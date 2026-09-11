Quelles sont les règles du licenciement dans la convention collective Jardinerie ?

La convention collective des jardineries et graineteries (IDCC 1760, brochure 3272) fixe un cadre précis pour la rupture du contrat à l'initiative de l'employeur. Les dispositions du titre VII encadrent le préavis, l'indemnité de licenciement et les absences pour recherche d'emploi. Accord du 10 octobre 2022, étendu par arrêté du 12 février 2024.

Quel est le préavis de licenciement prévu par la CCN Jardinerie ?

L'article 37 fixe les durées de préavis. Sauf faute grave ou lourde, l'employeur doit respecter un préavis dont la durée varie selon la catégorie et l'ancienneté.

Catégorie Ancienneté < 2 ans Ancienneté ≥ 2 ans Employés / Ouvriers 1 mois 2 mois Agents de maîtrise 2 mois 2 mois Cadres 3 mois 3 mois

Bon à savoir En cas de faute grave ou de faute lourde, le salarié licencié ne bénéficie d'aucun préavis. La rupture du contrat prend effet immédiatement.

L'article 39 définit le barème : tout salarié justifiant de plus de 8 mois d'ancienneté ininterrompue a droit à une indemnité (sauf faute grave/lourde) :

1/4 de mois par année d'ancienneté pour les 10 premières années

1/3 de mois par année au-delà de 10 ans

Ce barème s'applique identiquement à toutes les catégories (employés, agents de maîtrise, cadres). Il correspond au barème légal (art. L. 1234-9 et R. 1234-2 du Code du travail).

Quel salaire de référence retenir ?

Le plus favorable entre :

La moyenne mensuelle des 12 derniers mois

La moyenne mensuelle des 3 derniers mois (primes proratisées)

Ancienneté Salaire de référence Calcul Indemnité estimée 3 ans 2 000 € 3 × (1/4 × 2 000) 1 500 € 8 ans 2 500 € 8 × (1/4 × 2 500) 5 000 € 15 ans 2 800 € (10 × 1/4 × 2 800) + (5 × 1/3 × 2 800) 11 667 € 20 ans 3 200 € (10 × 1/4 × 3 200) + (10 × 1/3 × 3 200) 18 667 €

À noter L'indemnité conventionnelle reprend le barème légal. Si un accord d'entreprise ou un contrat prévoit un montant supérieur, c'est la disposition la plus favorable au salarié qui s'applique.

Quelles sont les heures de recherche d'emploi pendant le préavis ?

Article 38 : le salarié licencié peut s'absenter 2 heures par jour pendant le préavis pour rechercher un emploi. Ces heures sont rémunérées uniquement en cas de licenciement (pas en cas de démission). Organisation : alternance un jour au choix de l'employeur, un jour au choix du salarié.

Quelle est la procédure de licenciement applicable ?

La procédure suit le droit commun du Code du travail :

Convocation à l'entretien préalable : lettre RAR ou remise en main propre, 5 jours ouvrables avant l'entretien

Entretien préalable : le salarié peut se faire assister

Notification du licenciement : lettre RAR envoyée au minimum 2 jours ouvrables après l'entretien (motif personnel) ou 7 jours pour les cadres, 15 jours en licenciement économique

Quelle différence entre licenciement pour motif personnel et économique ?

Motif personnel : lié au comportement ou à l'insuffisance du salarié. Motif économique : lié à des difficultés économiques, mutations technologiques ou réorganisation. Le licenciement économique obéit à des règles spécifiques (obligation de reclassement, priorité de réembauche, CSP).

Quelles sont les conséquences de la faute grave ou lourde ?

La faute grave ou lourde prive le salarié du préavis et de l'indemnité de licenciement. Le salarié conserve son droit aux allocations chômage et à l'indemnité compensatrice de congés payés.