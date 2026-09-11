Convention collective jardinerie (IDCC 1760)
Qu'est-ce que la CCN jardinerie (IDCC 1760) ?
La convention collective nationale des jardineries et graineteries encadre les conditions de travail de plus de 18 000 salariés en France. Ce guide présente ses principales dispositions : classification, salaires, congés, prévoyance et durée du travail.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 1 670 établissements
Champ d'application
jardineries, graineteries, pépinières, animaleries, commerce de végétaux et articles de jardin
Tout savoir sur cette convention collective
Grille de salaire
La grille de salaire de la convention collective des jardineries et graineteries fixe les rémunérations minimales selon le niveau de classification et l'échelon du salarié. Cette page détaille les montants en vigueur, les règles d'application et les obligations de l'employeur.
Coefficient
Depuis l'accord du 18 avril 2024, étendu le 15 mai 2025, la convention collective des jardineries et graineteries remplace les anciens coefficients hiérarchiques par un système de classification à critères classants. Cette page explique la nouvelle grille, les catégories professionnelles et l'impact sur la rémunération.
Congés payés
La convention collective des jardineries et graineteries prévoit des règles spécifiques en matière de congés payés et de congés pour événements familiaux. Cette page détaille les droits des salariés du secteur, les modalités de calcul de l'indemnité et les obligations de l'employeur.
RTT
La convention collective des jardineries et graineteries prévoit des règles spécifiques pour organiser le temps de travail, adaptées à la forte saisonnalité du secteur. Modulation annuelle, forfait jours, repos compensateur et travail dominical : cette page détaille les dispositions applicables aux salariés et employeurs de la branche.
Période d'essai
La convention collective des jardineries et graineteries fixe des durées de période d'essai spécifiques selon la catégorie professionnelle. Certaines sont renouvelables, d'autres non. Cette page détaille les durées, les conditions de renouvellement, les règles de rupture et les délais de prévenance applicables.
Préavis
Le préavis constitue une période clé lors de la rupture du contrat de travail dans le secteur des jardineries et graineteries. Sa durée varie selon la catégorie professionnelle, l'ancienneté et le motif de départ. Cette page détaille les règles applicables issues du titre VII de la convention, actualisée par l'accord du 10 octobre 2022.
Arrêt maladie
La convention collective des jardineries et graineteries prévoit un maintien de salaire en cas d'arrêt maladie, sous conditions d'ancienneté. Les règles varient selon le statut du salarié (cadre ou non-cadre), la durée d'ancienneté et l'origine de l'arrêt. Cette page détaille les droits applicables, les obligations à respecter et les spécificités liées aux accidents du travail.
Mutuelle
La convention collective des jardineries et graineteries impose une complémentaire santé collective pour tous les salariés dès le premier jour d'embauche. Cette page détaille les garanties minimales, la répartition des cotisations, les cas de dispense et les obligations de l'employeur.
Prévoyance
La convention collective des jardineries et graineteries impose un régime de prévoyance obligatoire couvrant le décès, l'incapacité et l'invalidité. Cette page présente les garanties, les taux de cotisation applicables aux cadres et non-cadres, la répartition employeur-salarié et les obligations de l'employeur.
Licenciement
Préavis, indemnité de licenciement, heures de recherche d'emploi, procédure : la convention collective des jardineries et graineteries (brochure 3272) encadre chaque étape de la rupture du contrat à l'initiative de l'employeur. Cette page détaille les règles applicables depuis l'accord du 10 octobre 2022, étendu le 12 février 2024.
Rupture conventionnelle
La rupture conventionnelle permet à un employeur et un salarié relevant de la CCN Jardinerie (brochure 3272) de mettre fin au CDI d'un commun accord. Cette page détaille la procédure, le calcul de l'indemnité spécifique, le régime fiscal et social applicable, ainsi que les droits au chômage.
Retraite
La convention collective des jardineries et graineteries (brochure 3272) encadre le départ volontaire à la retraite et la mise à la retraite par l'employeur. Elle prévoit des préavis spécifiques, des indemnités selon l'ancienneté et des dispositions complémentaires liées au régime agricole.
Accord d'entreprise
L'accord d'entreprise s'articule avec l'accord de branche selon le système des trois blocs prévu par le Code du travail. Cette page explique dans quels cas la branche prime et quand l'accord d'entreprise s'applique.
Alternance et apprentissage
Tout savoir sur l'apprentissage et le contrat de professionnalisation dans la branche Jardinerie. Pro-A, OPCO L'Opcommerce et financement du tutorat : règles applicables et points clés pour employeurs et alternants.
Congés exceptionnels
Les congés pour événements familiaux prévus par l'article 33 doivent être comparés aux minima légaux en vigueur. En juin 2026, plusieurs durées légales sont plus favorables que celles de la convention collective.
