Convention collective jardinerie (IDCC 1760)
Quelle est la durée du préavis de licenciement dans la CCN jardinerie ?
Durées applicables par catégorie et ancienneté. Dispense de préavis, faute grave ou lourde, et heures de recherche d'emploi pour l'IDCC 1760.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 1 670 établissements
Champ d'application
jardineries, graineteries, pépinières, animaleries, commerce de végétaux et articles de jardin
FAQ - préavis de licenciement en jardinerie
Le préavis de licenciement est-il dû en cas de faute grave ou de faute lourde ?
Le préavis de licenciement est-il dû en cas de faute grave ou de faute lourde ?
Non, le préavis de licenciement n'est pas dû en cas de faute grave ou de faute lourde. Le contrat de travail prend alors fin sans que le salarié ait à exécuter de préavis.
Que se passe-t-il si l'employeur dispense le salarié de préavis ?
Que se passe-t-il si l'employeur dispense le salarié de préavis ?
Si l'employeur dispense le salarié d'exécuter son préavis, il lui verse une indemnité compensatrice de préavis égale à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à la fin du préavis. La convention collective prévoit une règle distincte : si c'est le salarié licencié qui choisit, de sa propre initiative, de ne pas effectuer son préavis pour prendre un nouvel emploi, aucune indemnité ne peut lui être réclamée par l'employeur.
Le salarié licencié a-t-il droit à des heures pour rechercher un emploi ?
Le salarié licencié a-t-il droit à des heures pour rechercher un emploi ?
Oui, le salarié licencié a droit à 2 heures d'absence par jour pour rechercher un emploi pendant son préavis, en application de l'article 38 de la convention. Ces heures n'entraînent aucune diminution de salaire en cas de licenciement, et ce droit cesse dès que le salarié a trouvé un nouvel emploi.
Comment est calculée l'indemnité compensatrice de préavis ?
Comment est calculée l'indemnité compensatrice de préavis ?
L'indemnité compensatrice de préavis correspond à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé jusqu'au terme de son préavis. Elle inclut le salaire de base ainsi que les primes et avantages habituels, et son montant varie donc selon la durée de préavis propre à la catégorie professionnelle du salarié. Cette indemnité doit être distinguée de l'indemnité légale de licenciement, dont le montant peut faire l'objet d'un calcul spécifique. Les sommes versées lors de la rupture sont généralement reprises dans le solde de tout compte.