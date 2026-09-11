À retenir La période d'essai varie selon la catégorie professionnelle : 2 mois pour les employés, 3 mois pour les agents de maîtrise et 4 mois pour les ingénieurs et cadres.

Seuls les agents de maîtrise et les ingénieurs et cadres peuvent voir leur période d'essai renouvelée, pour une durée maximale respective de 5 mois et 7 mois.

Le renouvellement exige un accord écrit et motivé entre l'employeur et le salarié, conclu à l'issue de la première période.

La rupture de la période d'essai reste libre mais impose un délai de prévenance, de 24 heures à 1 mois selon l'ancienneté et la partie à l'initiative de la rupture.

Aucune disposition spécifique ne déroge aux règles légales pour la période d'essai des CDD dans cette convention.

Quelles sont les durées de période d'essai selon la catégorie professionnelle dans la convention collective Jardinerie ?

La durée de la période d'essai dans la convention collective Jardinerie (IDCC 1760, brochure 3272) varie selon la catégorie professionnelle du salarié, de 2 mois pour les employés à 4 mois pour les ingénieurs et cadres. Ces dispositions résultent de l'accord du 10 octobre 2022, étendu par arrêté du 12 février 2024. Les durées maximales restent inférieures ou égales aux plafonds légaux fixés par le Code du travail (articles L. 1221-19 et L. 1221-21).

Les règles générales de calcul de la durée de la période d'essai permettent de distinguer la durée initiale, les éventuelles possibilités de renouvellement et la durée maximale applicable.

Catégorie Durée initiale Renouvellement Durée maximale Employé non qualifié 2 mois Non renouvelable 2 mois Ouvrier et employé qualifié 2 mois Non renouvelable 2 mois Agent de maîtrise 3 mois Une fois (2 mois) 5 mois Ingénieurs et cadres 4 mois Une fois (3 mois) 7 mois

Employés : une période d'essai de 2 mois non renouvelable

Les salariés occupant un emploi non qualifié ou un poste d'ouvrier et employé qualifié bénéficient d'une période d'essai fixée à 2 mois. Cette durée n'est pas renouvelable, quelle que soit la sous-catégorie d'emploi concernée.

Concrètement, un vendeur en jardinerie embauché le 1er septembre voit sa période d'essai s'achever le 31 octobre, sans possibilité de prolongation même si l'employeur ou le salarié le souhaite. Cette règle protège les deux parties contre une incertitude prolongée sur la relation de travail :

un caissier ou un vendeur en rayon végétaux relève de cette catégorie ;

un employé polyvalent en animalerie ou en pépinière est également concerné ;

un manutentionnaire chargé de la réception des marchandises entre dans ce même cadre.

Si l'employeur souhaite s'assurer davantage des compétences du salarié, il doit anticiper cette contrainte dès l'embauche, par exemple en organisant un entretien de mi-période pour faire un point sur l'intégration. Passé les 2 mois, le contrat se poursuit automatiquement aux conditions prévues, sans nouvelle période d'essai possible pour ce même poste.

Agents de maîtrise : 3 mois, renouvelable une fois

La durée initiale est de 3 mois. Elle peut être renouvelée une seule fois pour une durée de 2 mois, portant la durée maximale totale à 5 mois.

Ce renouvellement concerne par exemple un chef de rayon ou un responsable adjoint de magasin en jardinerie, qui encadre une petite équipe de vendeurs. Pour ces postes, l'employeur dispose ainsi de davantage de temps pour évaluer les compétences managériales du salarié avant de confirmer l'embauche définitive :

un responsable de secteur végétaux qui pilote les commandes et les stocks ;

un chef d'équipe en pépinière chargé de la coordination des tâches ;

un adjoint de direction dans un point de vente de taille moyenne.

Le renouvellement n'est toutefois jamais automatique : il requiert un accord écrit et motivé entre l'employeur et le salarié, conclu à l'issue de la période initiale de 3 mois. Sans cet accord formalisé avant la fin de la première période, la période d'essai s'arrête à 3 mois et le contrat se poursuit normalement.

Ingénieurs et cadres : 4 mois, renouvelable une fois

Les ingénieurs et cadres disposent de la période d'essai la plus longue : 4 mois, renouvelable une fois pour 3 mois supplémentaires. La durée maximale cumulée atteint donc 7 mois.

Cette durée étendue s'explique par la nature des responsabilités confiées à ces postes, souvent stratégiques pour l'entreprise :

un directeur de magasin qui pilote l'ensemble de l'activité commerciale et RH ;

un responsable achats qui négocie avec les fournisseurs de végétaux et de produits phytosanitaires ;

un ingénieur horticole en charge de la qualité des produits et du respect des normes.

