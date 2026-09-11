À retenir La convention collective jardinerie porte le numéro IDCC 1760 (brochure 3272) et couvre environ 1 670 établissements.

Elle s'applique aux jardineries, graineteries, pépinières et animaleries relevant du code APE 4776Z .

Elle a été actualisée par l'accord du 10 octobre 2022, étendu par arrêté du 12 février 2024.

Elle fixe des règles spécifiques sur la classification des emplois, la durée du travail, les congés et la prévoyance.

La prévoyance est gérée par le groupe Agrica et la formation professionnelle par l'Opcommerce.

Qu'est-ce que la convention collective jardinerie ?

La convention collective jardinerie (IDCC 1760, brochure n° 3272) régit les relations entre employeurs et salariés du secteur des jardineries et graineteries en France. Signée le 3 décembre 1993, elle a été étendue par arrêté du 6 juillet 1994, ce qui la rend applicable à toutes les entreprises de son champ d'application.

L'accord du 10 octobre 2022, étendu par arrêté du 12 février 2024, a modernisé la classification des emplois et les règles du contrat de travail. L'architecture générale de la convention reste inchangée.

La convention complète le Code du travail en apportant des règles adaptées au secteur. En cas de divergence entre les deux textes, la règle la plus favorable au salarié s'applique.

💡 Bon à savoir : le numéro IDCC 1760 figure sur la fiche de paie du salarié et dans la déclaration sociale nominative (DSN) de l'entreprise, ce qui permet de l'identifier rapidement.

Quelles entreprises sont couvertes par la convention collective jardinerie ?

La convention collective jardinerie couvre les entreprises dont l'activité principale relève du commerce de détail de végétaux, de produits de jardinage, de semences, d'engrais, d'animaux de compagnie et de leurs aliments. Le champ d'application précis et les méthodes de vérification sont détaillés ci-dessous.

Quel est le champ d'application de la convention collective jardinerie ?

Le champ d'application de la convention collective jardinerie couvre plusieurs types de structures commerciales liées au végétal et à l'animalerie. Sont concernées :

les jardineries et magasins spécialisés dans la vente de végétaux et de fournitures de jardinage ;

les graineteries, commerces spécialisés dans la vente de graines, semences et bulbes ;

les pépinières qui exercent une activité commerciale de détail ;

les animaleries intégrées ou indépendantes, spécialisées dans la vente d'animaux de compagnie et de produits associés.

Le code APE (ou NAF) le plus fréquemment associé à cette convention est le 4776Z, qui correspond au commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé. Ce code reste un indice et non un critère déterminant : c'est l'activité réelle et principale de l'entreprise qui permet de vérifier si la convention collective jardinerie s'applique. Une jardinerie qui développe une activité annexe de paysagisme, par exemple, devra vérifier laquelle de ses activités est prépondérante pour identifier la convention applicable.

Trois éléments permettent de vérifier l'application de la convention collective jardinerie. Le premier est le bulletin de paie, sur lequel le numéro IDCC 1760 doit apparaître. Le deuxième est le code APE de l'entreprise, consultable sur l'extrait Kbis ou sur le site de l'Insee. Le troisième est l'activité réellement exercée par l'entreprise, indépendamment de son code APE.

En pratique, ces trois vérifications se complètent :

consulter le bulletin de paie pour retrouver le numéro IDCC 1760 ;

vérifier le code APE 4776Z sur l'extrait Kbis ou le répertoire Sirene de l'Insee ;

comparer ces éléments à l'activité réelle de l'entreprise, notamment si elle exerce plusieurs activités.

En cas de doute, l'inspection du travail ou les services de l'Opcommerce peuvent apporter des précisions utiles à l'employeur comme au salarié.

La classification des emplois dans la convention collective jardinerie repose sur un système de niveaux et d'échelons. Ce système tient compte des compétences requises, du degré d'autonomie, du niveau de responsabilité et du type d'activité exercée. Chaque poste est rattaché à un niveau qui détermine un coefficient, base de calcul du salaire minimum conventionnel. La grille de salaire permet de retrouver les niveaux, échelons et minima correspondants.

La convention distingue quatre grandes catégories professionnelles :

les employés non qualifiés ;

les ouvriers et employés qualifiés ;

les agents de maîtrise ;

les ingénieurs et cadres.

Cette classification a été révisée par l'accord du 10 octobre 2022, qui a introduit une nouvelle grille de pondération et une grille de transposition pour assurer la correspondance avec l'ancien système. La durée de la période d'essai varie selon la catégorie professionnelle du salarié.

Catégorie professionnelle Durée de la période d’essai Renouvellement Employé non qualifié 2 mois Non renouvelable Ouvrier et employé qualifié 2 mois Non renouvelable Agent de maîtrise 3 mois Renouvelable 2 mois Ingénieur et cadre 4 mois Renouvelable 3 mois

Quel est le salaire minimum dans la convention collective jardinerie ?

La convention collective jardinerie fixe un salaire minimum conventionnel pour chaque niveau et échelon de la grille de classification. Ces minima sont négociés régulièrement par les partenaires sociaux de la branche et font l'objet d'avenants publiés au Journal officiel. Le salaire minimum conventionnel ne peut jamais être inférieur au Smic en vigueur. Le calcul de salaire dépend notamment du niveau, de l'échelon et du coefficient attribués au poste.

La rémunération comprend le salaire de base, auquel peuvent s'ajouter des éléments complémentaires prévus par la convention : la prime d'ancienneté, la majoration pour travail le dimanche (50 % du taux horaire) et d'éventuelles primes définies par accord d'entreprise.

