Convention collective Travail temporaire permanent (IDCC 1413)
Quelles sont les règles d'indemnisation en cas d'arrêt maladie dans le travail temporaire permanent ?
L'arrêt maladie d'un salarié permanent d'une entreprise de travail temporaire obéit à des règles spécifiques de maintien de salaire, de délai de carence et de conditions d'ancienneté prévues par l'article 13 de la CCN.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Entreprises de travail temporaire (agences d'intérim et sièges)
Champ d'application
Travail temporaire, Intérim, Personnel permanent
FAQ - Arrêt maladie CCN travail temporaire permanent (IDCC 1413)
Que se passe-t-il si le salarié n'a pas un an d'ancienneté lors de son arrêt maladie ?
Que se passe-t-il si le salarié n'a pas un an d'ancienneté lors de son arrêt maladie ?
Sans un an d'ancienneté, le salarié permanent ne bénéficie pas du maintien de salaire conventionnel en cas d'arrêt maladie non professionnel. Seules les indemnités journalières de la Sécurité sociale lui sont versées, sous réserve de remplir les conditions d'ouverture de droits classiques.
Le délai de carence CPAM et le délai de carence conventionnel se cumulent-ils ?
Le délai de carence CPAM et le délai de carence conventionnel se cumulent-ils ?
Le délai de carence CPAM et le délai de carence conventionnel sont deux mécanismes distincts qui ne se recouvrent pas totalement. Le premier, de 3 jours, concerne les indemnités journalières de la Sécurité sociale. Le second, de 6 jours calendaires, s'applique au maintien de salaire versé par l'employeur.
Le maintien de salaire est-il apprécié par année civile ou par arrêt ?
Le maintien de salaire est-il apprécié par année civile ou par arrêt ?
Le maintien de salaire s'apprécie par année civile : l'employeur suit les jours indemnisés à 100 % et à 75 % sur cette base pour chaque salarié permanent.
Le salarié peut-il être licencié pendant un arrêt maladie ?
Le salarié peut-il être licencié pendant un arrêt maladie ?
Un salarié ne peut pas être licencié pour un motif lié à son état de santé, ce qui constituerait une discrimination. Les règles applicables au licenciement pendant un arrêt maladie doivent donc être distinguées des situations dans lesquelles un motif économique est invoqué.En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'employeur ne peut notifier le remplacement définitif qu'après épuisement des droits à indemnisation, mais un licenciement économique reste possible durant l'arrêt.