À retenir La convention collective Jardineries et graineteries correspond à l' IDCC 1760 .

Le code APE 4776Z est le plus fréquent dans le secteur, mais il ne suffit pas à déterminer la convention applicable.

En pratique, les mentions NAF et APE désignent le même identifiant, utilisé conjointement.

L' OPCO compétent pour la branche est l' Opcommerce .

Le code 4776Z sera remplacé dans le cadre de la réforme NAF 2025.

Quelles sont les informations clés de la convention collective jardineries ?

La convention collective Jardineries et graineteries se reconnaît à plusieurs références officielles regroupées dans le tableau ci-dessous. Ces éléments, notamment l'IDCC, permettent de vérifier rapidement si une entreprise est concernée par ce texte.

Élément Détail IDCC 1760 Brochure n° 3272 Signature 3 décembre 1993 Extension Arrêté du 6 juillet 1994 Actualisation Accord du 10 octobre 2022, étendu par arrêté du 12 février 2024 Nombre d’établissements Environ 1 670 Champ d’application Jardineries, graineteries, pépinières, animaleries, commerce de végétaux et articles de jardin OPCO Opcommerce

La convention collective jardineries et graineteries s'applique aux entreprises exerçant une activité de vente de végétaux, de graines, d'articles de jardin ou d'animalerie. Elle encadre aussi des sujets comme les congés payés, les jours fériés et l'arrêt maladie. Le rattachement à cette convention dépend de l'activité principale réellement exercée, et non uniquement du code APE attribué par l'INSEE.

Pour identifier la convention collective applicable à une entreprise, il convient donc de comparer son activité réelle avec le champ d'application du texte concerné.

Quel est le code NAF ou APE le plus fréquent dans les jardinerie ?

Le code APE 4776Z est le plus fréquemment attribué aux entreprises de jardineries et graineteries. Son intitulé officiel est « Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé ». Ce code est attribué par l'INSEE à des fins statistiques et ne suffit pas, à lui seul, à déterminer la convention collective applicable.

Le code NAF et le code APE désignent-ils la même chose ?

En pratique, les expressions code NAF et code APE désignent le même identifiant d'activité attribué par l'INSEE. La NAF correspond à la nomenclature d'activités française, tandis que le code APE identifie l'activité principale exercée par l'entreprise au sein de cette nomenclature.

Quelles conventions collectives sont associées au code APE 4776Z ?

Plusieurs conventions collectives sont associées au code APE 4776Z, la répartition suivante étant indicative.

Convention collective IDCC Part indicative Fleuristes, vente et services des animaux familiers 1978 40,4 % Jardineries et graineteries 1760 33,3 % Pompes funèbres 759 12,2 %

Un même code APE peut donc correspondre à plusieurs conventions collectives selon l'activité réelle de chaque entreprise. Les règles applicables peuvent notamment concerner la grille de salaire ou la période d'essai prévue par la convention retenue.

Le code NAF détermine-t-il automatiquement la convention collective applicable ?

Non, le code NAF n'a qu'une finalité statistique et ne détermine pas automatiquement la convention collective applicable. La convention réellement applicable dépend avant tout de l'activité principale exercée par l'entreprise, indépendamment du code qui lui a été attribué par l'INSEE.

Le code 4776Z sera remplacé par deux nouveaux codes dans le cadre de la réforme NAF 2025, avec un double affichage à partir du 1er janvier 2026 et une bascule effective au 1er janvier 2027.

Ancien code (NAF rév. 2) Nouveau code (NAF 2025) Intitulé 4776Z 47.76Y Commerce de détail de fleurs, plantes, engrais, animaux de compagnie 4776Z 47.92J Activités d’intermédiation pour le commerce de détail spécialisé

Cette réforme de nomenclature n'entraîne pas automatiquement un changement de convention collective pour les entreprises concernées.

L'entreprise qui souhaite corriger son code APE doit suivre la procédure en ligne mise à disposition par l'INSEE. Il faut d'abord vérifier l'activité déclarée, puis remplir le tableau d'activité et déposer la demande via le formulaire dédié sur insee.fr. Le délai indicatif d'instruction est de 20 jours ouvrés.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 31/08/2026.