Quelle est la durée du travail prévue par la convention collective jardinerie ?

La durée légale du travail de 35 heures par semaine s'applique dans le secteur des jardineries et graineteries. La durée du travail prévue par la convention collective précise plusieurs aménagements adaptés aux contraintes du secteur :

la durée quotidienne maximale de travail est fixée à 10 heures, portée à 12 heures une fois par semaine en cas de surcroît temporaire d'activité ;

le repos hebdomadaire comprend 4 jours de repos par quinzaine, dont 2 peuvent être pris par demi-journée ;

en moyenne sur l'année, au moins un dimanche sur deux doit être chômé ;

le forfait annuel en jours pour les cadres est fixé à 218 jours ;

le travail à temps partiel impose une durée minimale de 24 heures par semaine ;

le travail intermittent est possible avec un plancher de 800 heures annuelles.

La modulation annuelle des horaires permet d'adapter le temps de travail aux variations saisonnières, particulièrement marquées dans le secteur des jardineries, avec une forte activité au printemps et un ralentissement en hiver.

⚠️ Attention : le travail le dimanche bénéficie d'une majoration de 50 % du taux horaire, applicable à l'ensemble des salariés concernés, quelle que soit leur catégorie professionnelle.

Quels sont les congés payés et congés exceptionnels prévus par la convention collective jardinerie ?

Le droit aux congés payés dans la convention collective jardinerie suit les règles légales : 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables (5 semaines) par an. La convention prévoit en complément des congés exceptionnels pour événements familiaux, accordés sur justificatif.

Événement Durée du congé Mariage ou Pacs du salarié 4 jours ouvrables Mariage d’un enfant 1 jour ouvrable Naissance ou adoption d’un enfant 3 jours ouvrables Décès du conjoint, du partenaire de Pacs ou du concubin 3 jours ouvrables Décès d’un enfant de moins de 25 ans 7 jours ouvrés Décès d’un enfant de 25 ans ou plus 7 jours ouvrables Décès du père, de la mère, d’un frère ou d’une sœur 3 jours ouvrables Annonce d’un handicap chez un enfant 2 jours ouvrables Annonce d’un cancer ou d’une pathologie chronique chez un enfant 2 jours ouvrables

Ces jours de congés ne sont pas déduits des congés payés annuels et sont rémunérés normalement.

Quelles garanties de prévoyance et de mutuelle prévoit la convention collective jardinerie ?

La convention collective jardinerie met en place un régime de prévoyance obligatoire et un régime de complémentaire santé pour l'ensemble des salariés de la branche. Le régime de prévoyance est géré par le groupe Agrica, organisme labellisé par les partenaires sociaux de la branche. Il couvre les risques de décès, d'incapacité temporaire de travail et d'invalidité, avec une adhésion obligatoire pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention.

La mutuelle obligatoire garantit à chaque salarié une couverture santé complémentaire financée en partie par l'employeur. Le contrat doit respecter un socle minimal de garanties défini par la convention. L'employeur prend en charge au moins 50 % de la cotisation du salarié, conformément à la législation en vigueur.

Quel est l'Opco de la convention collective jardinerie ?

L'opérateur de compétences (Opco) rattaché à la branche des jardineries et graineteries est l'Opcommerce. Cet organisme accompagne les entreprises du commerce dans le financement et la gestion de la formation professionnelle.

L'Opcommerce prend en charge plusieurs dispositifs :

le plan de développement des compétences ;

les contrats d'apprentissage et de professionnalisation ;

la préparation opérationnelle à l'emploi (POE) ;

les certificats de qualification professionnelle (CQP).

Les entreprises relevant de la convention collective jardinerie versent leur contribution formation à l'Opcommerce, qui mutualise les fonds pour financer les actions de formation de la branche.

Quelles sont les autres règles importantes de la convention collective jardinerie ?

Au-delà des thèmes détaillés plus haut, la convention collective jardinerie couvre d'autres sujets importants pour les salariés et les employeurs du secteur, notamment le contrat de travail et la formation professionnelle.

Quelles règles pour le contrat de travail et la fin de contrat ?

La convention collective jardinerie encadre les conditions d'embauche, les mentions obligatoires du contrat de travail et les modalités de rupture. Les durées de préavis varient selon la catégorie professionnelle et l'ancienneté du salarié. L'indemnité de licenciement conventionnelle peut être plus favorable que l'indemnité légale, en fonction de l'ancienneté et du statut du salarié.

La convention prévoit aussi des dispositions spécifiques pour :

les contrats à durée déterminée (CDD), utilisés notamment pour faire face aux pics d'activité saisonniers ;

le recours au travail intermittent, particulièrement adapté aux fluctuations d'activité dans les jardineries et pépinières ;

les modalités de rupture du contrat, avec des durées de préavis de licenciement qui dépendent de la catégorie professionnelle du salarié.

Ces dispositions permettent aux employeurs du secteur d'adapter leurs effectifs aux variations saisonnières tout en respectant les garanties conventionnelles des salariés.

Quelles obligations en matière de formation professionnelle ?

Les entreprises de la branche jardinerie sont tenues de participer au financement de la formation professionnelle par le biais de leur contribution versée à l'Opcommerce. La convention encourage le développement des compétences des salariés, notamment par le recours aux CQP (certificats de qualification professionnelle) adaptés aux métiers du secteur.

L'entretien professionnel, obligatoire tous les deux ans, permet de faire le point sur les perspectives d'évolution du salarié et d'identifier les besoins de formation en lien avec les métiers des jardineries et graineteries. Il est distinct de l'entretien annuel d'évaluation et ne porte pas sur la performance du salarié.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 27/08/2026.