Comme pour les agents de maîtrise, le renouvellement de 3 mois n'est acquis qu'après un accord écrit et motivé, conclu avant le terme de la période initiale de 4 mois. Un employeur qui souhaite renouveler doit donc anticiper cette échéance et formaliser sa demande suffisamment tôt pour recueillir l'accord du salarié.

💡 Bon à savoir : la période d'essai de la convention collective Jardinerie présente un caractère impératif. Elle s'applique automatiquement dès qu'elle est prévue dans le contrat de travail. L'absence de clause écrite empêche l'employeur de s'en prévaloir.

Quelles sont les conditions pour renouveler la période d'essai ?

Le renouvellement de la période d'essai dans la convention collective Jardinerie obéit à un triple verrou. Il concerne uniquement les agents de maîtrise et les ingénieurs et cadres, jamais les employés.

Les trois conditions cumulatives sont les suivantes :

autorisation de la convention collective : seuls les agents de maîtrise et les ingénieurs et cadres peuvent bénéficier d'un renouvellement ;

clause contractuelle : le contrat de travail doit mentionner explicitement la possibilité de renouvellement ;

accord écrit et motivé : l'employeur et le salarié doivent formaliser un accord commun, écrit et motivé, conclu à l'issue de la période initiale.

Le silence du salarié ne vaut jamais acceptation.

⚠️ Attention : le renouvellement ne peut être conclu qu'à l'issue de la période initiale. Un accord formalisé après l'expiration de cette période reste sans effet, tout comme un renouvellement qui ne serait pas motivé.

Quel est le délai de prévenance en cas de rupture de la période d'essai ?

La rupture de la période d'essai reste libre à tout moment, mais elle impose le respect d'un délai de prévenance qui varie selon la partie à l'origine de la rupture et l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

Délai de prévenance à l'initiative de l'employeur

Lorsque l'employeur met fin à la période d'essai, le délai de prévenance suit l'article L. 1221-25 du Code du travail. Ce délai augmente progressivement avec la durée de présence du salarié dans l'entreprise :

Durée de présence Délai de prévenance Moins de 8 jours 24 heures Entre 8 jours et 1 mois 48 heures Entre 1 mois et 3 mois 2 semaines Au-delà de 3 mois 1 mois

Par exemple, un salarié présent depuis 2 mois dans l'entreprise doit être prévenu 2 semaines avant la fin effective de son contrat si l'employeur décide de rompre l'essai. Un salarié présent depuis 4 mois, en revanche, bénéficie d'un délai de prévenance porté à 1 mois. Cette progressivité protège les salariés qui ont déjà investi plusieurs mois dans l'entreprise :

un salarié en poste depuis 3 semaines : 48 heures de délai ;

un salarié en poste depuis 2 mois : 2 semaines de délai ;

un salarié en poste depuis 5 mois : 1 mois de délai.

Délai de prévenance à l'initiative du salarié

Lorsque c'est le salarié qui décide de rompre sa période d'essai, le délai de prévenance suit l'article L. 1221-26 du Code du travail et reste plus court que celui applicable à l'employeur :

présence inférieure à 8 jours : 24 heures de délai ;

présence de 8 jours ou plus : 48 heures de délai.

Un salarié agent de maîtrise en poste depuis 4 mois qui souhaite quitter l'entreprise pendant sa période d'essai doit donc respecter un délai de 48 heures, quelle que soit son ancienneté au-delà de 8 jours. Ce délai reste identique pour un employé, un agent de maîtrise ou un ingénieur ou cadre, contrairement au délai applicable à l'employeur qui varie selon la catégorie de durée de présence. Cette asymétrie s'explique par la volonté du législateur de faciliter la mobilité du salarié pendant cette phase encore précaire du contrat.

💡 Bon à savoir : la rupture de la période d'essai ne donne droit à aucune indemnité de licenciement ni indemnité de préavis, sauf non-respect du délai de prévenance par l'employeur. Le salarié conserve toutefois son droit à l'indemnité compensatrice de congés payés.

La période d'essai pour un CDD se calcule à raison d'un jour par semaine de durée du contrat, dans la limite de 2 semaines pour un CDD de 6 mois ou moins et d'1 mois pour un CDD plus long. La convention collective Jardinerie ne prévoit aucune disposition spécifique qui déroge à ces règles légales (article L. 1242-10 du Code du travail).

Les seuils applicables sont les suivants :

CDD ≤ 6 mois : la période d'essai ne peut pas dépasser 2 semaines ;

CDD > 6 mois : la période d'essai peut atteindre 1 mois.

La période d'essai est-elle prise en compte dans le calcul de l'ancienneté ?

La période d'essai est intégralement prise en compte dans le calcul de l'ancienneté, dès lors que le contrat de travail se poursuit après son terme. La date d'entrée du salarié reste la date de début effective du contrat, et non celle de la fin de l'essai.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 28/08/2026.