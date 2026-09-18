Convention collective Travail temporaire permanent (IDCC 1413)
Quelle est la durée du préavis de licenciement dans la CCN Travail temporaire permanent ?
Le préavis de licenciement constitue un délai obligatoire entre la notification du licenciement et la fin effective du contrat de travail. Dans la convention collective des salariés permanents des entreprises de travail temporaire (IDCC 1413), sa durée varie selon la catégorie professionnelle et l'ancienneté du salarié.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Entreprises de travail temporaire (agences d'intérim et sièges)
Champ d'application
Travail temporaire, Intérim, Personnel permanent
FAQ - Préavis de licenciement CCN travail temporaire permanent
Quelle est la durée du préavis de licenciement pour un employé permanent ?
Quelle est la durée du préavis de licenciement pour un employé permanent ?
Un employé permanent a droit à 1 mois de préavis s'il a moins de 2 ans d'ancienneté, et à 2 mois au-delà de 2 ans d'ancienneté.
Un salarié en préavis peut-il s'absenter pour chercher un emploi ?
Un salarié en préavis peut-il s'absenter pour chercher un emploi ?
Oui, l'article 7.1 accorde 2 heures par jour pour rechercher un emploi, quel que soit le motif de la rupture du contrat. Ces heures ne sont rémunérées qu'en cas de licenciement.
Que se passe-t-il si le salarié retrouve un emploi avant la fin de son préavis ?
Que se passe-t-il si le salarié retrouve un emploi avant la fin de son préavis ?
Le salarié peut quitter l'entreprise dès qu'il a exécuté la moitié de son préavis, à condition d'en informer son employeur. La part de préavis restante n'est alors pas rémunérée.
L'employeur peut-il dispenser le salarié d'effectuer son préavis ?
L'employeur peut-il dispenser le salarié d'effectuer son préavis ?
Oui, l'employeur peut dispenser le salarié d'exécuter tout ou partie de son préavis. Dans ce cas, il doit lui verser une indemnité compensatrice de préavis équivalente au salaire qu'il aurait perçu.
Le préavis est-il dû en cas de licenciement pour faute grave ?
Le préavis est-il dû en cas de licenciement pour faute grave ?
Non, aucun préavis n'est dû en cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde.