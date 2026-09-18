À retenir : L'ancienneté requise est d' un an pour une maladie non professionnelle, et de six mois pour un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Le délai de carence est de six jours calendaires , neutralisé si l'arrêt dure au moins 60 jours continus .

Le maintien de salaire couvre 30 jours à 100 % puis 30 jours à 75 % , des durées qui augmentent avec l'ancienneté.

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, aucun délai de carence ne s'applique et le remplacement définitif du salarié reste impossible tant que ses droits à indemnisation ne sont pas épuisés.

Le maintien de salaire vient compléter les IJSS (indemnités journalières de la Sécurité sociale), sans jamais dépasser la rémunération nette habituelle du salarié.

Quel est le montant du maintien de salaire selon l'ancienneté dans le travail temporaire ?

Le montant du maintien de salaire dépend directement de l'ancienneté du salarié permanent. Il se décompose en deux périodes, l'une à 100 % de la rémunération, l'autre à 75 %, dont la durée progresse tous les cinq ans d'ancienneté.

Ancienneté Jours à 100 % Jours à 75 % Total 1 an 30 j 30 j 60 j 6 ans 45 j 40 j 85 j 11 ans 60 j 50 j 110 j 16 ans 75 j 60 j 135 j 21 ans 90 j 70 j 160 j 26 ans 90 j (plafond) 80 j 170 j 31 ans et + 90 j (plafond) 90 j (plafond) 180 j

Chaque période est plafonnée à 90 jours. Au-delà de 31 ans d'ancienneté, les deux compteurs atteignent donc leur maximum, et la progression s'arrête là. La convention collective des entreprises de travail temporaire encadre précisément cette grille pour donner de la visibilité aux salariés permanents comme aux employeurs.

Quelles sont les conditions d'ancienneté pour bénéficier du maintien de salaire en cas d'arrêt maladie ?

Les conditions d'ancienneté pour bénéficier du maintien de salaire dépendent de la nature de l'arrêt maladie. Pour une maladie non professionnelle, une ancienneté minimale d'un an au jour de l'arrêt médical est requise. Pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, cette condition tombe à six mois.

💡 Bon à savoir : le salarié doit justifier être pris en charge par la Sécurité sociale et transmettre son certificat médical à son employeur, dans les deux cas sous 48 heures.

Quel est le délai de carence en cas d'arrêt maladie dans le travail temporaire ?

Le délai de carence est de six jours calendaires en cas de maladie non professionnelle. Aucun délai de carence ne s'applique en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle : l'indemnisation démarre dès le premier jour d'arrêt.

Ce délai de carence conventionnel est distinct du délai de carence appliqué par la Sécurité sociale pour le versement des indemnités journalières. Si l'arrêt dure au moins 60 jours continus, le délai de carence conventionnel est neutralisé.

Quelles sont les règles spécifiques en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ?

Les règles spécifiques en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle allègent les conditions d'accès au maintien de salaire. L'ancienneté requise passe à six mois et aucun délai de carence ne s'applique.

L'employeur ne peut pas notifier le remplacement définitif du salarié tant que celui-ci n'a pas épuisé ses droits à indemnisation conventionnelle. Un licenciement pour motif économique reste toutefois possible pendant l'arrêt.

Quelles sont les obligations de l'employeur pendant l'arrêt maladie d'un salarié permanent ?

L'article 13 de la convention collective prévoit que l'employeur maintient le salaire du salarié permanent en complément des IJSS. La subrogation, qui permet à l'employeur d'avancer les indemnités journalières puis de se faire rembourser par la CPAM (caisse primaire d'assurance maladie), reste une faculté et non une obligation.

L'employeur transmet l'attestation de salaire à la CPAM et suit les jours indemnisés par année civile. Cette organisation garantit au salarié une continuité de revenu pendant son arrêt, sans démarche supplémentaire de sa part.

Le maintien de salaire s'articule avec les IJSS comme un complément, jamais comme un cumul intégral. Le total versé au salarié ne doit pas dépasser sa rémunération nette habituelle.

Au-delà de la période de maintien conventionnel, un régime de prévoyance complémentaire peut prendre le relais, lorsque l'entreprise y a souscrit. La convention collective ne prévoit pas de dispositif de prévoyance obligatoire au niveau de la branche.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 21/08/2026.