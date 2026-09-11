Quelle est la durée de la période d'essai dans la CCN jardinerie ?
La convention collective des jardineries et graineteries fixe des durées de période d'essai spécifiques selon la catégorie professionnelle. Certaines sont renouvelables, d'autres non. Cette page détaille les durées, les conditions de renouvellement, les règles de rupture et les délais de prévenance applicables.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 1 670 établissements
Champ d'application
jardineries, graineteries, pépinières, animaleries, commerce de végétaux et articles de jardin
À retenir
La période d'essai varie selon la catégorie professionnelle : 2 mois pour les employés, 3 mois pour les agents de maîtrise et 4 mois pour les ingénieurs et cadres.
Seuls les agents de maîtrise et les ingénieurs et cadres peuvent voir leur période d'essai renouvelée, pour une durée maximale respective de 5 mois et 7 mois.
Le renouvellement exige un accord écrit et motivé entre l'employeur et le salarié, conclu à l'issue de la première période.
La rupture de la période d'essai reste libre mais impose un délai de prévenance, de 24 heures à 1 mois selon l'ancienneté et la partie à l'initiative de la rupture.
Aucune disposition spécifique ne déroge aux règles légales pour la période d'essai des CDD dans cette convention.
Quelles sont les durées de période d'essai selon la catégorie professionnelle dans la convention collective Jardinerie ?
La durée de la période d'essai dans la convention collective Jardinerie (IDCC 1760, brochure 3272) varie selon la catégorie professionnelle du salarié, de 2 mois pour les employés à 4 mois pour les ingénieurs et cadres. Ces dispositions résultent de l'accord du 10 octobre 2022, étendu par arrêté du 12 février 2024. Les durées maximales restent inférieures ou égales aux plafonds légaux fixés par le Code du travail (articles L. 1221-19 et L. 1221-21).
Employés : une période d'essai de 2 mois non renouvelable
Les salariés occupant un emploi non qualifié ou un poste d'ouvrier et employé qualifié bénéficient d'une période d'essai fixée à 2 mois. Cette durée n'est pas renouvelable, quelle que soit la sous-catégorie d'emploi concernée.
Concrètement, un vendeur en jardinerie embauché le 1er septembre voit sa période d'essai s'achever le 31 octobre, sans possibilité de prolongation même si l'employeur ou le salarié le souhaite. Cette règle protège les deux parties contre une incertitude prolongée sur la relation de travail :
un caissier ou un vendeur en rayon végétaux relève de cette catégorie ;
un employé polyvalent en animalerie ou en pépinière est également concerné ;
un manutentionnaire chargé de la réception des marchandises entre dans ce même cadre.
Si l'employeur souhaite s'assurer davantage des compétences du salarié, il doit anticiper cette contrainte dès l'embauche, par exemple en organisant un entretien de mi-période pour faire un point sur l'intégration. Passé les 2 mois, le contrat se poursuit automatiquement aux conditions prévues, sans nouvelle période d'essai possible pour ce même poste.
Agents de maîtrise : 3 mois, renouvelable une fois
La durée initiale est de 3 mois. Elle peut être renouvelée une seule fois pour une durée de 2 mois, portant la durée maximale totale à 5 mois.
Ce renouvellement concerne par exemple un chef de rayon ou un responsable adjoint de magasin en jardinerie, qui encadre une petite équipe de vendeurs. Pour ces postes, l'employeur dispose ainsi de davantage de temps pour évaluer les compétences managériales du salarié avant de confirmer l'embauche définitive :
un responsable de secteur végétaux qui pilote les commandes et les stocks ;
un chef d'équipe en pépinière chargé de la coordination des tâches ;
un adjoint de direction dans un point de vente de taille moyenne.
Le renouvellement n'est toutefois jamais automatique : il requiert un accord écrit et motivé entre l'employeur et le salarié, conclu à l'issue de la période initiale de 3 mois. Sans cet accord formalisé avant la fin de la première période, la période d'essai s'arrête à 3 mois et le contrat se poursuit normalement.
