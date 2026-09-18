Convention collective Travail temporaire permanent
Qu'est-ce que l'IDCC 1413 du travail temporaire permanent ?
L'IDCC 1413 identifie l'accord national professionnel applicable aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire. Cette page explique son périmètre, sa différence avec l'IDCC 2378 et la marche à suivre pour vérifier son rattachement.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Entreprises de travail temporaire (agences d'intérim et sièges)
Champ d'application
Travail temporaire, Intérim, Personnel permanent
FAQ – IDCC 1413 et convention collective du travail temporaire permanent
L'IDCC 1413 est-il une convention collective ou un accord de branche ?
L'IDCC 1413 est-il une convention collective ou un accord de branche ?
L'IDCC 1413 est un accord national professionnel, et non une convention collective au sens strict. Il régit les salariés permanents des entreprises de travail temporaire et relève de la brochure n° 3212.
Un salarié en CDI intérimaire relève-t-il de l'IDCC 1413 ?
Un salarié en CDI intérimaire relève-t-il de l'IDCC 1413 ?
Un salarié en CDI intérimaire relève de l'IDCC 2378, pas de l'IDCC 1413. L'IDCC 1413 couvre uniquement les salariés permanents employés par l'agence pour son fonctionnement interne, en CDI ou CDD classique.
Où trouver le texte intégral de l'IDCC 1413 ?
Où trouver le texte intégral de l'IDCC 1413 ?
Le texte intégral de l'IDCC 1413 est consultable gratuitement sur Légifrance, dans la rubrique des conventions collectives. Le site code.travail.gouv.fr en propose également une version simplifiée et à jour.
L'IDCC 1413 prévoit-il une grille de salaires minima ?
L'IDCC 1413 prévoit-il une grille de salaires minima ?
Oui, l'IDCC 1413 prévoit une grille de salaires minima, révisée périodiquement par accord de branche. Un accord du 20 février 2026 a fixé les derniers minima applicables, entrés en vigueur le 1er février 2026.
Combien de niveaux de classification comporte l'IDCC 1413 aujourd'hui ?
Combien de niveaux de classification comporte l'IDCC 1413 aujourd'hui ?
Depuis le 1er janvier 2026, la classification des salariés permanents comporte 7 filières, issues de l'accord du 19 juillet 2024. Cette nouvelle structure remplace la précédente grille à 13 niveaux (A à M) en vigueur depuis 2013.