À retenir L’ indemnité de licenciement est réservée aux salariés en CDI qui font l’objet d’un licenciement.

Elle est calculée à partir de la rémunération du salarié : 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté, ou ⅓ à partir de 10 ans d’ancienneté.

Elle est exonérée de cotisations sociales dans la limite de 94 200 €.

À la fin du contrat de travail d’un salarié, l’employeur doit lui verser plusieurs indemnités en raison soit du type de rupture du contrat de travail, soit de la situation du salarié.

Dans le cadre d’un licenciement, le salarié en CDI (Contrat à Durée Indéterminée) à temps plein comme à temps partiel, a droit à une indemnité de licenciement sous certaines conditions.

Qu’est-ce que l’indemnité de licenciement ? Comment se calcule l’indemnité de licenciement ? Quels sont les outils pour faciliter le calcul ? Est-elle exonérée de cotisations ? PayFit vous répond.

Qu’est-ce que l’indemnité de licenciement ?

Qu’est-ce que l’indemnité de licenciement ?

Contrairement à une démission, le licenciement ouvre droit au paiement d'une indemnité. Cette indemnité de fin de contrat est versée au salarié en raison de la rupture de son contrat de travail . Elle est exclusivement réservée aux salariés en CDI qui ont fait l’objet d’une procédure de licenciement pour motif personnel (comme le licenciement pour insuffisance professionnelle ) ou économique (comme le licenciement pour motif économique ).

L’indemnité peut être d’origine :

légale ;

conventionnelle ;

contractuelle .

Le montant le plus avantageux entre les trois types d’indemnité de licenciement devra lui être versé.

💡 Bon à savoir : pour les licenciements pour faute grave ou lourde, l’indemnité de licenciement n’est pas due, sauf dispositions conventionnelles contraires.

L’ indemnité légale de licenciement se calcule par le biais d’une formule prévue dans le Code du travail. Le calcul de l’indemnité légale de licenciement s’effectue sur la base d’un salaire de référence calculé à partir des salaires bruts précédant le licenciement.

Elle ne peut être inférieure à :

1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans ;

1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de 10 ans.

Par exemple, pour un salarié ayant travaillé sur une période de 11 ans et ayant un salaire de référence de 2 000 €, le calcul du montant de l’indemnité s’effectue comme suit :

[(2 000 x 1/4) x 10] + [(2 000 x 1/3) x 1] = 5 666,66 €.

Concernant l’ indemnité conventionnelle de licenciement , elle est prévue par la convention collective de l’entreprise et peut être identique ou différente de l’indemnité légale de licenciement.

Par exemple, l’ indemnité de licenciement sous Syntec peut être plus favorable. En effet, elle prévoit pour les cadres une indemnité équivalente à ⅓ de mois de rémunération par année de présence.

Par conséquent, pour un cadre ayant travaillé pendant une durée de 5 ans et ayant un salaire de référence de 3 500 €, le calcul de la prime de licenciement s’effectue comme suit :

[(3 500 x 1/3) x 5] = 5 833,33 €.

Selon le mode de calcul prévu par la loi, le salarié aurait droit à 4 375 €. Or, l’indemnité la plus favorable est celle prévue par la convention Syntec, le salarié aura donc droit à toucher l’indemnité prévue par Syntec.

💡 Bon à savoir : le calcul de cette indemnité de fin de contrat en cas d'inaptitude s’effectue sur la même base que l’indemnité de n’importe quel licenciement pour motif personnel.

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Quels outils utiliser pour calculer l’indemnité de licenciement ?

Pour faciliter le calcul de l’indemnité de licenciement , il est possible d’avoir recours à différents types d’outils, notamment :

un tableau Excel de calcul de l’indemnité de licenciement ;

un simulateur de calcul d’indemnité de licenciement .

Simulateur de calcul de l'indemnité de licenciement

L’indemnité de licenciement est-elle exonérée de cotisations ?

La fraction de l'indemnité de licenciement est exonérée de cotisations sociales dans la limite de 96 120 € en 2026 (correspondant à 2 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale).

De plus, l'indemnité de licenciement est exonérée de CSG (Contribution Sociale Généralisée) et CRDS (Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale) selon la plus petite des 2 limites suivantes :

montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement dû au salarié licencié ;

montant de l'indemnité exonérée de cotisations sociales.