Ingénieurs et cadres : 4 mois, renouvelable une fois
Les ingénieurs et cadres disposent de la période d'essai la plus longue : 4 mois, renouvelable une fois pour 3 mois supplémentaires. La durée maximale cumulée atteint donc 7 mois.
Cette durée étendue s'explique par la nature des responsabilités confiées à ces postes, souvent stratégiques pour l'entreprise :
un directeur de magasin qui pilote l'ensemble de l'activité commerciale et RH ;
un responsable achats qui négocie avec les fournisseurs de végétaux et de produits phytosanitaires ;
un ingénieur horticole en charge de la qualité des produits et du respect des normes.
Comme pour les agents de maîtrise, le renouvellement de 3 mois n'est acquis qu'après un accord écrit et motivé, conclu avant le terme de la période initiale de 4 mois. Un employeur qui souhaite renouveler doit donc anticiper cette échéance et formaliser sa demande suffisamment tôt pour recueillir l'accord du salarié.
💡 Bon à savoir : la période d'essai de la convention collective Jardinerie présente un caractère impératif. Elle s'applique automatiquement dès qu'elle est prévue dans le contrat de travail. L'absence de clause écrite empêche l'employeur de s'en prévaloir.
Quelles sont les conditions pour renouveler la période d'essai ?
Le renouvellement de la période d'essai dans la convention collective Jardinerie obéit à un triple verrou. Il concerne uniquement les agents de maîtrise et les ingénieurs et cadres, jamais les employés.
Les trois conditions cumulatives sont les suivantes :
autorisation de la convention collective : seuls les agents de maîtrise et les ingénieurs et cadres peuvent bénéficier d'un renouvellement ;
clause contractuelle : le contrat de travail doit mentionner explicitement la possibilité de renouvellement ;
accord écrit et motivé : l'employeur et le salarié doivent formaliser un accord commun, écrit et motivé, conclu à l'issue de la période initiale.
Le silence du salarié ne vaut jamais acceptation.
⚠️ Attention : le renouvellement ne peut être conclu qu'à l'issue de la période initiale. Un accord formalisé après l'expiration de cette période reste sans effet, tout comme un renouvellement qui ne serait pas motivé.
Quel est le délai de prévenance en cas de rupture de la période d'essai ?
La rupture de la période d'essai reste libre à tout moment, mais elle impose le respect d'un délai de prévenance qui varie selon la partie à l'origine de la rupture et l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Délai de prévenance à l'initiative de l'employeur
Lorsque l'employeur met fin à la période d'essai, le délai de prévenance suit l'article L. 1221-25 du Code du travail. Ce délai augmente progressivement avec la durée de présence du salarié dans l'entreprise :
Durée de présence
Délai de prévenance
Moins de 8 jours
24 heures
Entre 8 jours et 1 mois
48 heures
Entre 1 mois et 3 mois
2 semaines
Au-delà de 3 mois
1 mois
Par exemple, un salarié présent depuis 2 mois dans l'entreprise doit être prévenu 2 semaines avant la fin effective de son contrat si l'employeur décide de rompre l'essai. Un salarié présent depuis 4 mois, en revanche, bénéficie d'un délai de prévenance porté à 1 mois. Cette progressivité protège les salariés qui ont déjà investi plusieurs mois dans l'entreprise :
un salarié en poste depuis 3 semaines : 48 heures de délai ;
un salarié en poste depuis 2 mois : 2 semaines de délai ;
un salarié en poste depuis 5 mois : 1 mois de délai.
Délai de prévenance à l'initiative du salarié
Lorsque c'est le salarié qui décide de rompre sa période d'essai, le délai de prévenance suit l'article L. 1221-26 du Code du travail et reste plus court que celui applicable à l'employeur :
présence inférieure à 8 jours : 24 heures de délai ;
présence de 8 jours ou plus : 48 heures de délai.