Préavis de démission
Durées applicables par catégorie professionnelle et par ancienneté. Formalisme de la démission, dispense et heures de recherche d'emploi.
Préavis de licenciement
Durées applicables par catégorie et ancienneté. Dispense de préavis, faute grave ou lourde, et heures de recherche d'emploi pour l'IDCC 1760.
Préavis rupture conventionnelle
La rupture conventionnelle ne prévoit pas de préavis obligatoire. Elle obéit toutefois à des délais légaux incompressibles : rétractation, homologation DREETS ou autorisation administrative pour les salariés protégés.
Contrat saisonnier
Le secteur des jardineries et graineteries connaît des saisons d'activité, définies à titre indicatif par la convention collective (IDCC 1760). Les règles de reconduction, de délais et d'indemnisation se distinguent de celles applicables au contrat intermittent.
Contrat extra
Dans les jardineries et graineteries, le contrat extra, ou CDD d'usage, n'est pas un mode de recrutement applicable : le secteur n'est pas prévu par la liste limitative de l'article D1242-1 du Code du travail.
Jours fériés
La convention collective Jardinerie prévoit sept fêtes légales payées et un régime particulier pour le 1er mai. Elle garantit également quatre jours fériés chômés par salarié.
Repos hebdomadaire
La convention collective jardineries et graineteries encadre le repos hebdomadaire, le travail du dimanche et certaines majorations, avec des règles adaptées à la saisonnalité du secteur.
IDCC 1760
L'IDCC 1760 identifie la convention collective nationale des jardineries et graineteries. Il sert notamment à rattacher l'entreprise à la bonne convention collective dans les outils RH, la paie et la DSN.
Code NAF / APE
La convention collective des jardineries et graineteries relève de l'IDCC 1760. Le code APE 4776Z est fréquent dans le secteur, mais il ne suffit pas à déterminer la convention collective applicable.
Congé maternité
Durée du congé, indemnisation, adoption, congé de naissance et garanties au retour. Voici les règles applicables aux salariés relevant de la convention collective jardinerie.
Congé paternité
Durée du congé, congé de naissance, indemnisation IJSS et protections applicables aux salariés des jardineries et graineteries.
Accident du travail
Les règles de maintien de salaire prévues par l'article 36 de la convention collective jardineries et graineteries, à distinguer des règles légales de Sécurité sociale.
Retraite complémentaire
Régime AGIRC-ARRCO obligatoire, taux de cotisation 2026, calcul des points, CEG, CET et rôle d'AGRICA dans la branche.
FAQ - Convention collective jardinerie (IDCC 1760)
Quel est le numéro IDCC de la convention collective jardinerie ?
Quel est le numéro IDCC de la convention collective jardinerie ?
La convention collective des jardineries et graineteries porte le numéro IDCC 1760, et sa brochure porte le n° 3272. Ce numéro figure sur le bulletin de paie et dans la DSN de l'entreprise.
Combien de jours de congé prévoit la convention collective jardinerie en cas de décès d'un enfant ?
Combien de jours de congé prévoit la convention collective jardinerie en cas de décès d'un enfant ?
La convention collective jardinerie accorde 7 jours ouvrés de congé pour le décès d'un enfant de moins de 25 ans, et 7 jours ouvrables pour un enfant de 25 ans ou plus. Ce congé conventionnel se cumule avec le congé de deuil légal de 8 jours prévu par le Code du travail pour un enfant de moins de 25 ans.
Faut-il une ancienneté minimale pour bénéficier des congés exceptionnels dans la convention collective jardinerie ?
Faut-il une ancienneté minimale pour bénéficier des congés exceptionnels dans la convention collective jardinerie ?
Non, les congés exceptionnels pour événements familiaux de la convention collective jardinerie sont accordés sans condition d'ancienneté. Un justificatif de l'événement, comme un acte de mariage ou un acte de décès, suffit pour en bénéficier. Les règles générales relatives aux congés exceptionnels peuvent également être consultées pour connaître le cadre légal applicable.
Le code APE 4776Z suffit-il pour appliquer la convention collective jardinerie ?
Le code APE 4776Z suffit-il pour appliquer la convention collective jardinerie ?
Non, le code APE 4776Z est un indice qui oriente vers la convention collective jardinerie, mais il ne détermine pas à lui seul son application. C'est l'activité réelle et principale de l'entreprise qui fait foi, y compris lorsque le code APE diffère.
La convention collective jardinerie prévoit-elle un accord de modulation du temps de travail ?
La convention collective jardinerie prévoit-elle un accord de modulation du temps de travail ?
Oui, la convention collective jardinerie prévoit un accord de modulation des horaires, encadré par une annexe spécifique du texte conventionnel. Ce dispositif permet d'adapter la durée du travail aux pics d'activité saisonniers, notamment au printemps.