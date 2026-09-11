Convention collective jardineries (IDCC 1760)
Quel code NAF ou APE correspond à la CCN jardinerie ?
La convention collective des jardineries et graineteries relève de l'IDCC 1760. Le code APE 4776Z est fréquent dans le secteur, mais il ne suffit pas à déterminer la convention collective applicable.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 1 670 établissements
Champ d'application
jardineries, graineteries, pépinières, animaleries, commerce de végétaux et articles de jardin
FAQ - code NAF ou APE de la CCN jardinerie
Que faire si le code APE ne correspond pas à l'activité réelle de l'entreprise ?
Que faire si le code APE ne correspond pas à l'activité réelle de l'entreprise ?
Si le code APE ne correspond pas à l'activité réelle de l'entreprise, celle-ci peut demander sa correction auprès de l'INSEE via la procédure en ligne dédiée. En attendant la mise à jour, l'employeur reste tenu d'appliquer la convention collective correspondant à son activité principale réelle, et non celle suggérée par le code APE erroné.
Le code APE figure-t-il obligatoirement sur le bulletin de paie ?
Le code APE figure-t-il obligatoirement sur le bulletin de paie ?
Oui, le code APE doit obligatoirement figurer sur le bulletin de paie, aux côtés du numéro SIRET et de la convention collective applicable. Cette mention permet d'identifier rapidement le secteur d'activité déclaré de l'entreprise.
Un changement de code APE en 2027 impose-t-il de renégocier le contrat de travail ?
Un changement de code APE en 2027 impose-t-il de renégocier le contrat de travail ?
Non, un changement de code APE lié à la réforme NAF 2025 n'impose pas de renégocier les contrats de travail en cours. Le code APE a une portée statistique et n'a pas d'effet direct sur les clauses contractuelles, sauf si la convention collective applicable change réellement en raison d'une évolution de l'activité de l'entreprise.
Comment savoir si mon entreprise dépend bien de la convention collective jardinerie ?
Comment savoir si mon entreprise dépend bien de la convention collective jardinerie ?
Pour savoir si une entreprise dépend de la convention collective Jardineries et graineteries, il faut examiner son activité principale réelle plutôt que son seul code APE. Une entreprise dont l'activité correspond à la vente de végétaux, de graines ou d'articles de jardin relève en principe de cette convention, quel que soit le code 4776Z ou un autre code qui lui a été attribué.