Un salarié agent de maîtrise en poste depuis 4 mois qui souhaite quitter l'entreprise pendant sa période d'essai doit donc respecter un délai de 48 heures, quelle que soit son ancienneté au-delà de 8 jours. Ce délai reste identique pour un employé, un agent de maîtrise ou un ingénieur ou cadre, contrairement au délai applicable à l'employeur qui varie selon la catégorie de durée de présence. Cette asymétrie s'explique par la volonté du législateur de faciliter la mobilité du salarié pendant cette phase encore précaire du contrat.
💡 Bon à savoir : la rupture de la période d'essai ne donne droit à aucune indemnité de licenciement ni indemnité de préavis, sauf non-respect du délai de prévenance par l'employeur. Le salarié conserve toutefois son droit à l'indemnité compensatrice de congés payés.
Comment fonctionne la période d'essai pour un CDD dans la convention collective Jardinerie ?
La période d'essai pour un CDD se calcule à raison d'un jour par semaine de durée du contrat, dans la limite de 2 semaines pour un CDD de 6 mois ou moins et d'1 mois pour un CDD plus long. La convention collective Jardinerie ne prévoit aucune disposition spécifique qui déroge à ces règles légales (article L. 1242-10 du Code du travail).
Les seuils applicables sont les suivants :
CDD ≤ 6 mois : la période d'essai ne peut pas dépasser 2 semaines ;
CDD > 6 mois : la période d'essai peut atteindre 1 mois.
La période d'essai est-elle prise en compte dans le calcul de l'ancienneté ?
La période d'essai est intégralement prise en compte dans le calcul de l'ancienneté, dès lors que le contrat de travail se poursuit après son terme. La date d'entrée du salarié reste la date de début effective du contrat, et non celle de la fin de l'essai.
Information à caractère informatif, sans conseil juridique.Dernière vérification le 28/08/2026.
La période d'essai est-elle obligatoire dans un contrat de travail ?
La période d'essai n'est jamais automatique : elle doit être expressément mentionnée dans le contrat de travail pour s'appliquer. Sans clause écrite, l'employeur ne peut pas s'en prévaloir, même si la convention collective la prévoit.
02
Un employé peut-il voir sa période d'essai renouvelée ?
Non, un employé ne peut pas voir sa période d'essai renouvelée dans la convention collective Jardinerie : elle reste fixée à 2 mois non renouvelables. Seuls les agents de maîtrise et les ingénieurs et cadres bénéficient d'un renouvellement possible.
03
Quel délai de prévenance s'applique après 2 mois de présence ?
Après 2 mois de présence, le délai de prévenance est de 2 semaines lorsque l'employeur met fin à la période d'essai, conformément à l'article L. 1221-25 du Code du travail. Ce délai passe à 48 heures seulement si c'est le salarié qui décide de rompre l'essai.
04
La période d'essai d'un CDD peut-elle dépasser 2 semaines ?
La période d'essai d'un CDD ne peut pas dépasser 2 semaines lorsque le contrat dure 6 mois ou moins. Au-delà de 6 mois, elle peut atteindre 1 mois, la convention collective Jardinerie ne prévoyant aucune dérogation à ces règles légales.
05
Un salarié conserve-t-il son ancienneté si la période d'essai est rompue ?
Non, un salarié ne conserve aucune ancienneté opposable si la période d'essai est rompue avant son terme, puisque le contrat de travail prend fin à cette date. L'ancienneté n'est intégrée que si le contrat se poursuit au-delà de la période d'essai.
06
Comment refuser le renouvellement de sa période d'essai ?
Un salarié refuse le renouvellement de sa période d'essai simplement en ne donnant pas son accord écrit avant la fin de la période initiale. Le silence du salarié vaut refus, et l'employeur ne peut pas imposer le renouvellement sans cet accord exprès et motivé.
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