?
Pas nécessairement : chaque établissement ou filiale dispose de son propre code NAF, attribué selon son activité principale déclarée. Une agence spécialisée en placement de main-d'œuvre pourrait ainsi être classée en 7810Z alors que le siège du groupe relève du 7820Z.