Licenciement – Convention collective Jardinerie (IDCC 1760)
Comment fonctionne le licenciement dans la CCN Jardinerie ?
Préavis, indemnité de licenciement, heures de recherche d'emploi, procédure : la convention collective des jardineries et graineteries (brochure 3272) encadre chaque étape de la rupture du contrat à l'initiative de l'employeur. Cette page détaille les règles applicables depuis l'accord du 10 octobre 2022, étendu le 12 février 2024.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 1 670 établissements
Champ d'application
Jardineries, Graineteries, Pépinières, Animaleries, Commerce de végétaux et articles de jardin
FAQ – Licenciement CCN Jardinerie (IDCC 1760)
À partir de quelle ancienneté a-t-on droit à l'indemnité de licenciement ?
À partir de quelle ancienneté a-t-on droit à l'indemnité de licenciement ?
Plus de 8 mois d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise (article 39, conforme à la loi).
L'indemnité conventionnelle est-elle plus favorable que l'indemnité légale ?
L'indemnité conventionnelle est-elle plus favorable que l'indemnité légale ?
Non, la CCN Jardinerie reprend le barème légal (1/4 de mois par an jusqu'à 10 ans, 1/3 au-delà). Si un accord d'entreprise prévoit mieux, il s'applique.
Quel est le préavis d'un cadre licencié ?
Quel est le préavis d'un cadre licencié ?
3 mois, quelle que soit l'ancienneté.
Les heures de recherche d'emploi sont-elles rémunérées ?
Les heures de recherche d'emploi sont-elles rémunérées ?
Oui, 2 heures par jour pendant le préavis, rémunérées en cas de licenciement uniquement.
Le salarié licencié pour faute grave a-t-il droit au chômage ?
Le salarié licencié pour faute grave a-t-il droit au chômage ?
Oui. La faute grave prive du préavis et de l'indemnité de licenciement, mais pas des allocations chômage.
Un salarié licencié peut-il quitter l'entreprise avant la fin du préavis ?
Un salarié licencié peut-il quitter l'entreprise avant la fin du préavis ?
Oui, si l'employeur l'y autorise ou s'il a trouvé un nouvel emploi. Dans ce cas, l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due.