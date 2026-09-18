Convention collective Travail temporaire permanent (IDCC 1413)
Comment fonctionne l'alternance pour les salariés permanents du travail temporaire ?
Contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation et Pro-A : conditions d'accès, rémunération, rôle de l'OPCO AKTO et obligations de tutorat dans la branche du travail temporaire.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Entreprises de travail temporaire (agences d'intérim et sièges)
Champ d'application
Travail temporaire, Intérim, Personnel permanent
FAQ - Alternance et apprentissage CCN Travail temporaire permanent
Quelle est la différence entre le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation dans le travail temporaire ?
Quelle est la différence entre le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation dans le travail temporaire ?
Le contrat d'apprentissage vise l'obtention d'un diplôme et s'adresse aux 16-29 ans, tandis que le contrat de professionnalisation vise une qualification professionnelle reconnue et reste ouvert à tout âge. La durée de formation diffère aussi : minimum 25 % du temps pour l'apprentissage, contre 15 à 25 % pour la professionnalisation.
Les taux de rémunération des apprentis sont-ils plus élevés dans la convention collective du travail temporaire ?
Les taux de rémunération des apprentis sont-ils plus élevés dans la convention collective du travail temporaire ?
Non, les taux de rémunération des apprentis suivent strictement les montants légaux fixés par le Code du travail. La convention collective du travail temporaire permanent ne prévoit aucun taux conventionnel plus favorable que le minimum légal.
Qui collecte la contribution formation de 0,3 % dans la branche du travail temporaire ?
Qui collecte la contribution formation de 0,3 % dans la branche du travail temporaire ?
La contribution formation de 0,3 % de la masse salariale est collectée par le FPE-TT, section paritaire professionnelle de l'OPCO AKTO dédiée au financement des dispositifs de formation de la branche.
La Pro-A remplace-t-elle le contrat de professionnalisation pour les salariés permanents ?
La Pro-A remplace-t-elle le contrat de professionnalisation pour les salariés permanents ?
Non, la Pro-A ne remplace pas le contrat de professionnalisation : elle vise à faire évoluer un salarié permanent déjà en poste vers une nouvelle qualification, alors que le contrat de professionnalisation s'adresse le plus souvent à une personne recrutée pour se qualifier.