À retenir L'IDCC de la convention collective Jardinerie est le 1760.

Le préavis de licenciement dépend de la catégorie professionnelle et de l' ancienneté du salarié.

Les employés ont droit à 1 mois de préavis avant 2 ans d'ancienneté, et 2 mois au-delà.

Les agents de maîtrise ont 2 mois de préavis, quelle que soit leur ancienneté.

Les cadres ont 3 mois de préavis, quelle que soit leur ancienneté.

Quelle est la durée du préavis de licenciement selon la catégorie professionnelle ?

La durée du préavis de licenciement varie selon la catégorie professionnelle et l'ancienneté du salarié dans la convention collective Jardinerie. Le tableau ci-dessous reprend les durées fixées par l'article 37 de la convention.

Catégorie professionnelle Ancienneté inférieure à 2 ans Ancienneté d’au moins 2 ans Employés 1 mois 2 mois Agents de maîtrise 2 mois 2 mois Cadres 3 mois 3 mois

Ces durées sont fixées par l'accord du 10 octobre 2022, étendu par arrêté du 12 février 2024.

Que prévoit l'article 37 de la convention collective Jardinerie sur le préavis de licenciement ?

L'article 37 de la convention collective Jardinerie fixe la durée du préavis applicable en cas de licenciement, sauf faute grave ou faute lourde. Cette règle s'applique à toutes les catégories professionnelles couvertes par la convention.

En cas de faute grave ou de faute lourde, le préavis n'est pas dû et le contrat prend fin sans que le salarié ait à l'exécuter. La situation est détaillée dans notre fiche consacrée au licenciement pour faute grave. En dehors de ces cas, l'employeur doit respecter la durée de préavis correspondant à la catégorie et à l'ancienneté du salarié.

Un arrêt maladie intervenant pendant le préavis peut également avoir des conséquences sur son exécution et sur la date de fin du contrat, selon l'origine de l'arrêt et les règles applicables.

La convention collective jardinerie est-elle plus favorable que le Code du travail ?

La convention collective Jardinerie est plus favorable que le Code du travail pour les agents de maîtrise et, dans certains cas, pour les cadres. Le Code du travail prévoit un préavis légal d'au moins 1 mois pour un salarié ayant entre 6 mois et moins de 2 ans d'ancienneté, et de 2 mois à partir de 2 ans.

Pour les agents de maîtrise, la convention accorde 2 mois de préavis dès le premier jour d'ancienneté, alors que le Code du travail n'accorde ce délai qu'à partir de 2 ans. Pour les cadres, la convention accorde 3 mois de préavis quelle que soit l'ancienneté, un délai supérieur aux 2 mois prévus par le Code du travail pour un salarié ayant 2 ans d'ancienneté ou plus.

La notification du licenciement doit respecter les règles applicables à la lettre de licenciement, notamment en matière de contenu et de procédure.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 28/08/2026.