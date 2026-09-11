Convention collective jardinerie (IDCC 1760)
Quels sont les jours fériés dans la convention collective jardinerie ?
La convention collective Jardinerie prévoit sept fêtes légales payées et un régime particulier pour le 1er mai. Elle garantit également quatre jours fériés chômés par salarié.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 1 670 établissements
Champ d'application
jardineries, graineteries, pépinières, animaleries, commerce de végétaux et articles de jardin
FAQ - jours fériés en jardinerie
Le 8 mai est-il un jour férié payé dans la convention collective jardinerie ?
Le 8 mai est-il un jour férié payé dans la convention collective jardinerie ?
Non, le 8 mai ne fait pas partie des 7 jours fériés payés par la convention collective jardinerie. Il fait partie des 11 jours fériés légaux, mais reste soumis au seul régime légal, comme l'Ascension et le 11 novembre.
Le 1er mai peut-il être travaillé dans la convention collective jardinerie ?
Le 1er mai peut-il être travaillé dans la convention collective jardinerie ?
Oui, le 1er mai peut être travaillé dans la convention collective jardinerie. Le salarié perçoit alors, en plus de son salaire habituel, une indemnité égale au montant de ce salaire, à la charge de l'employeur.
Qui décide entre repos compensateur et paiement pour un jour férié travaillé ?
Qui décide entre repos compensateur et paiement pour un jour férié travaillé ?
L'article 34 prévoit une alternative entre repos payé et paiement au taux horaire de base, sans préciser expressément si ce choix appartient à l'employeur. En pratique, c'est généralement l'employeur qui arrête les modalités, en l'absence de disposition contraire dans l'entreprise.