À retenir Depuis le 1er janvier 2026, la classification des salariés permanents des entreprises de travail temporaire repose sur 13 niveaux (A à M) , qui remplacent l'ancien système de coefficients numériques.

Le positionnement de chaque emploi s'appuie sur cinq critères classants : expérience, autonomie, complexité, contribution/responsabilité et relationnel.

Les niveaux A à D correspondent au statut employé , E et F à l' agent de maîtrise , G à M au statut cadre (L et M pour les cadres dirigeants).

Depuis le 1er février 2026, les salaires minima vont de 1 836 € bruts mensuels (niveau A) à 5 666 € bruts mensuels (niveau M).

La transposition vers la nouvelle grille ne peut jamais entraîner de baisse de rémunération pour le salarié.

Quelle est la grille des salaires minima par niveau depuis 2026 ?

Chaque niveau de classification correspond à un salaire minimum conventionnel. Ces montants sont fixés par l'accord du 20 février 2026, étendu par arrêté du 4 mai 2026, et s'appliquent depuis le 1er février 2026. Le calcul de salaire dépend donc du niveau attribué à l'emploi.

Niveau Statut Salaire minimum brut mensuel A Employé 1 836 € B Employé 1 859 € C Employé 1 896 € D Employé 1 967 € E Agent de maîtrise 2 013 € F Agent de maîtrise 2 288 € G Cadre 2 547 € H Cadre 2 948 € I Cadre 3 358 € J Cadre 3 759 € K Cadre 4 418 € L Cadre dirigeant 5 077 € M Cadre dirigeant 5 666 €

Pour les niveaux A à F, le minimum porte sur la rémunération fixe mensuelle. Pour les niveaux G à M, une garantie annuelle incluant la part variable s'applique à la place d'un simple montant mensuel.

La convention collective travail temporaire permanent définit ainsi un système de positionnement hiérarchique des emplois occupés par les salariés permanents des entreprises de travail temporaire. La classification ne porte pas sur les compétences personnelles du salarié, mais sur les exigences de l'emploi qu'il occupe. Elle s'applique aux agences d'intérim et à leurs sièges, pour l'ensemble du personnel permanent.

Les salaires minima prévus par la branche constituent un plancher de rémunération. Ils doivent être comparés au montant du SMIC et aux éventuels éléments de salaire pris en compte dans l'assiette de comparaison, conformément aux règles applicables au salaire minimum conventionnel.

La classification des salariés permanents s'organise en 13 niveaux, désignés par les lettres A à M, depuis le 1er janvier 2026. Jusqu'au 31 décembre 2025, le positionnement des emplois reposait sur des coefficients numériques issus de l'accord du 15 février 2013. L'accord du 19 juillet 2024, étendu par l'arrêté du 6 février 2025, a entièrement révisé ce dispositif.

Chaque niveau correspond à un degré croissant de responsabilité, d'autonomie et de technicité, et renvoie à un statut précis. Cette organisation constitue une véritable grille de salaire et une grille de classification des emplois :

niveaux A à D : statut employé ;

niveaux E et F : statut agent de maîtrise ;

niveaux G à M : statut cadre, dont L et M pour les cadres dirigeants.

💡 Bon à savoir : l'accord du 19 juillet 2024 a été signé par Prism'emploi et cinq syndicats de salariés. Son extension par arrêté du 6 février 2025 le rend applicable à l'ensemble des entreprises de la branche.

Quels sont les cinq critères classants utilisés pour positionner un emploi ?

Le positionnement d'un emploi repose sur cinq critères classants, chacun évalué sur cinq degrés :

expérience ;

autonomie ;

complexité ;

contribution/responsabilité ;

relationnel.

Ces critères sont appliqués de manière objective, indépendamment des compétences personnelles du salarié qui occupe le poste.

⚠️ Attention : la classification porte sur l'emploi occupé et non sur la personne qui l'occupe. Un poste identique dans deux entreprises différentes doit être évalué selon les mêmes critères classants.

Quelles sont les filières professionnelles de la branche du travail temporaire ?

L'accord du 19 juillet 2024 structure les emplois de la branche autour de sept filières professionnelles, dont six sont explicitement nommées dans le texte :

filière commercial ;

filière recrutement ;

filière insertion , nouvelle, dédiée aux entreprises de travail temporaire d'insertion (ETTI) ;

filière gestion opérationnelle ;

filière management opérationnel ;

filière fonctions supports.

La filière professionnelle peut aider à identifier les exigences de l'emploi, mais elle ne suffit pas à elle seule à déterminer le niveau de classification. L'employeur doit également apprécier les cinq critères classants prévus par l'accord.

Quelles sont les obligations de l'employeur en matière de classification ?

L'employeur doit positionner chaque emploi dans la grille de classification en appliquant les cinq critères classants. Ce positionnement doit être communiqué au salarié via le contrat de travail ou le bulletin de paie.

Le bulletin de paie doit également permettre d'identifier les éléments de rémunération et les cotisations applicables. La transposition vers le nouveau système ne peut en aucun cas entraîner une baisse de la rémunération du salarié.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 24/08/2026.