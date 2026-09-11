Convention collective jardinerie (IDCC 1760)
Quelles sont les règles du congé maternité dans la CCN jardinerie ?
Durée du congé, indemnisation, adoption, congé de naissance et garanties au retour. Voici les règles applicables aux salariés relevant de la convention collective jardinerie.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 1 670 établissements
Champ d'application
jardineries, graineteries, pépinières, animaleries, commerce de végétaux et articles de jardin
FAQ - congé maternité dans la CCN jardinerie
Le congé maternité compte-t-il pour l'ancienneté et les congés payés ?
Le congé maternité compte-t-il pour l'ancienneté et les congés payés ?
Oui, la durée du congé maternité est assimilée à du travail effectif pour le calcul de l'ancienneté et des droits à congés payés. Cette règle s'applique de plein droit, sans démarche particulière de la salariée.
Le congé d'adoption bénéficie-t-il des mêmes garanties que le congé maternité dans la CCN jardinerie ?
Le congé d'adoption bénéficie-t-il des mêmes garanties que le congé maternité dans la CCN jardinerie ?
Oui, l'article 8.1 de la CCN prévoit que les salariés en congé d'adoption évoluent dans la même proportion que les autres salariés de leur catégorie professionnelle, comme pour le congé maternité. Le congé d'adoption bénéficie d'un régime légal spécifique concernant sa durée et ses conditions de prise. Cette garantie porte uniquement sur l'évolution salariale, pas sur un maintien de rémunération pendant le congé.
Peut-on cumuler le congé de naissance et le congé maternité ?
Peut-on cumuler le congé de naissance et le congé maternité ?
Non, le congé de naissance de 3 jours ouvrables prévu par l'article 33 de la CCN n'est pas cumulable avec un congé de maternité ou d'adoption pris par le même salarié. Il reste en revanche cumulable avec le congé de paternité et d'accueil de l'enfant.
Que se passe-t-il si le salaire dépasse le plafond des IJSS maternité ?
Que se passe-t-il si le salaire dépasse le plafond des IJSS maternité ?
Sans complément conventionnel prévu par la CCN Jardineries et graineteries, la salariée dont le salaire dépasse le plafond des IJSS maternité perçoit une indemnisation limitée à 104,02 € net par jour en 2026, sans compensation de la différence par l'employeur.